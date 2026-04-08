「primeBusinessAgent」、BtoB購買における「決裁者」「利用者」等の役割を可視化する「購買グループ管理」機能を正式リリース

株式会社primeNumber

株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田邊 雄樹）は、意思決定支援型AI「primeBusinessAgent」において、AIが行動データから購買関与者を自動でグルーピングし、「決裁者」「利用者」といった個人の役割を可視化する「購買グループ管理」機能を正式リリースします。これによりマーケターや営業は顧客の組織全体の購入意欲を把握した上で「いつ、誰に、どのように」コミュニケーションすべきかを的確に判断し、商談の成功確度を高めることが可能となります。なお、本機能について4月8日から10日に東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春 2026」にてご紹介いたします。

背景

従来、Webサイト訪問、資料ダウンロード、セミナー参加といった行動データを顧客個人ごとに取得することは可能でしたが、特にBtoB取引では複数の関係者が意思決定に関与するため、組織全体の購入意欲を正確に把握することは困難でした。さらに、それぞれの顧客が決裁者なのか利用者なのかといった役割を判別することができず、「どのタイミングで」「誰に」「どのようなアプローチ」をすべきかが不明確でした。



こうした課題を解決するのが「購買グループ管理」機能です。

主な機能

1. 興味対象の商材の自動判定と購買グループの自動生成

顧客が訪問したWebページの内容をAIが解析し、どの商材に関心を持っているのかを自動判定。同一組織内で同一商材に関心を示した顧客を自動的に購買グループに割り振ります。

2. 行動データによる「役割」の自動推定

Web閲覧、資料ダウンロード、セミナー参加といった行動の「文脈」をAIが解析。購買プロセスにおける以下のような役割を自動で特定し、グループ全体の検討状況を可視化します。

・Economic Buyer（決裁者）：投資・予算の最終判断を下す役割

・Champion（推進者）：社内で案件を前に進める役割

・User（利用者）：実運用・定着の可否を左右する役割

・Technical Buyer（技術評価者）：技術・セキュリティ・運用可否を判断する役割

3. ライフサイクル管理

購買グループはメンバーの入れ替わりや検討フェーズの変化にあわせて柔軟に修正され、常に最新の情報を管理できます。

4. MA連携

MA（Marketing Automation）ツールと連携することで、グループごとの購買意欲スコアに応じてメールやLINE、SMS等を通じたマーケティング施策を実行することができます。

意思決定支援型AI「primeBusinessAgent」とは

primeBusinessAgentは「フルマネージドなAI-Readyデータ基盤」「業務特化型AIエージェント」「Data Enablement Services （技術・運用一体型サポート）」の3つの柱を提供するソリューションです。専門知識無しで導入が可能で、高い成果を生む組織づくりを支援します。業務特化型AIエージェントでは、第一弾として「primeSalesAgent」「primeMarketingAgent」を展開しており、営業・マーケティング領域の業務課題に対応しています。

本新機能を含め、上記の三位一体なソリューション提供によって、ビジネス成果の創出をご支援します。

URL：https://primenumber.com/services/agent/

「Japan IT Week 春 2026」概要

primeBusinessAgentをはじめ、primeNumberの各種サービスを「Japan IT Week 春 2026」にてご紹介いたします。

会期：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

開催場所：東京ビッグサイト 東 1～3、7、8ホール、西 1～4ホール

primeNumberブース：東1ホール（コマ位置：E5-36）

詳細・登録：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/it.html

株式会社primeNumber 概要

primeNumberはデータとAIを企業の成長エンジンへと進化させる、データテクノロジーカンパニーです。AI-Readyなデータ基盤を実現するデータテクノロジーを軸に、ソリューションサービスを通じてAI-Nativeな事業成長をご支援します。

■ 会社名

株式会社primeNumber（英文名：primeNumber Inc.）

■ 代表

代表取締役CEO 田邊 雄樹

■ 設立

2015年11月

■ オフィス

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 JR東急目黒ビル5F

■ 企業サイト

https://primenumber.com/company

■ 事業内容

・クラウドETL「TROCCO」の開発・運営

・AIデータプラットフォーム「COMETA」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するプロフェッショナルサービスの提供

・エージェント型AIソリューション「primeBusinessAgent」の提供

本リリースお問い合わせ先

株式会社primeNumber

広報担当 村島夏美

e-mail：pr@primenumber.com