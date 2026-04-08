やわらかい質感と調光機能を兼ね備えた、幅が伸縮できるバーチカルカーテンが新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月上旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「伸縮バーチカルカーテン(VC1) 」を紹介いたします。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100420960s(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100420960s)

バーチカルカーテンは、カーテンのようなやさしい質感と、タテ型ブラインドならではの光と視線のコントロール性を融合させた商品です。空間にやわらかな印象を与えながら、採光やプライバシーを自在に調整できる設計により、住まいの快適性とデザイン性を両立する新しい窓回り製品となっています。

この度発売した「伸縮バーチカルカーテン」は、一体型となったドレープとレース生地の角度を変えることで光の調整が可能で、レール部分が伸縮でき、設置する窓のサイズに合わせられます。

また、遮熱機能・UVカット機能（UVカット率99％）があり、太陽の熱や日差しが気になるこれからの時期におすすめです。

※ドレープ部分が2枚重なった状態での機能です。

■商品特長

１. デザイン性と機能性が両立

生地を立体的に配置することで、従来のブラインドに比べてやわらかく、上質な印象を演出します。

同時に、バトンをまわすことで生地の角度や重なりを調整して、取り込む光の量や視線の抜け感を自在にコントロールできる特徴を備えており、デザイン性と機能性が両立した商品です。

レース

２. 日常動作に配慮した構造

生地がそれぞれ独立しているため、生地の隙間からベランダと部屋の行き来をラクに行うことができます。日常の動作を妨げにくい設計です。

ドレープ

３. 伸縮可能で幅広い窓に対応

レール部分が伸縮可能な設計のため、設置する窓のサイズに合わせて柔軟に対応できます。取り付けは正面付け・天井付けに対応しています。

サイズ展開も多いため、ご自宅の窓に合わせて購入していただけます。

ぜひこの機会に、バーチカルカーテンで窓周りを変えてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】伸縮バーチカルカーテン(VC1)

【サイズ（約）・価格】

幅160cm×丈200cm（伸縮可能幅 120-160cm）：34,990円

幅160cm×丈230cm（伸縮可能幅 120-160cm）：39,990円

幅200cm×丈200cm（伸縮可能幅 160-200cm）：44,990円

幅200cm×丈230cm（伸縮可能幅 160-200cm）：49,990円

幅240cm×丈200cm（伸縮可能幅 200-240cm）：49,990円

幅240cm×丈230cm（伸縮可能幅 200-240cm）：54,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100420960s

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

※発送の場合は別途個別送料を頂戴します。（幅160cm丈200cmサイズを除く）

※サイズによってはお取り寄せに時間がかかります。