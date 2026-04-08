メルカリ、安心・安全への取り組み強化の一環として、評価を待たずに売上金を受け取れる機能を提供開始

株式会社メルカリ

株式会社メルカリ（以下、メルカリ）は、2026年4月8日より、フリマアプリ「メルカリ」において、一定の条件（※1）を満たした出品者が、購入者の「受取評価」を待たずに、販売利益（以下、売上金）を受け取ることができる機能の提供を開始したことをお知らせいたします（※2）。

これまで「メルカリ」では、購入者の受取評価が完了したのちに、出品者が売上金を受け取る仕組みでしたが、本機能の導入により、出品者はよりスピーディーに売上金を受け取ることが可能になります。

※1：機能や条件の詳細につきましては、メルカリガイド「販売利益の早期受取機能」をご確認ください。https://help.jp.mercari.com/guide/articles/2073/

※2：「メルカリ」アプリをご利用のお客さまは、本日より段階的にご利用が可能になります。なお、本機能の利用には「メルカリ」アプリを最新バージョンにアップデートいただく必要がございます。

■背景

メルカリは「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」ことをミッションに掲げ、誰もが安心・安全かつ手軽にモノの売買ができるマーケットプレイスの実現を目指して様々な取り組みを行ってまいりました。

2025年5月には、不正利用者の「徹底的な排除」とお客さまの「徹底的な救済」を行う新方針を公開（

※3）し、AI技術を活用した不正監視などの不正対策や、全額補償サポートプログラムによるお客さまサポート、匿名返品機能の提供開始、取り組み状況と成果をまとめた透明性レポートの公開など、安心・安全に関する対策を継続的に強化してまいりました。

その一方で、取引プロセスの利便性においては、出品者のお客さまから「受取評価が行われないことへの心理的負担」や「受取評価の完了まで売上金が反映されないことによる機会損失」、さらには「あんしん鑑定を利用時に、売上金の反映がより時間がかかる」などといったお声をいただいておりました。

こうしたお客さまの声を受け、出品体験の更なる向上のみならず、売上金を早期に受け取ることにより、売上金をすぐに次の購入に活用できる「購入体験の更なる向上」を目指し、本機能の提供開始に至りました。

※3：メルカリ、安心・安全に関する新たな2つの約束と3つの取り組みを公開 https://about.mercari.com/press/news/articles/20250521_anshinanzen/

■概要

本機能は、対象の配送方法を利用し、かつ一定の条件を満たした出品者が、取引完了前（受取評価前）に売上金を受け取ることができる機能です。

ただし、本機能を利用して早期に売上金を受け取った場合でも、最終的には購入者・出品者双方による評価を行い、取引を完了させる必要があります。

早期受取後に取引がキャンセルとなった場合は、購入者に対しては購入時の支払い方法に応じて、システムを通じて自動で返金されます。また、出品者からは、既にお受け取り済みの売上金相当額をメルカリへのご返還（※4）いただきます。

※4：お受け取り済みの売上金相当額をご返還いただく際に、手数料は発生いたしません。

■ご利用条件

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26386/table/529_1_a573a6287636b6468c449916f23caa98.jpg?v=202604081151 ]

※5：「出品者レベル」レベル4以上とは、累計売却数10個以上の出品者のお客さまが該当します。 https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1850/

※6：「あんしん鑑定サービス」の詳細につきましては、メルカリガイド「あんしん鑑定サービスの概要」をご確認ください。 https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1499/

■機能詳細

より詳細な機能や条件につきましては、メルカリガイド「販売利益の早期受取機能」をご確認ください。 https://help.jp.mercari.com/guide/articles/2073/

メルカリは、今後も「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というミッションのもと、お客さまがより自由に、かつ安心・安全に価値を交換できるマーケットプレイスの実現を目指してまいります。