「鳥そら」OMAKASE から OKONOMI へ2026年4月15日（水）リニューアル

株式会社LDH kitchen

“食もエンタテインメント”をコンセプトに、日本の食文化を国内外へ発信する株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之、以下「当社」）。

当社とともに日本食文化の価値向上に取り組む、ミシュラン一つ星の常連で“予約困難店”として知られる目黒「鳥しき」。その店主・池川 義輝が率いる「鳥しきICHIMON」より誕生した焼鳥ブランド「鳥そら」は、2026年4月15日（水）にリニューアルオープンいたします。



今回のリニューアルでは、「OMAKASE（おまかせ）」から「OKONOMI（おこのみ）」へ。

“選ばれる”から“選ぶ”焼鳥として、焼鳥文化の原点である“屋台”のスタイルに立ち返り、食べたい時に食べたい分だけを自由に味わえるアラカルトの焼鳥専門店として生まれ変わりました。

これまで培ってきた一本一本への向き合い方や技術はそのままに、お客様ご自身の気分やペースで「自分らしい一本」を選び、心ゆくまで楽しんでいただける構成へと進化しました。

■ NAME STORY｜屋号刷新に込めた“鳥”の一文字への覚悟

本リニューアルにあわせて、店名の表記を「とりそら」から「鳥そら」へ刷新いたしました。

“鳥”という一文字には、素材そのものへの敬意、そして一本の焼鳥と真摯に向き合い、日々技を磨き続ける職人の覚悟を込めています。

料理だけでなく、店名においても原点と本質を見つめ直すことで、

「鳥そら」はこれからの焼鳥文化を担う一軒として、新たな一歩を踏み出します。

■ CONCEPT & MENU｜原点回帰の“選ぶ”愉しみ

屋台から文化が継承されてきた焼鳥の原点に立ち返り、食べたいときに、食べたい分だけを自由に楽しめる「OKONOMI（おこのみ）」スタイルの、アラカルト中心の構成へ。

厳選した素材を一本ずつ丁寧に焼き上げる、職人の技はそのままに。

鳥しきICHIMONが培ってきた確かな技術を軸に、お好みで選べる多彩な焼鳥と一品料理をご用意しました。



その日の気分やペースで、心ゆくまで“自分らしい一本”をお楽しみいただけます。

■ SPACE｜くつろぎの空間で、心ゆくまで鳥しきICHIMONの焼鳥体験

鳥しきICHIMONの代名詞「近火の強火」で焼き上げる、外は香ばしく、中は旨味を閉じ込めた焼鳥焼鳥の余韻を引き立てる一品料理と、選りすぐりの銘酒とともに

店内はカウンターに10席を構え、すべての席から焼鳥が焼き上がる瞬間を眼前で、五感いっぱいに味わえる臨場感あふれる空間です。

鳥しき直伝の「近火の強火」で焼き上げる焼鳥には、炭火が立てる繊細な音、香ばしく立ちのぼる煙、そして次の一本を“選ぶ”ワクワク感を添えて──

仲間や大切な人とともに、肩肘張らずにお楽しみいただけます。

“自分だけの焼鳥体験”を、心ゆくまでご堪能ください。

■ RESTAURANT INFO｜店舗詳細

屋台の原点から昇華した、カウンターとアラカルトで楽しむ本格焼鳥

店名：鳥そら（Torisora）

※旧店名：とりそら

リニューアルオープン日：2026年4月15日（水）

営業時間：16:00～23:00

定休日：月曜日・火曜日

TEL：03-5422-9370

住所：東京都品川区上大崎2-15-2 目黒ビジネスマンションB1F-2

座席数：10席（カウンター）

※貸切利用可

メニュー形式：アラカルト

お支払い：クレジットカードのみ

ご予約は、以下の食べログサイトまたはお電話にて承ります。

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13309819/

※2026年4月12日（日）までは、既存業態「とりそら」にて営業しております。

新業態と同様に、上記URLよりご予約いただけます。

※メニュー内容は、季節や仕入れ状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■ LDH kitchenについて

LDH kitchenは、「食もエンタテインメント」をコンセプトに、飲食を通じた体験価値の創出に取り組む企業です。日本食文化の継承を目指し、焼鳥の名店「鳥しき」代表・池川 義輝とともに、職人の育成と活躍の場を広げる取り組みを推進しています。

また、日本を代表する鮨の名店「鮨 さいとう」との協業により、「鮨 つぼみ」「鮨 さいとう はなれ NANZUKA」の2店舗を展開し、食文化の魅力を広く発信しています。



さらに、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」を全国で展開し、今月3月20日には、EXILE SHOKICHIが監修する新ジャンルの焼肉店「北海道焼肉 八木園」が開業しました。



これまで以上に幅広い食文化を発信し、LDHグループならではの世界観で、地域に根ざした新たな食体験の創出に取り組んでまいります。

■ 鳥しきICHIMONについて

2007年に開店以来、ミシュラン一つ星に長年にわたり名を連ね、「日本一予約が取れない焼鳥店」として名高い目黒「鳥しき」。その店主・池川 義輝が職人代表を務め、焼鳥文化のさらなる発展を目指して結成されたのが「鳥しきICHIMON」です。

「一串一生」

--この串は、一生に一度だけのもの。

この想いを胸に、生涯をかけて鶏と向き合い、炭と向き合い、そして己と向き合う。

そんな熱い志に共鳴する職人たちが集い、技と心を継承しながら、日本の食文化の伝統を守り、育て、未来へと紡いでいくブランドです。

現在、国内外に14店舗を展開しており、今後もさらなる出店を予定しています。

焼鳥文化を世界に紡ぎ、次世代へ- Weaving yakitori culture into the world, for the next generation

■ MORE INFO｜最新情報は公式サイト・SNSから

店舗詳細は、下記の鳥しきICHIMON公式サイト・SNSにて随時発信してまいります。ぜひご覧ください。

鳥しきICHIMON公式サイト：https://torishiki-ichimon.jp/

鳥しきICHIMON公式Instagram：https://www.instagram.com/torishiki_ichimon/

とりまち｜Bird Lab.公式Instagram：https://www.instagram.com/torimachi_official/