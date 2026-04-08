【ロフト】日頃の感謝を伝える日に「MOTHER’S DAY 5.10」開催

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、5月10日(日)の母の日に向け、日頃の感謝を伝える母の日ギフトを集積した「MOTHER’S DAY 5.10」を2026年4月13日(月)～5月10日(日)の期間で開催します。実用性とデザイン性を兼ね備えたメタルヘアコームなどの日常使いしやすいアイテムのほか、見た目も可愛らしいお菓子や飾って楽しめるカードなど、幅広く取りそろえます。

＜【MOTHER’S DAY 5.10】概要＞

■会期：2026年4月13日(月)～5月10日(日)

■展開場所：銀座ロフト、渋谷ロフトほか、全国のロフトおよびロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/r/rlf0705/ )※4月13日(月)10時公開予定

■商品例：※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み

【機能性に優れ、日常使いできるおすすめギフト】

●新商品 ReFa Aira WITH (MTG) 各3,520円 ※4月15日(水)より販売予定

人気の美容ブランドから新作のヘアコームが登場。なめらかな曲線と厚みのあるハートのデザインが手にフィットし、キューティクルを守リながら髪を美しく整え、ツヤとまとまリを与えます。全3色。

ReFa Aira WITHReFa Aira WITHReFa Aira WITH

●HeartBuds Pro (Softbank SELECTION) 23,980円

目を引くハート型のデザインと、低音重視モードなどの音質にこだわり機能性を兼ね備えたワイヤレスイヤホン。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4562151505989/

https://www.loft.co.jp/store/g/g4562151505996/

HeartBuds ProHeartBuds Pro

●キラメキ扇子セット/キラメキポーチ(COLORE) キラメキ扇子セット/各2,970円、キラメキポーチ/各990円

キラメキ扇子セット/キラメキポーチ

江戸時代から着物の柄などで親しまれる小紋柄を現代風にあしらった、シアー生地で透け感のある涼しげな素材の扇子とビニールの扇子ケースのセットのほか、同柄のポーチを全４色展開。

【ゆったりティータイムにくつろぎのスイーツギフト】

● WEDGWOODワイルドストロベリーアソートティーバッグ5P(フィスカースジャパン) 389円

英国発祥のブランド・ウェッジウッドの紅茶「ストロベリー」など3種類のティーバッグが5点入った

アソートセット。ブランドの代表的なモチーフのワイルドストロベリーをあしらったパッケージ。

WEDGWOODワイルドストロベリーアソートティーバッグ5P

●アンファン クッキー缶(アンファン) 各1,296円

「お花畑」「サーカス」「ホワイトチェリー」など、缶ごとのテーマに合わせたモチーフのアイシングクッキーなどが入ったクッキー缶。使い終わった後の缶は小物入れとしても使える可愛らしいデザイン。

アンファン クッキー缶

●karendo グリッター・ビジュ 全7種類(花恋人) 各735円

イチゴやブドウなど、色ごとに異なるフレーバーと果汁を使用したカラフルなバラの形のグミ。４個入り。

karendo グリッター・ビジュ

【飾って目を引く華やかなカードやフラワーギフト】

●新商品 ポップアップカード レッドローズ(APJ) 3,300円 ※一部店舗のみ取り扱い

飾るだけで空間が華やぐ、立体的で鉢植えのようなボリューム感のあるカード。

ポップアップカード レッドローズ

●新商品 パロサントアロマポプリ(Greenery) 各1,980円

フタを開けると香木のパロサントチップとアロマオイルがふわりと香る、ロスフラワーを使用したサステナブルなポプリ缶。ロータス、サンダルウッドの香りの2種類。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4589868905314/

https://www.loft.co.jp/store/g/g4589868905321/

パロサントアロマポプリパロサントアロマポプリ