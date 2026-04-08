【MOTHER】UNITED ARROWS 六本木店にて今シーズンもPOP UPを開催！限定ノベルティもご用意
ロサンゼルス発のデニムブランド「MOTHER」は、2026年4月10日(金)～4月19日(日)の期間、UNITED ARROWS 六本木店にてPOP UPを開催いたします。
2010年にLela Becker(リラ・ベッカー)とTim Kaeding(ティム・カーディング)によってスタートしたMOTHER。
包み込むようなやさしさと思春期のような反抗心という相反するムードを併せ持ち、どこか肩の力が抜けた自由なスタイルを提案しています。
メイド・イン・LAにこだわり、幅広い体型やライフスタイルにフィットするシルエットや独自のウォッシュ加工、そして柔らかな履き心地も魅力です。
今回のPOP UPでは、新作から人気モデルまで豊富にラインナップ。幅広いシルエットの中から、自分らしい一本を見つけていただけます。
また、期間中お買い上げいただいたお客様には、先着でイベント限定トートバッグをプレゼントいたします。
なお、ロンハーマンのオンラインストア(https://ronherman.jp/special/mother)でもPOP UPを開催中。こちらもぜひあわせてご覧ください。
2026年4月10(金)～4月19日(日)
UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店(https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/stores/urp.html)
東京都港区六本木6丁目10-3 六本木ヒルズウェストウォーク2-3F
11:00～20:00
TEL：03-8893-4218
Official：https:(https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/)//store.united-arrows.co.jp/brand/ua/(https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/Instagram%EF%BC%9Ahttps://www.instagram.com/unitedarrows_official/LITTLE)
Instagram：https://www.instagram.com/unitedarrows_official/
LITTLE LEAGUE INC.
0800-300-1291
Official：https://little-league.co.jp/brand/mother/
Instagram：https://www.instagram.com/mother/
<ノベルティ>
お買い上げ先着20名様に、オレンジのロゴが印象的なトートバッグをプレゼント！
今回のイベント限定アイテムとなります。
※なくなり次第、終了。
ABOUT MOTHER
MOTHERは、2010年にデニム業界で豊富な経験を持つLela Becker/リラ・ベッカーとTim Kaeding/ティム・カーディングによってロサンゼルスで設立されました。
ブランド名「MOTHER」には、包み込むようなやさしさと思春期のような反抗心という相反する感情が同居しています。
そのバランスが、どこか力の抜けた自由なスタイルを生み出しています。
メイド・イン・LAにこだわり、既成概念にとらわれない自由な感性を軸に、幅広い体型やライフスタイルにフィットするシルエットと独自のウォッシュ加工を追求しています。ブランドを象徴する驚くほど柔らかな素材感は、多くのファンを魅了し続けています。
インスピレーションの源は、1970年代のカリフォルニアで育った記憶と空気感。何を着て、どこへ行き、誰といたずらをして過ごしたのか。そんな自由で大胆な感覚がMOTHERのものづくりの根底に流れています。
現在は年4回のコレクションを発表し、デニムを軸にスポーツウェア、アウター、アクセサリーまで展開するライフスタイルブランドへと進化しています。
"WE STAND FOR HAVING FUN,AND NOT TAKING YOURSELF TOO SERIOUSLY."
楽しむこと。
そして、自分自信を深刻にとらえすぎないこと。
それがMOTHERが変わらず大切にしているメッセージです。