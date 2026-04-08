【04/21開催】無職からの社会復帰～ブランクが長すぎて、踏み出すのが怖いあなたへ～【無料／オンライン】

株式会社キズキ

「ブランクが長すぎて、踏み出すのが怖い…」。そんな気持ちを、ひとりで抱えていませんか？

- 同年代の人が活躍しているSNSを見て、スマホを投げ捨てたくなる- 『働かなきゃ』と思えば思うほど、体が重くて動けない- 今の自分には、履歴書に書けることが何一つない…

もし、今あなたがこの暗闇の中にいるなら、どうか知ってください。今回のセミナーは、あなたを叱り飛ばすためではなく、その暗闇から一緒に抜け出すために企画されました。

ニート状態や無職の期間は、誰にでも起こり得るものです。決して「甘え」や「怠け」ではありません。

生活リズムの乱れや体力の低下、自信の喪失や人との関わりへの不安など、さまざまな要因が重なり、動き出しにくくなっているだけです。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年4月21日（火）に、無職期間からのリスタートを現実のものにするための無料オンラインセミナーを開催します。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@L2Z1W

プログラム内容

本セミナーでは、福祉業界20年の支援のプロが現場で培った経験をもとに、以下の3点をお伝えします。

- 社会復帰を妨げる要因- 無理なく進めるためのステップ- 実際に社会復帰された方の事例

無職は誰もがなり得るものです。あなただけが問題を抱えているというわけでは決してありません。

いきなり大きく変わる必要はありません。まずは“どう進めばいいか”を知ることからで大丈夫です。

セミナーで安心できたのであれば、ぜひ同時にご予約いただくオンライン個別相談会で踏み出し方を相談してください。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@L2Z1W

【参加者限定特典】オンライン個別相談会

「具体的になにからはじめたらいい？」「自分の空白期間はどう説明すればいい？」といった個別の不安にプロが直接お答えします。

本イベントでは、後日行われる特別個別相談会をご用意しております。

「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。多くの人の就職を成功させてきた、支援のプロフェッショナルが面談に対応いたします。なお、面談担当者を指名することはできません。ご了承ください。

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

面談するのは、経験豊富なメンタル×キャリアのプロです。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。

個別相談会も予約する :https://form.run/@L2Z1W

登壇者紹介

歌藤健太（かとうけんた）

キズキビジネスカレッジ（KBC）マネージャー

キズキに2023年に入社。もともと、保育士として働く中で、障害のある子どもを受け持ったことをきっかけに、障害者支援に興味を持ち、障害福祉分野へ転身。

感覚や支援者の経験則でなんとなく支援方針が決まることがある現状に違和感を覚え「根拠のある支援がしたい」と考えサービス管理責任者としてキズキに入社。

利用者様からの信頼が厚いことが評価され、2024年8月から新規拠点のマネージャーに着任。

イベント詳細

日時：2026年04月21日（火）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@L2Z1W

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@L2Z1W

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業依頼お会いした多くの方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。