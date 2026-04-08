汗を素早く吸収、さらさら感が持続する夏用快適マスク『unicharm SMART COLOR(R) AIR＆DRY』を新発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、夏のマスク着用時における不快感の要因である「汗ムレ」や「肌のべたつき」を軽減し、汗をかいてもさらさら感が持続して涼しく快適な着用感のマスク『unicharm SMART COLOR(R) AIR＆DRY』を、2026年4月21日に全国で期間限定品として発売します。

Sheer Beige(シアーベージュ) Sheer White(シアーホワイト)

『unicharm SMART COLOR(R) AIR＆DRY』

■発売の背景

例年、夏はマスク着用時の「暑さ」や「ムレ」に対する不快感が高まる傾向にあります。当社の調査によると、夏にマスク着用を控える理由として「汗でムレる（78%）」が最も多く、次いで「暑い（76%）」「息苦しい（71%）」があげられています。また、カラーマスクを使用する「見た目」ユーザーのうち6割以上の方が、マスク内の汗ムレによって「肌のべたつき」に強い不快感を抱いています。「汗をかくと鼻周りのファンデーションが崩れる」「マスクが肌に張り付く」といった、美容面や身だしなみに関する悩みが今回の調査で浮き彫りになりました。

そこでこのたび、こうした「夏でも快適に、美しく過ごしたい」というニーズに応えるため、汗をかいても快適な着用感と美しい見た目を両立する『unicharm SMART COLOR(R) AIR＆DRY』を発売します。

■商品の特長

１. 特許技術※1「汗ムレ吸着メッシュ」で、さらさらなお肌をキープ※2

・特許技術※1である2層構造の「汗ムレ吸着メッシュ」を採用。

・汗を素早く吸収・拡散し、お肌のさらさら感を保ちます。

※1 肌側のシートが、吸水性繊維を含み密度に変化をつけた層（外側）と、摩擦係数を抑えた層（肌側）の2層構造となっている構成のマスク

※2当社製品比

２. 息がこもりにくい「高通気フィルタ」採用で、従来品比約2倍の通気性を実現

・空気の通り道を広げた「高通気フィルタ」を採用し、従来品と比較して約2倍の通気性を実現。

・息苦しさを解消しながら、ウイルス飛沫などを99%カットするフィルタ性能を両立しました。

３. 涼しげな「抜け感カラー」を採用

・夏のファッションのトレンドアイテムである「シアー素材」の軽やかさと涼しさを「抜け感カラー」で表現しました。

・透き通るような発色と着けていることを忘れる軽やかなつけ心地を両立しました。

■入数・価格

■発売時期

2026年4月21日に全国で期間限定品として発売します。

■『unicharm SMART COLOR(R)』ブランドサイト

https://jp.unicharm-mask.com/ja/products/summer_mask.html

＜ご参考情報＞

プリーツマスク使用者の夏の不快感に対し『超快適マスク涼感マイナス2℃※3』を、涼感成分であるメントール量を125%※4にアップしリニューアル発売します。

※3 涼感の効果は徐々にあらわれます。当社従来品比

※4 当社従来品比

【対象商品】 『超快適マスク涼感マイナス2℃』(5枚/20枚)

【発売時期】 2026年4月21日に全国で期間限定品として発売します。

『超快適マスク涼感マイナス2℃』(5枚)

【商品特長】

「キシリトール」配合により、呼気の水分に反応して表面温度マイナス2℃※4を実現

・「温度を下げるキシリトール」と「涼しさを感じるメントール」を採用しました。

・「キシリトール」配合素材により表面温度マイナス2℃を実現するだけでなく、「メントール」が肌神経を刺激することで、より涼しく感じるように設計しました。

■『unicharm SMART COLOR(R)』の発売を通じて、貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。