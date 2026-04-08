離乳食デビューや外食のおともにぴったりなミニサイズ絵本が新登場【180万部「Sassyのえほん」最新刊】

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、累計180万部突破「Sassyのえほん」シリーズより、『Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと もぐもぐ』（監修：Sassy/DADWAY、文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ）を2026年4月8日（水）に刊行いたしました。

また、本シリーズの発売を記念して、あかちゃんが喜ぶ「『もぐもぐ』うた動画」も新登場。絵本とうた動画で、あかちゃんとのおでかけや食事の時間が楽しくなります。

『Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと もぐもぐ』

●離乳食デビューにぴったりなミニサイズえほん！

シリーズ累計180万部突破、0歳のママ・パパから圧倒的支持を集める「Sassyのえほん」に、離乳食デビューや食育にぴったりなミニサイズえほんが新登場！

あかちゃんを釘づけにする内容はそのまま、通常版の約3分の1の軽さのボードブックになりました。

11cm×11cmの手のひらサイズだから、あかちゃんが自分でページをめくれます！

バッグの隙間にもスッと入るから、おでかけ＆お外での食事のおともにも最適です。

大好評発売中の『ぽけっと にこにこ』『ぽけっと がおー！』と一緒にお楽しみください♪

●発達認知科学の専門家が推薦！

カラフルで目を惹くデザインが“食べる楽しさ”を伝えるのにぴったり。

オノマトペと一緒に、食への興味を育みます。

──松中玲子先生（赤ちゃんラボ5.0）

●絵本『もぐもぐ』から、あかちゃんが夢中になるうた動画が新登場！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QirBumX43R8 ]

さらに、絵本『もぐもぐ』より、元気なうた動画が新登場！

ハイコントラストな絵と楽しいオノマトペがたっぷりで、あかちゃんが夢中になることまちがいなし。絵本とうた動画で、はじめての離乳食や食育を楽しく応援します。

ぜひ、ゴールデンウィークのおでかけや食事時間のおともにご活用ください。

累計180万部の大ヒットシリーズ「Sassyのえほん」が愛される理由

「初めてわらった」「見せるとほんとに泣き止む！」とママパパの間で大きく話題となり、累計180万部の大ヒットシリーズとなった「Sassyのえほん」。

その秘密は、発達心理学研究に基づき、あかちゃんが大好きな「いつもにこにこ・左右対称のはっきりした顔」「白黒や赤などのコントラストの強い規則的な模様」「繰り返しの楽しいオノマトペ」を絵本に落とし込んでいるから。

これらの特長は、あかちゃんの目と脳をはぐくむとともに、発語を促します。

生後すぐから、発達段階にあわせて長く楽しめる、あかちゃん絵本の大定番！

▼「Sassyのえほん」シリーズ

https://yomeruba.com/feature/pic-book/ehon/sassy/Sassy.html

書誌情報

『Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと もぐもぐ』

監修：Sassy/DADWAY

文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ

定価：1,100円（本体1,000円＋税）

発売日：2026年4月8日（水）

サイズ：11cm×11cm

ページ数：22ページ

ISBN：978-4-04-116651-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/sassy/322506000241.html)