【イベント出展のお知らせ】日本企業向けAI資料作成サービス「イルシル」がStartup JAPAN 2026に出展します！
AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 有貴）は、2026年4月15日(水)～16日(木)に幕張メッセで開催されるStartup JAPAN 2026に出展いたします。
■ 「Startup JAPAN 2026」とは
約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、約13,000人のスタートアップ関係者が参加する予定です。
事前に出展ブースへの訪問予約を行うことができ、最新サービスの比較・検討や事業提携のパートナー開拓を効率的に行うことが可能です。 国内のみならず海外からもスタートアップが出展し、最新のサービスや技術を体験することができます。
弊社ブース（小間番号：8-3）では担当者が直接ご相談を承りますので、AI活用やDXにご興味のある方はぜひ足をお運びください。
■ イルシルの特徴- AIとの対話型でスライドが完成
ステップごとにAIに指示を出せるため、より正確なスライド作成が可能
- 自社のテンプレートを登録可能
自社のロゴやテンプレートを登録できるため、普段と同じような資料が生成可能
- 簡単編集&パワポダウンロードも可能
イルシル上で簡単に編集が可能かつ、パワポに変換して編集も可能
イルシルは、日本のビジネスシーンに特化したAIスライドサービスで、誰でも簡単に、高品質の資料を、短時間で作成できるようになることが特徴です。
■ こんな方におすすめ- 営業担当が各々資料を作成しているため、商談成約率に差がある
- 資料の管理方法が上手くできず、過去の資料を参考に作りにくい
- 毎回ゼロから資料を作成するのが大変だと感じている
- 資料作成に時間がかかり、コア業務を圧迫している
- 日本企業かつ日本人がしっかりサポートしてくれるサービスがない
3,000種類以上の豊富なテンプレートを用意しており、AIとの対話型でスライドを作成できるため、イメージに近いスライド資料を作成することが可能です。また、フォルダ機能やライブラリ機能などにより、クオリティが高い資料を会社やチーム単位で管理でき、わざわざ聞いて回ったり、パソコン内を探す手間が省けます。
■ 開催概要- イベント特設サイト：Startup JAPAN 2026(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp)
- 開催日時：2026年4月15日(水)～16日(木) 各日10:00～17:00
- 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8
- 主催：Eight（Sansan株式会社）
- 開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）
- 参加方法：事前登録制
- 弊社ブース：8-3
■ 企業情報▼株式会社イルシル
- 住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F
- 代表者：代表取締役社長 宮崎有貴
- 事業内容：ソフトウェアの開発、運用
- URL：https://corporate.irusiru.jp/
【イルシルについて】
「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。
セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。
URL : https://irusiru.jp/corporate/
【各種SNS情報】
- YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://youtube.com/channel/UCnQRFuRxUz70exB5eMbKuyA?si=E6cNgtWStX9fgf6F)
- X：https://twitter.com/irusiru_jp/
- note：https://note.com/lubis_elucile/
- Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/
- Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/
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【お問い合わせ先】
株式会社イルシル
URL：https://corporate.irusiru.jp/contact