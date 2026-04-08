小説家兼作曲家の nasuo.sino が送り出す音楽×短編小説プロジェクト”hoge“ ″何者かになろうともがく″あなたの「今」を肯定する『2000年経って feat.結芽ひなり』を本日リリース！

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音楽×短編小説プロジェクト”hoge“（読み：ホッジ）のニューシングル『2000年経って feat.結芽ひなり』が本日リリースされた。

nasuo.sino（読み：ナスオドットシノ）は小説家兼作曲家のクリエーター。当たり前だと信じてきた常識に疑問を投げかけ、正しさとは何かを問いかける音楽×短編小説プロジェクト”hoge“を立ち上げ、現在はSNSを中心に活動中。

今作『2000年経って feat.結芽ひなり』は、前作に続きhogeが制作したオリジナル短編小説から生まれた楽曲。『多様な選択肢が存在する現代において、選んだ道を「間違い」だったと悔やみ、大切なものを失うこともある。しかし、その決断は当時の自分にとっての「正解」であり、その喪失の先でしか出会えない縁があるはずだ』という想いが込められている。バンドアンサンブルとエレクトロニックサウンドが交錯する、軽快だがどこか少し皮肉めいたミクスチャーポップサウンドに乗せて、「今」を生きるすべての人へ向けた肯定のメッセージを描いた1曲となっている。

ボーカルには、TikTokやInstagramなどでのカバー歌唱の投稿で注目を集め、若年層を中心にフォロワー数を伸ばし続けている期待の新人シンガー：結芽ひなり（読み：ユイノメ ヒナリ）をフィーチャリング。キャッチーでありながら確かな温度を感じさせる痛快な歌声で、nasuo.sinoが描く物語の世界観を鮮やかに表現している。是非各配信サービスでチェックしてほしい。

Filter Projectのオフィシャルプレイリストでは、これまでにプロジェクトからリリースされた全楽曲を聴くことができる。あなたにとってお気に入りの1曲が見つかるかもしれないので是非チェックしてみよう。

■hoge（読み：ホッジ）

▼プロフィール

あなたの「正義」、本当に正しいですか？

当たり前だと信じてきた常識に疑問を投げかけ、正しさとは何かを問いかける音楽×短編小説プロジェクト。

小説家兼作曲家のnasuo.sino（読み：ナスオドットシノ）が送り出す「時に現実離れし、時に身近な物語」を通して、あなたの心に静かな問いかけを届けます。

▼リリース作品：『2000年経って feat.結芽ひなり』

配信URL： https://lnk.to/TwoMillenniaLater

▼nasuo.sinoコメント

多様な選択肢がある現代は、自由で、時に不自由です。

選んだ道を「間違い」だと悔やみ、大切なものを失うこともあると思います。

しかし、その決断は間違いなく当時の自分にとっての「正解」であり、

その喪失の先でしか出会えない縁があるはずです。

間違いを繰り返し、何者かになろうともがく僕たちは、

神様から見れば最低傑作かもしれません。

でも、不幸の底には必ず小さな幸せが落ちていると思います。

この曲が、あなたの「今」を肯定する光になれば嬉しいです。

▼SNS：

TikTok： https://www.tiktok.com/@nasuo_sino_novel （小説アカウント）

TikTok： https://www.tiktok.com/@nasuo.sino_ （音楽アカウント）

Instagram： https://www.instagram.com/nasuo.sino

YouTube： https://www.youtube.com/@nasuosino-jr6pv

X： https://x.com/nasuo_sino

ニコニコ動画： https://www.nicovideo.jp/user/140872827

note： https://note.com/nasuo_sino

▼結芽ひなり（読み：ユイノメ ヒナリ）

▼プロフィール現役音大生の“かけだしシンガーソングライター”：結芽ひなり

TikTokにカバー動画やオリジナル楽曲を投稿し勢力的に活動中。

趣味は作詞作曲、ライブ、パチンコ。

TikTok： https://www.tiktok.com/@h_7_anmn

Instagram： https://www.instagram.com/h_7_anmn/

Eggs： https://eggs.mu/artist/mechyL_ch3

■Filter Project

URL： https://columbia.jp/filter/

プレイリスト： https://lnk.to/Filter_Project

Instagram： https://www.instagram.com/columbia_filterproject/

TikTok： https://www.tiktok.com/@columbia_filterproject

▼プロジェクト名：Filter（読み：フィルター）に関して

デジタルヒットを目指した新人発掘、および既存にとらわれないプロモーションを実践していくプロジェクト。

「Filter」という単語は「～をろ過する」や検索条件を追加する意味でも使われる単語。様々な粒度（コンテンツ・アーティスト）が溢れるエンタメシーンの中から”良質な音楽・ヒットの原石を見つけ出したい”という想いから命名。Filterには 「知れわたる」という意味も。

ロゴは芽（才能）が開花し世界に知れわたる様子を表している。

▼プロジェクト基本方針

「自由な発想」を念頭にデジタルヒット創出を目指す。新人発掘にフォーカス。