離乳食デビューや外食のおともにぴったりなミニサイズ絵本が新登場【180万部「Sassyのえほん」最新刊】

写真拡大 (全6枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、累計180万部突破「Sassyのえほん」シリーズより、『Sassyのあかちゃんえほん　ぽけっと　もぐもぐ』（監修：Sassy/DADWAY、文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ）を2026年4月8日（水）に刊行いたしました。


また、本シリーズの発売を記念して、あかちゃんが喜ぶ「『もぐもぐ』うた動画」も新登場。絵本とうた動画で、あかちゃんとのおでかけや食事の時間が楽しくなります。




『Sassyのあかちゃんえほん　ぽけっと　もぐもぐ』

●離乳食デビューにぴったりなミニサイズえほん！

シリーズ累計180万部突破、0歳のママ・パパから圧倒的支持を集める「Sassyのえほん」に、離乳食デビューや食育にぴったりなミニサイズえほんが新登場！




あかちゃんを釘づけにする内容はそのまま、通常版の約3分の1の軽さのボードブックになりました。





11cm×11cmの手のひらサイズだから、あかちゃんが自分でページをめくれます！



バッグの隙間にもスッと入るから、おでかけ＆お外での食事のおともにも最適です。




大好評発売中の『ぽけっと　にこにこ』『ぽけっと　がおー！』と一緒にお楽しみください♪



●発達認知科学の専門家が推薦！

カラフルで目を惹くデザインが“食べる楽しさ”を伝えるのにぴったり。


オノマトペと一緒に、食への興味を育みます。


──松中玲子先生（赤ちゃんラボ5.0）




●絵本『もぐもぐ』から、あかちゃんが夢中になるうた動画が新登場！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QirBumX43R8 ]


さらに、絵本『もぐもぐ』より、元気なうた動画が新登場！


ハイコントラストな絵と楽しいオノマトペがたっぷりで、あかちゃんが夢中になることまちがいなし。絵本とうた動画で、はじめての離乳食や食育を楽しく応援します。


ぜひ、ゴールデンウィークのおでかけや食事時間のおともにご活用ください。



累計180万部の大ヒットシリーズ「Sassyのえほん」が愛される理由



「初めてわらった」「見せるとほんとに泣き止む！」とママパパの間で大きく話題となり、累計180万部の大ヒットシリーズとなった「Sassyのえほん」。


その秘密は、発達心理学研究に基づき、あかちゃんが大好きな「いつもにこにこ・左右対称のはっきりした顔」「白黒や赤などのコントラストの強い規則的な模様」「繰り返しの楽しいオノマトペ」を絵本に落とし込んでいるから。


これらの特長は、あかちゃんの目と脳をはぐくむとともに、発語を促します。


生後すぐから、発達段階にあわせて長く楽しめる、あかちゃん絵本の大定番！



▼「Sassyのえほん」シリーズ


https://yomeruba.com/feature/pic-book/ehon/sassy/Sassy.html




書誌情報

『Sassyのあかちゃんえほん　ぽけっと　もぐもぐ』


監修：Sassy/DADWAY


文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ


定価：1,100円（本体1,000円＋税）


発売日：2026年4月8日（水）


サイズ：11cm×11cm


ページ数：22ページ


ISBN：978-4-04-116651-2


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/sassy/322506000241.html)