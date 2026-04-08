2026年４月10日 (金) 開催｜シリーズ：運送業界ルール最前線 第3回のテーマは「評価制度」｜株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
- 自走型組織へと生まれ変わるための制度事例
- あなたの会社が本当に構築すべき「評価制度」とは？
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
2026年4月10日 (金）株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）のコンサルタントが「トラック運送業の評価制度」にテーマを絞ってお話しします。
セミナーでお伝えする内容- トラック新法に対応できる「能力に応じた公正な評価方法」とは？
- 自走型組織へと生まれ変わるための制度事例
- あなたの会社が本当に構築すべき「評価制度」とは？
開催概要
開催日時：2026年4月10日 (金）13:00 ～ 14:00
開催場所：Web配信（Zoom）
参加料金：無料
対 象：運送会社・物流会社経営者
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/