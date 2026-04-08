【AutoStoreウェビナー開催】自動倉庫導入のハードルを下げるパッケージ型ソリューションと活用できる補助金

AutoStore System株式会社AutoStoreをパッケージ化した「Kardex Starter Grid」

AutoStore System株式会社は、Kardex Japan株式会社と株式会社プランベースの三社共同で、2026年4 月17日(金)にオンラインウェビナーを開催します。

本ウェビナーでは、AutoStoreのグローバルパートナーであるKardexが専売するパッケージ製品「AutoStore StarterGrid」をご紹介します。

AutoStoreをベースに、より導入しやすい形にパッケージ化。従来よりもコストを抑え、シンプルに導入できます。さらに、StarterGrid導入に活用できる補助金についても専門家が解説。導入費用の負担を軽減する方法をお伝えします。

こんな方におすすめ

- 自動倉庫の導入を検討しているが、コストがネックになっている方- 自社の規模でも導入できる自動倉庫を探している方- 補助金を活用した設備投資を検討している方- まずは小さく始めて、将来的に拡張したいとお考えの方

ウェビナーで得られること

ウェビナーのご案内

- Kardex専売パッケージ「AutoStore StarterGrid」の特徴と活用シーン- StarterGrid導入に活用できる補助金の種類と申請のポイント

名称：自動倉庫導入のハードルを下げるStarterGridと活用できる補助金

日程：2026年4月17日（金）14:00~15:00

場所：オンライン

対象：法人のお客さま ※同業他社の方のご参加は遠慮いただきますことをご了承ください

参加費：無料

講演者：AutoStore Japan株式会社 バイスプレジデント 安高 真之

Kardex Japan株式会社 青木 文康 氏

株式会社プランベース 松本 直樹 氏

申込はこちら :https://app.livestorm.co/p/310ecdd8-1c3f-4e27-bafc-e027a458d854

AutoStoreについて

AutoStore(TM)が掲げるのは、シンプルでありながら力強いビジョン--「すべての人に、あらゆる場所で、最適な保管と搬送を」。ノルウェーで創業した私たちは、今や世界を舞台に活躍するテクノロジー企業へと成長しました。AutoStoreは、最先端のソフトウェアを活用し、オーダーフルフィルメントの自動化と最適化を実現。より迅速な配送と、環境負荷の最小化を両立させることで、ブランドが顧客の期待を超える体験を提供できるよう支援しています。

現在、60か国近くで1,700以上のシステムが稼働し、従業員、パートナー、顧客、サプライヤー、そして最新のテクノロジーとともに成長を続けています。私たちは、オートメーションが人々の生活をよりシンプルにするべきだと考えています。そして、関わるすべての人々の声に耳を傾けながら、業界の課題を解決するための革新的なソリューションを生み出し続けています。AutoStoreがもたらすのは、スピード、効率性、働きやすい環境--そして、より広がるスペース。

Kardexについて

Kardexは、世界的なイントラロジスティクス・ソリューションのリーディング企業です。高可用性と低総所有コストを実現する自動化製品やライフサイクルサービスを提供し、ASRSによるスマートな自動化を支援します。AutoStoreのグローバルパートナーとして柔軟な保管・オーダーフルフィルメントを提供し、世界30カ国以上で約2,700名が活躍しています。