最大180kgのドアに対応したトラックレールタイプ ドアクローザ GEOPROシリーズから新発売

リョービ株式会社

リョービ株式会社（以下、当社）は、フラッグシップモデル「GEOPRO（ジオプロ）シリーズ」の新ラインアップとして、トラックレールタイプ ドアクローザ「GT-6V」を発売いたします。

最大180kgのドアに対応しながらも、ドアと一体化するシンプルな美しさを実現。当社独自の「ツインカム機構」で、“軽く開く”と“確実にドアを閉める”を両立させました。機能・デザイン・施工性を追求した、ハイスペックなドアクローザです。

GEOPROシリーズ トラックレールタイプ ドアクローザ「GT-6V」

＜商品の特長＞

1.独自の「ツインカム機構」を搭載

ラック＆ピニオン機構とカム機構の長所を融合した当社独自の機構で、「軽く開いて、安定した速度でしっかり閉まる」を実現します。最大180kgのドアにも対応しています。

2.フラットデザイン

ドアと一体化した機能美を追求したシンプルなデザインを採用し、洗練された建築空間に美しく調和します。

3.施工性と静音性の向上

アームとスライダーの脱着は、簡単・確実な施工を可能にしたESストッパーを搭載し、ワンタッチの施工性と静音スライダーによる優れた静音性を実現しました。

＜仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77626/table/51_1_32a90d35663fbdf681ca3761f3f79ed7.jpg?v=202604081151 ]

※設計・施工を請け負われる設計事務所等の方が工事見積時に使用される参考価格です。メーカー希望小売価格ではありません。

これからも当社は、進化する建築デザインと多様化するニーズに応えるため、「意匠性」と「機能性」を融合させた商品開発を推進し、美しく快適な建築空間の創造に貢献してまいります。

【お問い合わせ先】

リョービ株式会社 経営企画部 広報課 TEL:03-3501-0524