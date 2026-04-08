【愛知県名古屋市】ライフソリューションブランドKEYUCA（ケユカ）4月15日（水）、「ららぽーと名古屋みなとアクルス」に新店舗をオープン！

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2026年4月15日（水）に愛知県名古屋市のショッピングモール「ららぽーと名古屋みなとアクルス」内に、新店「KEYUCA ららぽーと名古屋みなとアクルス店」をオープンいたします。取扱アイテムは、キッチン雑貨、食器、バス用品、ベビー・キッズ、服飾雑貨とアパレル です。 開店を記念し、店頭でオープニングフェアを開催します。2026年4月15日（水）～4月26日（日）の期間、全品ケユカポイント10倍。さらに、2,500円（税込）以上ご購入で先着200名様にノベルティをプレゼント。ぜひこの機会にご利用くださいませ。

皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

■日々の暮らしをもっと便利に！「ライフソリューション」を提案

KEYUCAは、暮らしの中で感じる不便や悩みに寄り添い、生活をより快適にするアイテムを提案するライフソリューションブランドです。キッチン雑貨、アパレル、カーテン、家具など、衣・食・住に関わるオリジナル商品を自社で開発し、全国の直営店で販売しています。わたしたちは使い捨てられる生活消費財ではなく、使い続けることで暮らしの質を向上させる“生活投資財”をつくり、届けていくことを目指しています。

今回出店する「KEYUCA ららぽーと名古屋みなとアクルス店」は、愛知県名古屋市に構える多彩なラインナップの全217店舗が揃うエリア最大級の大型商業施設「ららぽーと名古屋みなとアクルス」の1階に位置します。店内には、日々の家事のストレスを解消する便利なキッチンツールや、機能性とデザインを両立したアパレルラインなど、日々の暮らしをより豊かに、快適にするための「ソリューション」を凝縮したラインナップを取り揃えました。

＜ショップ情報＞

店名 ：KEYUCA ららぽーと名古屋みなとアクルス店

オープン日：2026年4月15日（水）

所在地 ：〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス1F

電話番号 ：052-364-7391

営業時間 ：平日／10:00～20:00、土日祝／10:00～21:00（施設営業時間に準ずる）

取扱品目 ：雑貨、アパレル

ららぽーと名古屋みなとアクルス

公式サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/

＜おすすめ商品＞

累計販売台数100万台を突破した「KEYUCA両開きダストボックス」や、シリーズ累計販売数9万個以上を突破した機能性抜群「N撥水ライトシェルリュックM」、食卓の上はもちろん、洗面などの水回りでも安心して使える累計販売台数62万個の「Moi コンパクトティッシュケース」など、便利で機能的な商品が目白押しです。

さらに、花の色をテーマにした「抗菌防臭Flowerフェイスタオル」など、この時期のギフトにおすすめのアイテムも取り揃えています。

＜「ケユカ公式アプリ」のご案内＞

お得なセール情報やキャンペーンなどの最新情報をいち早くお届けいたします。また、ご購入金額に応じてケユカポイントを付与しており、1ポイント1円からご利用いただけます。

ケユカ公式アプリ：

https://www.keyuca.com/shopping/user_data/keyuca_app.php

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design(https://www.instagram.com/keyuca_design/)

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp