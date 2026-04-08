「即日入寮チャンネル」が工場・期間工転職YouTubeで国内TOP、開設2年で総再生161万回を達成

株式会社夢キャリYouTubeチャンネルはこちら :https://www.youtube.com/@sokujitsu_nyuryo/

工場・期間工転職の求人紹介サービスを手がける株式会社夢キャリ（本社：愛知県名古屋市）が運営するYouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」が、2026年3月23日をもって開設2周年を迎えました。

工場・期間工の日常を記録したvlogチャンネルは複数存在するものの、転職・求人情報に特化した専門チャンネルは国内にほぼ存在しない中、同チャンネルは2年間で投稿本数575本・総再生回数161万回超を達成。工場・期間工転職ジャンルにおいて国内トップ※のチャンネルとして成長しています。

チャンネル実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180177/table/1_1_f65f1ac99426139e98b1301af2cefa5f.jpg?v=202604081151 ]

「工場転職の情報格差」を解消するために生まれたチャンネル

工場・期間工への転職市場において、求職者が直面する最大の課題は情報の非対称性です。求人票に記載される月収例は残業・休日出勤を極限まで計算した数値であることも多く、実際の配属先・職場環境・人間関係といった情報は入社するまで分かりません。

「即日入寮チャンネル」は、こうした情報格差を解消することを目的に2024年3月に開設されました。出演者「工場転職のプロケンシロウ」が、大手主要メーカーを徹底比較した動画や、実際に働いた経験者へのインタビュー動画を継続的に発信しています。

特に以下の層から支持を集めています。

- 学歴・職歴に不安があり人生を立て直したい20～30代- 今すぐ仕事と住まいを同時に確保したい方- 短期間での資産形成を目的に工場勤務を検討している方

人気動画のご紹介

■【工場転職】3つ当てはまったら危険！すぐ辞める人の特徴7選

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=T5GYmzNIudw ]

再生回数：66,349回（2026年3月時点）

工場転職後に早期離職してしまう人に共通する7つの特徴を解説した動画です。「プライドが高い」「夜勤に適応できない」「単調な作業に飽きる」など、入社前に自分自身と照らし合わせることで転職の失敗を防げる実践的な内容が支持を集めています。

■【製造業転職】ガチでオススメしない工場の特徴5選【2026年最新版】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bGCprdJKmUE ]

再生回数：35,308回（2026年3月時点）

転職先として避けるべき工場の特徴を2026年最新情報をもとに5つ厳選して解説した動画です。求人票だけでは判断できない「入ってから後悔する工場」の見極め方を具体的に紹介しており、転職前に必ず確認したい情報として多くの視聴者から支持を集めています。

■【製造業】工場夜勤のメリット・デメリット5選｜夜勤経験者が本音で解説

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=gnYznj2iA6s ]

再生回数：4,221回（2026年3月時点）

工場勤務における夜勤の実態を、経験者の本音ベースで解説した動画です。深夜手当による収入アップといったメリットから、睡眠障害リスクや生活リズムの乱れといったデメリットまで包み隠さず紹介しており、夜勤を検討している方が事前に知っておくべき情報が凝縮されています。

このチャンネルにしかできないこと

工場・期間工に関するYouTubeコンテンツは「働いてみた」「給料明細公開」といったvlog形式が中心です。一方「即日入寮チャンネル」が一貫して発信するのは、転職を成功させるための実践的な情報です。

- 悪徳な「釣り求人」を見極めるチェックポイントの解説- 大手主要メーカーを給与・寮・業務内容で徹底比較- 配属ガチャ・人間関係など、転職後に後悔しないための事前情報- 所持金ゼロ・即日入寮など、緊急性の高いケースへの対応事例- 正社員登用を目指すための具体的な行動指針

2年間・575本という投稿量は、この領域において国内で最も体系的な情報資産となっています。

運営者より、視聴者の皆さまへのメッセージ

おかげさまで「即日入寮チャンネル」は開設から2周年を迎えることができました。日々ご視聴いただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。

工場・期間工転職の世界は、正しい情報を持っているかどうかで、収入・生活環境・その後のキャリアが大きく変わります。「どの求人が本当に良いのか」「自分にはどのメーカーが向いているのか」。そうした問いに、2年間ひたすら正直に答え続けてきました。

転職を考えているすべての方が、失敗なく・後悔なく新しいスタートを切れるよう、3年目もリアルな情報を発信し続けます。

工場転職のプロ ケンシロウ

※自社調べ（2026年4月現在）

会社概要

企業名：株式会社夢キャリ

代表者：上田健志郎 （工場転職のプロ ケンシロウ）

事業内容：工場・期間工転職支援サービス

本社所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦１丁目１７－１３ ２Ｆ

会社URL：https://yumecareer.jp/

YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@sokujitsu_nyuryo