株式会社DriveX、ソレキア株式会社とAI Transformation（AX）領域における協業を開始

株式会社DriveX

株式会社DriveX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：永田 篤広、以下当社）は、ITサービスインテグレータのソレキア株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：小林 義和、以下ソレキア社）とAI Transformation（AX）領域におけるソリューション展開に向けた協業を開始したことをお知らせいたします。

本協業により、ソレキア社が提供する多様な業務プロダクトへのAIソリューション実装の検討、および顧客企業に対するAIコンサルティング・業務改善支援を開始いたします。

■ 概要

本協業は、当社の強みであるAI活用支援の専門ノウハウと、ソレキア社が長年培ってきたシステムインテグレーション力および顧客基盤を融合させるものです。

企業のAI活用における「具体的な着手点やロードマップの不在」という課題に対し、戦略策定から実務への実装、定着化までを共同で支援してまいります。本協業による支援体制を構築した先には、当社のAI基盤「IntegratorX」とソレキア社が提供する基幹システムとの連携も視野に入れ、顧客企業のさらなる利便性向上と業務高度化を目指してまいります。

■ 協業の背景や目的

AI時代における既存システムの高度化ニーズへの対応

近年、生成AIをはじめとする技術革新の進展により、企業における業務効率化や高度化の手段として、AI活用の重要性が急速に高まっています。特に製造業においては、既存の基幹システムとAIを組み合わせた新たな価値創出が求められています。

ソレキア社は、製造業向けERPをはじめとする開発・提供を通じて顧客企業の業務を支援してきましたが、近年の高度なAI活用ニーズに対し、既存のITサービスに加えてより専門的かつ実践的な支援体制をさらに拡充していくことを目指していました。

一方、当社は「AI×事業創造力であらゆる事業をドライブさせる」をミッションに、企業の業務プロセスに深く入り込み、現場の課題解決に寄り添う伴走支援を強みとしています。

このような背景のもと、両社の強みを融合させることで、顧客企業の課題解決から実運用までを一気通貫で支援する体制を構築するため、本協業に至りました。

また、本協業を通じて、ソレキア社の広範な顧客基盤と当社のAIソリューションを掛け合わせ、幅広い業種におけるAI活用の展開を強力に推進してまいります。

■ 協業で実現すること・期待される効果

本協業により、当社はソレキア社と連携し、以下の取り組みを推進してまいります。

- AI導入・活用の包括的支援AI研修＆ワークショップ、ユースケース具体化、業務AI化診断、実行支援、伴走支援、iPaaS組み込み支援、PoCなど、DriveXが持つAI導入の全工程におけるソリューションを共同で提供します。- 顧客企業へのAIコンサルティング・業務改善支援ソレキア社の顧客基盤を活かし、同社が提供するソフトウェア領域にとどまらず、周辺業務も含めたAI活用支援を行います。両社の連携を通じて顧客企業の業務全体を俯瞰し、課題整理から要件定義、AIエージェントの開発、さらには全社的なAI Transformation（AX）の構想設計から実装まで、一貫した支援を提供いたします。

今後も当社は、現場産業をはじめ、各業界におけるDX領域の先進企業との協業・連携を通じて、貢献領域および顧客数の拡大を図るとともに、お客様の現場に深く入り込みながら、現場の課題解決のために泥臭く伴走支援するAI Transformation（AX）の先進企業の1社として、顧客および業界の発展に広く、深く貢献できるよう尽力してまいります。

■ ソレキア株式会社について

ソレキア株式会社は、お客様と共に高い付加価値を創造するITサービスインテグレータです。経営目標や経営課題はもちろん、業務プロセスやITに関する深い理解と幅広いノウハウを活かし、企画立案からシステム設計、アプリケーション開発、さらに最適なハードウェアの選定や調達、完成したシステムの運用・保守に至るまで、総合的にコンサルテーションを提供しています。

≪会社概要≫

会社名 ソレキア株式会社

所在地 東京都大田区西蒲田8-16-6

代表者 代表取締役 小林 義和

設立 1958年9月19日

コーポレートサイト https://www.solekia.com/

■ 株式会社DriveXについて

当社は、「AI×事業創造力であらゆる事業をドライブさせる」をミッションに掲げ、お客様の現場に深く入り込みながら、現場の課題解決のために泥臭く伴走支援するAI会社です。 単なる技術導入に留まらず、事業背景や現場の制約を深く理解した上での「実践的なアプローチ」を強みとし、お客様と共に本質的な価値創出に取り組んでいます。

≪会社概要≫

会社名 株式会社DriveX

所在地 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道5階

代表者 代表取締役 永田篤広

設立 2022年2月22日

事業内容 AI Transformation事業 / IntegratorX(自社AI基盤)事業

コーポレートサイト https://drivex.co.jp/