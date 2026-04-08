「100歳を超えても“おはぎが食べたい”に応える」やわらか和菓子が審査委員長賞を受賞　第11回介護食品・スマイルケア食コンクールで評価

泉万醸造株式会社

1921年創業、OEMを中心に累計2万種以上の調味料やレトルト食品を開発してきた泉万醸造株式会社（イヅマンジョウゾウカブシキガイシャ）（本社：愛知県知多郡武豊町、代表取締役：吉田 英一郎、以下当社）が販売する、「スプーンで食べる とろーりなめらかおはぎ」が日本食糧新聞社主催※の「第11回介護食品・スマイルケア食コンクール」の「噛むことに問題がある人（咀嚼困難者）向けの食品部門」において審査委員長賞を受賞しました。

※ 第11回介護食品・スマイルケア食コンクール概要 https://news.nissyoku.co.jp/carefood

■「スプーンで食べる とろーりなめらかおはぎ」とは

受賞した「スプーンで食べる とろーりなめらかおはぎ」は、日本の伝統的な和菓子である「ぜんざい」と「おはぎ」がひとつになった商品です。

職人が丁寧に小豆を炊き上げた、当社自慢のぜんざいにお米を合わせ、スプーンですくって食べられる「おはぎ」のように仕上げました。

■ご高齢のお客様にもご好評いただいた「食べやすさ」

小豆とお米はほどよく柔らかく、噛む力に不安のある方でも無理なく召し上がれる食感です。

主食と甘味の要素を併せ持ち、間食や軽食としても活用できます。

実際にご利用いただいたお客様からは、

「101歳の祖母が好んで食べている」

「おはぎを食べることが難しくなった104歳の祖母のために購入した」

といった声も寄せられており、高齢の方にも配慮した食べやすさが評価されています。

■厳選した国産原料による「おいしさ」

原材料は、北海道産小豆、国産てん菜糖、国産米、国産食塩の良質なものだけを厳選。

お米の自然な甘さを引き立てるため、当社が製造しているぜんざいよりもてん菜糖の使用量を控え、後味のよいやさしい甘さに仕上げました。

食欲がないときでも食べ進めやすく、安心してお召し上がりいただけます。

■器いらずで後片付けの負担を軽減した「使いやすさ」

常温保存が可能で、温めてもそのままでもおいしくお召し上がりいただけます。

温める場合は、電子レンジでパウチのまま温めることが可能です。

また、開封後ワイドに開く自立型パウチのため、そのまま器として使用でき、配膳や後片付けの負担軽減にもつながります。

■いつまでも「おいしい」を楽しんでほしい

高齢化が進む中、年齢とともに噛む力が弱まり、これまで親しんできた食品を食べることが難しくなるケースが増えています。特に和菓子の中でも「おはぎ」は多くの人に親しまれている定番の一品である一方で、食感の面から敬遠せざるを得ない方も少なくありません。

さらに、自宅で生活を続けながら介護サービスを利用する高齢者が増えており、日々の食事においても「食べやすさ」と「手軽さ」の両立が求められています。こうした背景から、家庭での食事準備の負担軽減につながる食品への関心も高まっています。

本商品は、噛む力が弱くなってきた方でも無理なく召し上がれるやさしい食感でありながら、おいしさにもこだわった和菓子です。

年齢を重ねるにつれて食べられるものが限られてしまう中でも、「好きなものをおいしく食べる楽しみ」を感じていただきたいという想いから開発しました。

日々の食事や間食の時間に、無理なく、そして満足感のあるひとときをお届けします。

【商品概要】

パッケージ

□商品名：スプーンで食べる とろーりなめらかおはぎ

□内容量：180g

□賞味期限：製造日より13ヶ月

□保存方法：直射日光を避け、常温で保存してください。

□自社オンラインショップ販売価格：302円（税込）送料別

【販売チャネル】

▽イヅマン公式オンラインショップ

https://izuman.shop/

▽楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/izuman/

▽Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/izuman

【泉万醸造について】

私たち泉万醸造（いづまんじょうぞう）は、愛知県・知多半島で創業し、今年で104年を迎える調味料とレトルト食品の製造メーカーです。

もともとは「たまりしょうゆ」や「みそ」の醸造から始まった私たちのものづくりは、時代の流れとともに、プロの料理人の皆さまに向けた業務用調味料やレトルト食品の製造へと発展してきました。これまでに手がけた製品は、ホテルや飲食店、お土産品など、幅広い現場でご愛用いただいてきました。

長年にわたり業務用製品を中心に製造してきた私たちですが、近年では「ご家庭でもプロの味を楽しんでいただきたい」という想いのもと、泉万オリジナル商品の開発にも力を注いでいます。

これからも皆様の生活が楽しく豊かになる、おいしい商品を開発していきます。

【会社概要】

商号 ： 泉万醸造株式会社

代表者 ： 代表取締役 吉田英一郎

所在地 ： 〒470-2544 愛知県知多郡武豊町字里中78

事業内容： 加工調味料・レトルト食品の製造

資本金 ： 1,800万円

ホームページ： https://izuman.jp/