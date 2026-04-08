【MOTHER】UNITED ARROWS 六本木店にて今シーズンもPOP UPを開催！限定ノベルティもご用意

株式会社リトルリーグ

ロサンゼルス発のデニムブランド「MOTHER」は、2026年4月10日(金)～4月19日(日)の期間、UNITED ARROWS 六本木店にてPOP UPを開催いたします。

2010年にLela Becker(リラ・ベッカー)とTim Kaeding(ティム・カーディング)によってスタートしたMOTHER。

包み込むようなやさしさと思春期のような反抗心という相反するムードを併せ持ち、どこか肩の力が抜けた自由なスタイルを提案しています。

メイド・イン・LAにこだわり、幅広い体型やライフスタイルにフィットするシルエットや独自のウォッシュ加工、そして柔らかな履き心地も魅力です。

今回のPOP UPでは、新作から人気モデルまで豊富にラインナップ。幅広いシルエットの中から、自分らしい一本を見つけていただけます。

また、期間中お買い上げいただいたお客様には、先着でイベント限定トートバッグをプレゼントいたします。

なお、ロンハーマンのオンラインストア(https://ronherman.jp/special/mother)でもPOP UPを開催中。こちらもぜひあわせてご覧ください。