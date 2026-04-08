なでしこリーグを観に行こう！【吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁】第5節4月12日(日)＠倉敷運動公園陸上競技場「集客注力試合」を開催

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

なでしこリーグでは、昨シーズンより全24チームが年間を通じて特定の試合を「集客注力試合」と定め、各チームとリーグが共同で情報発信を展開する取り組みを継続しております。この取り組みは、スタジアムでの観戦体験をより多くの方に届けることを目的としています。

この度、2026年4月12日（日）に開催される第5節において、吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁による集客注力試合が実施されます。

ぜひスタジアムへ足をお運びいただき、選手たちへの熱いご声援をお願いいたします。一緒になでしこリーグを盛り上げましょう！

【試合概要】

2026プレナスなでしこリーグ２部第5節

2026/04/12 (日) 13:00 キックオフ 倉敷運動公園陸上競技場（岡山県）(https://www.nadeshikoleague.jp/stadium/33-kurashiki.html)

吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁 vs レノファ山口ＦＣレディース(https://www.nadeshikoleague.jp/2026/nadeshiko2/match_page.html?mno=29)

◆イベント情報

岡山トヨタスマイルサッカー教室♪

衆議院議員 橋本 岳様 秘書 山本 和也様による激励スピーチ

三恭電設株式会社 取締役社長 瀬戸

口 哲也様による激励スピーチ・キックインセレモニー

シャルムブースでの飲料水・シャルムグッズ販売

松本農産敢闘賞の発表♪

マッチスポンサーである三恭電設株式会社様よりMVPの発表!

試合終了後に、選手によるサインボール投げ入れ・サイン会（土山選手・山下選手予定）

◆シャルムブースでの飲料水・シャルムグッズ販売

2026Plenusなでしこリーグオフィシャルガイドブック（1,500円）

2026リボン型マグネットステッカー（（大）【一般】1400円 【会員】1260円/（小）【一般】700円 【会員】630円）

2026Charme必勝お守り（【一般】800円 【会員】720円）

詳細は▶▶▶こちら(https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0408_1059.html)