【5/18開催】CXO向けAIセミナー「NEUROSPHERE」-AIエージェント実装と経営判断を接続する次世代戦略を提示

株式会社Neurosphere

株式会社NEUROSPHEREは、2026年5月18日（月）、経営層・意思決定者を対象としたAI実装戦略カンファレンス「NEUROSPHERE」を大手町（3×3 Lab Future）にて開催いたします。

AIエージェントの実装と経営判断を結びつけ、企業変革を加速させるための実践知を共有するイベントです。

■ 開催の背景：AIは「触れる」フェーズから「組織に組み込む」フェーズへ

昨今の生成AIブームにより、多くの企業がChatGPT等の導入を試行してきました。しかし、現場レベルでは「回答精度のばらつき」「学習コストの増大」「LLMの使い分けの難解さ」といった壁に直面し、真の意味で経営基盤にまで昇華できている例は極めて限定的です。

AIの真価は、定型業務の代替に留まりません。意思決定権を持ち、アジャイルに組織を変革できるリーダー層が「AIエージェント」を戦略的に実装することで、はじめて非連続な成長が可能となります。本カンファレンスは、AIで「できること・できないこと」を冷徹に見極め、技術と経営判断を最短距離で接続するための「実践知」を共有することを目的としています。

■ 本イベントの3つの特徴

「CXO視点」の実装シナリオ： 現場のツール導入に終始せず、経営資源としてのAI活用を提言。

実務直結のセミナー： PMO業務の自動化や会計業務の高度化など、バーティカルな成功事例を詳解。

ハイエンドなネットワーキング： 登壇者や各界のリーダーと直接議論できるミートアップを実施。

■ プログラム・登壇者（抜粋）

【注目のセッション】

「AIを活用したPMO業務の自動化術」：複雑な進捗管理をどうAIに委ねるか。

「会計士が教えるClaude活用術」：高精度な論理思考を必要とする専門業務への適用。

「AIにおける事業の変貌と働き方」：AIエージェントが普及した後の組織モデルを展望。

【登壇者】

瀧野 諭吾 氏瀧野 諭吾（たきの ゆうご）

株式会社イオレ 代表取締役社長

グリー株式会社にてプロダクト開発・事業開発を学び、Kaizen Platform、PKSHA Technology等の事業・技術担当執行役員を歴任。情報技術を活用したDX推進の豊富な経験を持つ。2025年6月、株式会社イオレ代表取締役社長に就任。

河部 裕 氏河部 裕（かわべ ゆう）

株式会社AIBRE 取締役 / AIプロダクト開発

リコーにて生産計画・サプライチェーン改善に従事後、Kaizen Platformで開発責任者・プロダクト担当執行役員を歴任。AlphaGoに触発されAI分野へ。現在は人材領域を中心にプロダクト開発やAI導入を支援。

小澤 健祐 氏小澤 健祐（おざわ けんすけ）

一般社団法人AICX協会 代表理事/AI HYVE

「60点の法則」を実践し、メディア、企画、AI、経営など多彩なスキルを掛け合わせながら活動。AIメディア編集長として1,000本以上のAI関連記事を執筆。書籍「生成AI導入の教科書」の著者。人事×DXの新しい組織モデルを探求しながら、10以上の組織で取締役や顧問を務め、データドリブンな組織変革を支援している。

柚木 庸輔 氏柚木 庸輔（ゆのき ようすけ）

YUNOKI ACCOUNTING PARTNERS 代表取締役

トーマツにて会計監査業務に従事後、外資系企業・大手商社を経て創業。IPO・IFRSコンサルティングに特化し、日本暗号資産取引業協会の立ち上げにも関与。現在はAI活用による会計士業務の高度化を推進している。

小池 隆太 氏小池 隆太（こいけ りゅうた）

SNAFTY株式会社 代表取締役

24歳でシステム開発会社を創業。開発、アパレル、ITコンサルティングなど複数事業の売却を経験。SNAFTY株式会社を創業し、生成AIの最新技術、とりわけ画像AIを活用した開発領域に知見を持つ。

小柴 鷹介 氏小柴 鷹介（こしば ようすけ）

AI事業開発 / PdM（AI・SaaS領域）

京都大学大学院修了後、リクルートにてSUUMOのPdMとして大規模開発を主導。その後、複数のSaaS・AI事業の立ち上げを経験し、現在は企業向けのAI活用・導入支援を推進している。

草野 諒 氏草野 諒（くさの りょう）

株式会社YZ PARTNERS 取締役 / AI導入スペシャリスト

シグマクシスにて基幹システム刷新やPMO等を経験後、株式会社YZ PARTNERSに取締役として参画。AGENTIC RPA導入のスペシャリストとして、企業のAI導入推進に携わる。

ほか、AI領域の最前線を走るスペシャリストが集結。

※プログラム内容及び登壇者は、都合により予告なく変更になる場合がございます。最新情報はイベントサイトをご確認ください。

イベントサイト：https://neurosphere-gamma.vercel.app/

■ 開催概要

日時： 2026年5月18日（月）17:20 ～ 20:30（受付開始 17:10）

会場： 3×3 Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階）

対象： CXO、事業責任者、経営企画部門、DX推進担当者

内容： 実践セミナー、パネルセッション、AIデモ実演、ネットワーキング（軽食・ドリンク付）

詳細・お申し込み：https://neurosphere.peatix.com/

【主催者情報】

主催： 株式会社NEUROSPHERE / SNAFTY株式会社

協力： 株式会社AI HYVE

後援： デジタルダイナミック株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

NEUROSPHEREセミナー事務局

seminar@neurosphere.co.jp