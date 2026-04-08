【5/18開催】CXO向けAIセミナー「NEUROSPHERE」-AIエージェント実装と経営判断を接続する次世代戦略を提示
株式会社NEUROSPHEREは、2026年5月18日（月）、経営層・意思決定者を対象としたAI実装戦略カンファレンス「NEUROSPHERE」を大手町（3×3 Lab Future）にて開催いたします。
AIエージェントの実装と経営判断を結びつけ、企業変革を加速させるための実践知を共有するイベントです。
■ 開催の背景：AIは「触れる」フェーズから「組織に組み込む」フェーズへ
昨今の生成AIブームにより、多くの企業がChatGPT等の導入を試行してきました。しかし、現場レベルでは「回答精度のばらつき」「学習コストの増大」「LLMの使い分けの難解さ」といった壁に直面し、真の意味で経営基盤にまで昇華できている例は極めて限定的です。
AIの真価は、定型業務の代替に留まりません。意思決定権を持ち、アジャイルに組織を変革できるリーダー層が「AIエージェント」を戦略的に実装することで、はじめて非連続な成長が可能となります。本カンファレンスは、AIで「できること・できないこと」を冷徹に見極め、技術と経営判断を最短距離で接続するための「実践知」を共有することを目的としています。
■ 本イベントの3つの特徴
「CXO視点」の実装シナリオ： 現場のツール導入に終始せず、経営資源としてのAI活用を提言。
実務直結のセミナー： PMO業務の自動化や会計業務の高度化など、バーティカルな成功事例を詳解。
ハイエンドなネットワーキング： 登壇者や各界のリーダーと直接議論できるミートアップを実施。
■ プログラム・登壇者（抜粋）
【注目のセッション】
「AIを活用したPMO業務の自動化術」：複雑な進捗管理をどうAIに委ねるか。
「会計士が教えるClaude活用術」：高精度な論理思考を必要とする専門業務への適用。
「AIにおける事業の変貌と働き方」：AIエージェントが普及した後の組織モデルを展望。
【登壇者】
瀧野 諭吾 氏
瀧野 諭吾（たきの ゆうご）
株式会社イオレ 代表取締役社長
グリー株式会社にてプロダクト開発・事業開発を学び、Kaizen Platform、PKSHA Technology等の事業・技術担当執行役員を歴任。情報技術を活用したDX推進の豊富な経験を持つ。2025年6月、株式会社イオレ代表取締役社長に就任。
河部 裕 氏
河部 裕（かわべ ゆう）
株式会社AIBRE 取締役 / AIプロダクト開発
リコーにて生産計画・サプライチェーン改善に従事後、Kaizen Platformで開発責任者・プロダクト担当執行役員を歴任。AlphaGoに触発されAI分野へ。現在は人材領域を中心にプロダクト開発やAI導入を支援。
小澤 健祐 氏
小澤 健祐（おざわ けんすけ）
一般社団法人AICX協会 代表理事/AI HYVE
「60点の法則」を実践し、メディア、企画、AI、経営など多彩なスキルを掛け合わせながら活動。AIメディア編集長として1,000本以上のAI関連記事を執筆。書籍「生成AI導入の教科書」の著者。人事×DXの新しい組織モデルを探求しながら、10以上の組織で取締役や顧問を務め、データドリブンな組織変革を支援している。
柚木 庸輔 氏
柚木 庸輔（ゆのき ようすけ）
YUNOKI ACCOUNTING PARTNERS 代表取締役
トーマツにて会計監査業務に従事後、外資系企業・大手商社を経て創業。IPO・IFRSコンサルティングに特化し、日本暗号資産取引業協会の立ち上げにも関与。現在はAI活用による会計士業務の高度化を推進している。
小池 隆太 氏
小池 隆太（こいけ りゅうた）
SNAFTY株式会社 代表取締役
24歳でシステム開発会社を創業。開発、アパレル、ITコンサルティングなど複数事業の売却を経験。SNAFTY株式会社を創業し、生成AIの最新技術、とりわけ画像AIを活用した開発領域に知見を持つ。
小柴 鷹介 氏
小柴 鷹介（こしば ようすけ）
AI事業開発 / PdM（AI・SaaS領域）
京都大学大学院修了後、リクルートにてSUUMOのPdMとして大規模開発を主導。その後、複数のSaaS・AI事業の立ち上げを経験し、現在は企業向けのAI活用・導入支援を推進している。
草野 諒 氏
草野 諒（くさの りょう）
株式会社YZ PARTNERS 取締役 / AI導入スペシャリスト
シグマクシスにて基幹システム刷新やPMO等を経験後、株式会社YZ PARTNERSに取締役として参画。AGENTIC RPA導入のスペシャリストとして、企業のAI導入推進に携わる。
ほか、AI領域の最前線を走るスペシャリストが集結。
※プログラム内容及び登壇者は、都合により予告なく変更になる場合がございます。最新情報はイベントサイトをご確認ください。
イベントサイト：https://neurosphere-gamma.vercel.app/
■ 開催概要
日時： 2026年5月18日（月）17:20 ～ 20:30（受付開始 17:10）
会場： 3×3 Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階）
対象： CXO、事業責任者、経営企画部門、DX推進担当者
内容： 実践セミナー、パネルセッション、AIデモ実演、ネットワーキング（軽食・ドリンク付）
詳細・お申し込み：https://neurosphere.peatix.com/
【主催者情報】
主催： 株式会社NEUROSPHERE / SNAFTY株式会社
協力： 株式会社AI HYVE
後援： デジタルダイナミック株式会社
【本件に関するお問い合わせ先】
NEUROSPHEREセミナー事務局
seminar@neurosphere.co.jp