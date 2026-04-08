トゥミ「メディテレーニアン エスケープ ― 地中海への旅 ―」を記念したイベントを開催 ライフスタイルおよびウィメンズカテゴリーの拡充によりブランドの色彩豊かな新しい魅力を発信

トゥミジャパン合同会社タイム、ウォッシュド イエロー、ピンク クレイ、オートカラーのカプセルコレクションを、地中海のマーケットストールをイメージした空間で展開

トラベル、ライフスタイル、アクセサリーのインターナショナルブランド・トゥミは、SPRING 2026「メディテレーニアン エスケープ ― 地中海への旅 ―」キャンペーンの発表を記念し、2026年3月19日（木）に、リナストアズ表参道にてイベントを開催しました。会場には、メディア関係者、コンテンツクリエイター、業界関係者など約100名が来場し、地中海沿岸の温もりやリズム、五感を刺激する豊かな魅力を楽しみました。また、トゥミ アジア太平洋・中東地域担当バイスプレジデントのアリス・マロウリスが、新コレクションの核となる「デザインとデスティネーションの融合」というブランド哲学について紹介するとともに、日本におけるウィメンズおよびライフスタイルカテゴリーの拡充に向けた戦略について語りました。

地中海マーケットをイメージしたアル・フレスコスタイルの空間

来場者は、都会の喧騒を離れ、アマルフィ海岸を思わせる夏のリゾートムードあふれる空間を楽しみました。会場は、やわらかなイエローや陽光を思わせるテラコッタカラーのストール、シーズンカラーのメディテレーニアン プリントのパラソルで装飾されたテラス席など、活気ある地中海の市場をイメージした空間を演出し、地中海の夏の暮らしを思わせる情景を再現しました。さらに、花々や豊かなグリーン、フレッシュなレモンで彩られた会場では、来場者がヨーロッパスタイルのフィンガーフードやワークショップ体験を楽しみながら、トゥミの新たなコレクションを堪能しました。

アジア太平洋・中東地域担当バイスプレジデントのアリス・マロウリスは、次のように述べています。

「SPRING 2026コレクションは、トゥミを象徴する、これまでのダークトーンのパレットからの転換を示すものであり、鮮やかなカラーやプリント、新たなテクスチャーを通じて、進化を続けるウィメンズおよびライフスタイルコレクションにスポットライトを当てています。この変化をゲストの皆さまにより意義深くお伝えするため、ブランドそのものがバケーションに出かけたかのような、トゥミの新たな一面を体感できる感覚的な旅をデザインしました。」

中でも注目のアイテムは、19 Degree〈19 ディグリー〉コレクションと今シーズン登場した新スタイルの19 Degree フロント・アクセス。タイム、ピンク クレイといった、シーズンを象徴する大胆な色彩でラインアップされ、機内持ち込みから預け入れまで、3サイズが揃います。シーズンを象徴する鮮やかなカラーは、ウィメンズコレクションVoyageur〈ヴォヤジュール〉やアクセサリーコレクションBelden〈ベルデン〉にも彩りを添え、「Qトート」や人気の「セリーナ」バックパックといった汎用性の高いアイテムをさらに際立たせています。さらに、爽やかなメディテレーニアン プリントをまとったトラベルアクセサリーもコレクションに華を添えています。

19 Degree Liteコレクション（タイム、ウォッシュド イエロー）Olas、Harrisonで構成されるラフィア調のカプセルコレクション

今季は新たに、ラフィア調のカプセルコレクションが登場。ラインアップを拡充したOlas〈オラス〉とHarrison〈ハリソン〉に、新たなテクスチャーと素材表現を加え、クラフト感のあるナチュラルな風合いとモダンな構造美を融合させました。さらに、バッグチャームからサングラスケース、レザーグッズまで、多彩なアクセサリーがコレクションを豊かに彩ります。中でも、オリーブや花、レモンに着想を得たバッグチャームは、青空の下の市場やアマルフィ海岸のレモン畑、花々を思わせるデザイン。Belden〈ベルデン〉のサングラス・チャームは、陽射しの下で過ごす長い一日に欠かせないアイテムです。

来場者は、新コレクションを楽しみながら、地中海沿岸を思わせるシグネチャーのレモネードドリンクをはじめとした爽やかなカクテルを堪能しました。さらに、モザイクタイルコースターづくりなどの体験型ワークショップに加え、地中海を感じるイラストを施したパーソナライズギフトも用意し、イベントの世界観をより深く楽しめる演出を行いました。

トゥミについて

1975年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス＆トラベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥミについて詳しくは、www.tumi.com(https://www.tumi.co.jp/)をご覧ください。トゥミの最新情報はInstagram、TikTok、Facebook、YouTubeでも配信しています。

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