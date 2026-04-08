【GMO顧客満足度ランキング】海外旅行保険の総合1位はチューリッヒ保険

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大）は、同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」における「海外旅行保険」（※1）カテゴリのランキング結果を2026年4月8日（水）に公開しました。利用者が本当に満足しているサービスを明らかにする、海外旅行保険の総合ランキングで、チューリッヒ保険が1位に輝きました。

チューリッヒ保険は、項目別ランキングの「商品内容」「保険料」「担当者の対応」「サポート体制の充実度」「支払い（受取額・支払いスピード）」の６項目中5項目で1位を獲得するなど幅広く支持され、総合ランキング1位につながりました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施しています。企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しており、情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）海外旅行の際、渡航先において発生する損害（死亡・病気・ケガ・盗難・航空機遅延ほか）などを補償する保険商品を取り扱う保険会社。ただし、クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険や、他社の提携商品のみ扱っている保険会社は対象外とする

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：2,664名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は100名以上

・調査期間：2025年12月8日～2026年2月2日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18～84歳

‐地域：全国

‐条件： 以下すべての条件を満たす人

1）過去3年以内に海外旅行へ行き、海外旅行保険に加入した

2）海外旅行保険を適用し、保険金を受け取った

3）海外旅行保険会社の選定に関与し、サービスに関する支払金額を把握している

・調査企業・サービス数：13（※2）

・定義：海外旅行の際、渡航先において発生する損害（死亡・病気・ケガ・盗難・航空機遅延ほか）などを補償する保険商品を取り扱う保険会社。ただし、クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険や、他社の提携商品のみ扱っている保険会社は対象外とする

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2026年「海外旅行保険」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/kaigai-hoken_2026/

■総合ランキング（上位3位）

「海外旅行保険」カテゴリの総合ランキングでは、チューリッヒ保険が2位に7.44ポイントの差をつけ、1位に輝きました。チューリッヒ保険は、項目別ランキングの「商品内容」「保険料」「担当者の対応」「サポート体制の充実度」「支払い（受取額・支払いスピード）」の5項目で1位を獲得。補償内容の充実度と保険料のコストパフォーマンスの高さ、加入手続きのスムーズさが利用者から幅広く支持されました。

・「必要な補償をシンプルに選べて、コストパフォーマンスが高い点が特に魅力でした。ネットで申し込みが完結し、出発直前でも加入できるため、急な旅行でも安心して準備できます。」（40代 男性）

・「支払いスピードもとても早く、保険料もとても良かったと思います。担当者の対応もとても良く、サポート体制も充実していました。商品内容もとても良かったと思います。」（40代 女性）

・「支払いスピードと保険料が適正だったと思います。そしてサポート体制がとても充実していました。そして商品内容がとても良かったと思います。そして担当者の対応もとても良かったと思います。加入手続きがとても良かったと思います。」（40代 女性）

※ 読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

2位の損保ジャパンは、「加入手続き（簡単さやスムーズさ）」の項目で1位を獲得しました。手続きのスムーズさや使いやすさを評価する声が多く、利用者にとっての手軽さが強みとして支持されています。

3位の三井住友海上火災保険は、「担当者の対応」「サポート体制の充実度」「支払い（受取額・支払いスピード）」の各項目で3位と安定した評価を獲得しました。大手ならではの信頼性と手厚いサポート体制が高く評価されています。

※本ランキングは各利用者の重視項目や総合的な満足度を統計的に重み付けし、その総合力を相対評価（偏差値化）しています。

■項目別ランキング（上位3位）

項目別ランキングでは、全6項目の1位・2位をチューリッヒ保険と損保ジャパンの2社が完全に独占しました。チューリッヒ保険が5項目で1位、損保ジャパンが「加入手続き（簡単さやスムーズさ）」で1位を獲得し、互いに相手が1位の項目では2位につける形でのワンツー体制が全項目にわたって続きました。一方、3位争いでは項目ごとに評価される企業が分かれる結果となりました。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】「海外旅行保険」選びで重要視するポイント

下グラフは、利用者が海外旅行保険を選ぶ際に各項目をどの程度重視するかを年代別に示したものです。全体では「保険料」（7.5点）や「商品内容」（7.4点）が特に重視されており、コストと補償内容のバランスが選定の主な軸になっていることがわかります。年代別に見ると、60歳以上では「商品内容」（7.8点）や「保険料」（7.8点）、「サポート体制の充実度」（7.6点）をより重視する傾向が見られました。一方、29歳以下では「担当者の対応」（7.3点）を60歳以上（6.7点）より高く重視しており、若い世代ほど担当者の対応への期待が大きいことがうかがえます。

これらの結果から、特に60歳以上の利用者は保険料・補償内容・サポート体制の充実を総合的に重視して保険を選ぶ傾向があることが示唆されます。一方、29歳以下は担当者との対応を含むきめ細かなサービスへの期待も選定の重要な要素となっていることがうかがえます。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

また、GMO顧客満足度ランキングのXアカウント(https://x.com/rank_cs_gmora)（URL：https://x.com/rank_cs_gmora）では、プレスリリースで扱っていないカテゴリのランキング情報についても発信しています。ぜひご覧ください。

（※3）2026年1月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2026年1月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOリサーチ&AI株式会社

国内営業部 平田・白取

TEL：03-5459-5565

E-mail：gmo-cs@gmo-research.ai

【GMOリサーチ&AI株式会社】（URL：https://gmo-research.ai/(https://gmo-research.ai/)）

会社名 GMOリサーチ&AI株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 荻田 剛大

事業内容 インターネットリサーチ事業

資本金 1,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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