【海洋博公園】海洋博公園開園50周年記念　海洋博美ら海花火大会2026チケット販売開始！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園では、夏の一大イベント「海洋博美ら海花火大会2026」を開催致します。

これに先立ち令和 8年4月1日（水）より有料観覧席のチケット販売を開始しました。

今年は前売り販売に先立ち数量限定の「早割チケット」を特別価格でご提供いたします。

お得な内容となっておりますので、ぜひお早めにお求めください。

海洋博公園サマーフェスティバル 2026 海洋博美ら海花火大会 2026

【開催日】令和 8 年 7 月 4 日（土）

※荒天中止（順延なし）

【会 場】海洋博公園 エメラルドビーチ

※エメラルドビーチ内は、入場制限を行う予定。

※詳しくは、海洋博公園 HP 内、花火大会特設サイトにてご確認ください。

詳しくはこちらから :https://oki-park.jp/hanabi2026/

「海洋博公園」

海洋博公園は、沖縄の「太陽と花と海」を体感できる国営公園です。

「沖縄の海との出会い」をテーマにした”沖縄美ら海水族館”や亜熱帯気候の植物が楽しめる”熱帯ドリームセンター”、太平洋地域および沖縄の海洋民族の歴史・文化を発信する”海洋文化館”、郷土文化を伝える”おきなわ郷土村”など多彩な施設を有します。