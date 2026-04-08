2026年10月1日 カスハラ対策が義務化へ　法施行前の社内教育整備を支援する「クレーム・カスハラ対応動画研修プログラム」を株式会社OPERAがリリース

株式会社OPERA

本プログラムは、正当なクレーム対応に加え、カスタマーハラスメントへの理解、初動対応、判断の考え方までを実務に即して学べる動画研修です。コールセンターに限らず、店舗、窓口、受付、営業など、幅広い顧客対応現場で活用できます。

近年、企業の顧客対応現場では、クレーム対応力の向上だけでなく、従業員を守るための組織的な備えが求められています。一方で、対応が担当者個人の経験に任されている、正当なクレームとカスハラの判断に迷う、管理職ごとに対応方針が異なる、忙しい現場では教育の時間を取りにくい、といった課題も少なくありません。

こうした背景を受け、株式会社OPERAは、現場を止めずに学べる動画研修プログラムを開発しました。本プログラムは、企業のイントラネット等に掲載して活用できるため、顧客対応に関わる従業員へ広く教育を展開できる点も特長です。 必要な従業員が時間や場所に縛られず、必要なタイミングで視聴できるため、新任者教育、既存スタッフの振り返り、管理職との認識合わせなど、継続的な社内教育にも活用できます。

本プログラムの主な特長は以下の通りです。

- 正当なクレーム対応とカスタマーハラスメント対策を一体で学べる- 初動対応や判断の考え方まで理解できる- 幅広い顧客対応現場で活用できる- 動画形式のため、現場を止めずに教育しやすい

また、株式会社OPERAでは、法施行前に企業が教育整備へ着手しやすいよう、期間限定の特別価格を設定しています。

- 通常価格：198,000円（税別）- 販売開始特別価格：157,000円（税別）- 適用期限：2026年9月30日申込分まで

カスタマーハラスメント対策や従業員教育の推進にあたっては、自治体の奨励金制度や厚生労働省の人材開発支援助成金などの活用を検討できる制度もございます。尚、内容や対象要件は変更されるため、最新の公募要領や所管窓口での確認が必要です。

株式会社OPERAは「顧客現場をいきいきと」をミッションに掲げています。本プログラムは、顧客対応力を高めることと、従業員を保護することを両立させる実践的な教育プログラムとして、企業の対策推進を支援いたします。

【 サービス概要 】

■サービス名：クレーム・カスハラ対応動画研修プログラム

■対象：顧客対応を担う従業員

■提供内容

１．動画データ（mp4形式）

（視聴時間46分／サイズ834MB／画質1080p）

２．研修テキスト（PDF）

（全38頁／付録：クレーム対応フレーズ集）

３．確認テスト（PDF)

会社概要

会社名：株式会社OPERA

所在地：東京都品川区北品川1-10-6 BR品川IIビル5階

代表者：代表取締役 山尾寿々子

事業内容：人材育成支援、研修プログラム開発・提供、BPO伴走支援、

株式会社OPERA公式サイト

https://www.team-opera.com/

クレーム・カスハラ対応動画研修プログラム専用サイト（サンプル動画視聴可能）

https://www.team-opera.com/services-8

【 本件に関するお問い合わせ先 】

株式会社OPERA 広報担当 田中広子

TEL：03-6277-3387（営業時間：平日10時～18時 土日祝休）

Email：info@team-opera.com

お問合せフォーム https://www.team-opera.com/info