シャトルロックジャパン、X (Twitter) に関する「最新アルゴリズム」「2026年 トレンド予測」「成功事例」「モーメント活用」などの解説記事を公開

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光 展意、以下、シャトルロックジャパン）は、SNS 運用の実践ノウハウ・成功事例・最新情報を紹介する「ブログ」で、X (Twitter) を活用する企業のマーケター向けに、「最新アルゴリズム」や「2026年 トレンド予測」「成功事例」「モーメント活用」などについて解説する記事を公開したことをお知らせいたします。

X (Twitter) の「最新アルゴリズム」「2026年 トレンド予測」「成功事例」「モーメント活用」などの記事を公開

■ 2026年 X 最新情報の紹介記事一覧

・最新アルゴリズム

→「最新アルゴリズムがオープンソース化！内容や仕組み、企業への影響を解説(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21234/)」

・2026年 トレンド予測

→「トレンド予測とSNSマーケターの活用戦略」(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21436/)

・成功事例 10選

→「キャンペーン事例集！仕様変更や企業の工夫を総まとめ(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21384/)」

・モーメント活用方法

→「モーメントカレンダーの完全ガイド！年間イベント戦略と企業のSNS活用法(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21416/)」

■ 2026年 X 最新情報の紹介記事

記事 1．X (Twitter) 最新アルゴリズム最新アルゴリズムがオープンソース化！内容や仕組み、企業への影響を解説(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21234/)

2026年1月にオープンソース化された X (Twitter) のアルゴリズムについて、GitHubで公開された内容や読み取れること、企業・マーケターが取るべき戦略などを、公開コードをもとに徹底解説しています。

本記事で、学べること

・公開されたアルゴリズムのソースコードの分析

・スコアリングとランキングのロジック解析

・マーケティング施策における意識すべき評価指標、取るべき対策

本記事の要点

・投稿の評価は「エンゲージメント数」ではなく、「エンゲージメントの発生する確率」で評価

・短期的ではなく、過去の投稿や反応を含めた “継続的な関係性（文脈）” が評価対象

・外部リンクは、ツリー投稿やウェブサイトカードなど X (Twitter) 内で完結する設計を推奨

X 最新アルゴリズム の記事を見る >> :https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21234/

記事 2．X (Twitter) 2026年 トレンド予測トレンド予測とSNSマーケターの活用戦略(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21436/)

2026年の X (Twitter) 運用において、トレンドを掴む上で重要なアルゴリズム公開を背景に、企業が取るべき運用方針やキャンペーン設計の考え方を整理し、成果につながる具体施策や事例を紹介しています。

本記事で、学べること

・X (Twitter) 公式パートナーが予測する「2026年 トレンド」

・2026年 トレンドを反映した事例 10選

・トレンドの活用戦略

・効果的な設計方法、など

本記事の要点

・X (Twitter) アルゴリズムに基づく投稿「滞在時間・会話・リプライ・文脈」がトレンド

・バズを狙うのではなく、自社のフォロワーとの継続的な関係性を積み重ねることが重要

・トレンドの先読みは、前年のデータ（モーメントやアナリティクス）の活用も一つの手段

X トレンド予測 の記事を見る >> :https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21436/

記事 3．X (Twitter) キャンペーン成功事例 10選キャンペーン事例集！仕様変更や企業の工夫を総まとめ(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21384/)

最新アルゴリズムを意識した X (Twitter) キャンペーンの成功事例を紹介しています。フォロー＆リポストに加え、リプライや動画視聴を組み合わせたハイブリッド設計の重要性を紹介し、拡散数ではなく “会話の質” や "ユーザー行動の質" が重視される新たな設計方法を整理しています。

本記事で、学べること

・X (Twitter) マーケティングの変化（広告編・アルゴリズム編）

・最新の仕様において意識すべき指標

・最新の仕様に対応した様々なキャンペーン手法、賞品設計など

・2025年3月から11月にかけて起きた X (Twitter) の主要な変化

本記事の要点

・2025年はハッシュタグや広告制限、アルゴリズム変化などが話題に

・ X (Twitter) アルゴリズムを意識したキャンペーン戦略は、離脱防止・ハイブリット戦略が鍵

・2026年以降も仕様変更が予想されるため素早いキャッチアップと柔軟な対応が重要

X 最新キャンペーン事例集を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21384/

記事 4．X (Twitter) モーメントカレンダーモーメントカレンダーの完全ガイド！年間イベント戦略と企業のSNS活用法(https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21416/)

X (Twitter) が公開した2025年～2026年のモーメントに関する投稿数やトレンドデータをもとに、新生活・季節イベント・大型商戦などの動向を整理し、効果的な発信タイミングと施策設計を解説しています。

本記事で、学べること

・2025年 ~ 2026年の主要モーメント（注目イベント・キーワード・投稿ネタ）まとめ

・年間のモーメントを活用した投稿・施策設計の考え方

本記事の要点

・モーメントはユーザーが関心を持つ話題の指標として活用

・モーメントはターゲットに応じた施策設計が重要

・「モーメントと自社商材の適合 → 優先決め → 事前準備」の3ステップ設計が理想

X モーメントカレンダー の記事を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/article/detail/post-21416/

■ 記事を公開した背景

X (Twitter) では近年、アルゴリズムや広告まわりの仕様変更が続いており、企業の X (Twitter) 運用にも見直しが求められています。



特に2026年は、投稿がどのように評価されるかがより可視化され、ユーザーとの対話や投稿への滞在を促す設計がこれまで以上に重要になります。

一方で、企業のSNS担当者からは、

「最新のアルゴリズムを踏まえて何を優先すべきか分からない」

「過去の成功パターンが通用しにくくなっている」

「年間でどのタイミングに注力すべきか整理したい」

といった声も多く寄せられています。

こうした状況を受け、シャトルロックジャパンでは、企業が2026年の X (Twitter) 活用を考える上で参考にしやすいよう、2025年～2026年の変化と実務上のポイントを整理した記事を公開しました。

■ シャトルロックジャパンが考える、2026年 X 運用で押さえるべきこと

2026年の X (Twitter) 運用では、従来のように拡散数だけを追うのではなく、ユーザーとの関係性を深めながら、継続的に評価されるアカウント設計がより重要になっています。シャトルロックジャパンでは、企業がこれからの X (Twitter) 活用で押さえるべきポイントとして、以下の5点が重要だと考えています。



1. 会話が生まれる投稿を重視する

リポストやいいねの数だけでなく、ユーザーが自分の言葉で反応したくなる投稿設計が重要です。

問いかけや参加しやすいテーマを取り入れ、会話が生まれる状態をつくることが、評価につながります。

2. "滞在” を生む投稿を設計する

思わず続きを読む、画像を拡大する、動画を見続けるといった行動を促す設計が求められます。スレッド、クリエイティブの工夫、動画の冒頭設計などを通じて、投稿接触時間を高める工夫が重要です。

3. 一方通行の発信ではなく、企業側も会話に参加する

発信して終わりではなく、コミュニケーションを重ねることでフォロワーとの関係性を深め、継続的に選ばれるアカウントづくりにつながります。

4. キャンペーンは拡散施策ではなく「参加体験」として設計する

キャンペーンではフォロー＆リポストだけに依存するのではなく、クイズ、投票、診断、コメント参加など、ユーザーが能動的に関わりたくなる体験を設計することが重要です。

5. 話題に乗るだけでなく、年間を通じた文脈とタイミングを設計する

日々のトレンドに反応するだけではなく、自社がどのテーマを継続的に発信するのかを定めたうえで、年間モーメントと結びつけて運用することが大切です。

■ 今後も企業の X マーケティング施策を支援

キャンペーン実績7,000件以上、各SNSの公式パートナーであるシャトルロックジャパン株式会社は、自社で培ったノウハウや参考にしていただきたい事例、最新情報などをご紹介することで企業のSNSマーケターに参考となるよう記事を配信しています。



シャトルロックジャパン株式会社は今後も、上記のような記事配信に加え、SNSのトレンド予測やアルゴリズムの変化に対応したキャンペーン手法、キャンペーン機能開発などを今後も継続して行ってまいります。

より多くのSNS運用担当者の方がSNSマーケティングへの理解を深め、成果につながる施策設計ができるよう支援してまいります。

最新アルゴリズムに適したキャンペーン支援サービス「Shuttlerock BBF」

全てのマーケティングファネルに適応したキャンペーン手法を提供

「Shuttlerock BBF for X (Twitter)」インスタントウィンキャンペーンツール（シャトルロックジャパン株式会社提供）X キャンペーン支援サービス

X (Twitter) 広告 認定代理店として、7,000件以上のキャンペーン実績で培ったノウハウとベストプラクティスをもとに、目的やSNS媒体に応じた最適なキャンペーン企画から、ツール運用、振り返りまで一気通貫で支援します。企業様の運用負担を大幅に軽減するとともに、キャンペーンの効果改善にも貢献します。

X キャンペーン支援サービスを見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/認知拡大、販売・来店促進、エンゲージメント強化、UGC獲得など目的に合った最適なキャンペーンが見つかるキャンペーンツールです。

X キャンペーン関連サービス

【完結型 インスタントウィンキャンペーン】

・フォロワー獲得・認知拡大に効果的「完結型インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)」

【マイレージキャンペーン】

・ユーザーとの長期的な関係構築・ファン化に効果的「マイレージキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-mileage/)」

【マストバイキャンペーン】

・購買促進・来店促進に効果的 「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-receipt/)」

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・ホワイトリスト申請不要で即時抽選可能「Web インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-web-instantwin/)」

シャトルロックジャパン株式会社

Shuttlerock Limited（シャトルロック）9大SNSの公式パートナー「Shuttlerock Limited（シャトルロック）」

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告 認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited：アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど 5大陸、14オフィスに350名以上のスタッフが在籍するグローバル企業です。

X (Twitter)(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/) 、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス（キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など）、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス（Shuttlerock Studio）(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

▼ SNSマーケティングについて、お気軽にご相談ください ▼

・他社事例を知りたい

・料金プランが知りたい

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SNSマーケティング・無料で相談する :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/

シャトルロックジャパン株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/201_1_a4e72aa2736589d3ad33488edff8e36b.jpg?v=202604081151 ]