離乳食デビューや外食のおともにぴったりなミニサイズ絵本が新登場【180万部「Sassyのえほん」最新刊】
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、累計180万部突破「Sassyのえほん」シリーズより、『Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと もぐもぐ』（監修：Sassy/DADWAY、文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ）を2026年4月8日（水）に刊行いたしました。
また、本シリーズの発売を記念して、あかちゃんが喜ぶ「『もぐもぐ』うた動画」も新登場。絵本とうた動画で、あかちゃんとのおでかけや食事の時間が楽しくなります。
『Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと もぐもぐ』●離乳食デビューにぴったりなミニサイズえほん！
シリーズ累計180万部突破、0歳のママ・パパから圧倒的支持を集める「Sassyのえほん」に、離乳食デビューや食育にぴったりなミニサイズえほんが新登場！
あかちゃんを釘づけにする内容はそのまま、通常版の約3分の1の軽さのボードブックになりました。
11cm×11cmの手のひらサイズだから、あかちゃんが自分でページをめくれます！
バッグの隙間にもスッと入るから、おでかけ＆お外での食事のおともにも最適です。
大好評発売中の『ぽけっと にこにこ』『ぽけっと がおー！』と一緒にお楽しみください♪
●発達認知科学の専門家が推薦！
カラフルで目を惹くデザインが“食べる楽しさ”を伝えるのにぴったり。
オノマトペと一緒に、食への興味を育みます。
──松中玲子先生（赤ちゃんラボ5.0）
●絵本『もぐもぐ』から、あかちゃんが夢中になるうた動画が新登場！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QirBumX43R8 ]
さらに、絵本『もぐもぐ』より、元気なうた動画が新登場！
ハイコントラストな絵と楽しいオノマトペがたっぷりで、あかちゃんが夢中になることまちがいなし。絵本とうた動画で、はじめての離乳食や食育を楽しく応援します。
ぜひ、ゴールデンウィークのおでかけや食事時間のおともにご活用ください。
累計180万部の大ヒットシリーズ「Sassyのえほん」が愛される理由
「初めてわらった」「見せるとほんとに泣き止む！」とママパパの間で大きく話題となり、累計180万部の大ヒットシリーズとなった「Sassyのえほん」。
その秘密は、発達心理学研究に基づき、あかちゃんが大好きな「いつもにこにこ・左右対称のはっきりした顔」「白黒や赤などのコントラストの強い規則的な模様」「繰り返しの楽しいオノマトペ」を絵本に落とし込んでいるから。
これらの特長は、あかちゃんの目と脳をはぐくむとともに、発語を促します。
生後すぐから、発達段階にあわせて長く楽しめる、あかちゃん絵本の大定番！
▼「Sassyのえほん」シリーズ
https://yomeruba.com/feature/pic-book/ehon/sassy/Sassy.html
書誌情報
『Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと もぐもぐ』
監修：Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ
定価：1,100円（本体1,000円＋税）
発売日：2026年4月8日（水）
サイズ：11cm×11cm
ページ数：22ページ
ISBN：978-4-04-116651-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/sassy/322506000241.html)