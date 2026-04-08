株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2ch・切り抜き系チャンネルが2026年のYouTube新審査システムに対応し、収益化を永続させるための運用ノウハウをまとめた資料『YouTube規制が来ても死なない。2ch・切り抜きチャンネルを「恒久収益資産」に変える鉄壁運用術｜2026年版』を無料公開しました。

本資料では、YouTubeのAIが0.1秒で行う「信頼性スコア判定」の仕組みを解説し、音声・映像・台本・人間性の4軸で収益化停止リスクを根本から排除する具体的な生存戦略が示されています。

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■ 「ただ面白いところをつなぐだけ」の切り抜き運営は2026年に全滅する

2025年7月15日の大規模ポリシー更新以降、数百万規模のチャンネルが「再利用されたコンテンツ」と判定され収益化を停止されました。

収益化を剥奪された動画の約75%以上で、既存のWeb記事や他のYouTube動画との構造的な類似性が確認されており、スクリプト類似度が70%を超えると自動的に収益化除外、映像の重複ハッシュ値が60%超で再利用判定が下される仕組みが明らかになっています。

さらに完全AI生成動画の収益化維持率はわずか15%であり、「面白いところをつなぐだけ」「AIに読み上げさせるだけ」という従来の運営手法では、もはや収益を維持できない環境が到来しています。

2026年のYouTubeは「グラウンディング・スコア（情報の正確さ）」と「情報利得スコア（独自性）」の2軸で動画を0～1の数値で評価するシステムへと移行しており、今すぐ対策を講じなければ同じ結末が待っています。

■ 「5%の人間性」と4つの生存戦略が収益化維持率95%を実現する

本資料が提示する解決策の核心は、動画全体の5%以上に実写または独自素材を挿入するという「5%基準」です。

この基準を満たすことで映像のデジタル指紋が既存のAI生成素材データベースから逸脱し、収益化維持率が15%から95%へと跳ね上がります。制作コストは従来の実写制作（10万円～）の約70%削減にあたる約1.5万円のまま実現できます。

4つの生存戦略として、AIに感情的な抑揚を付与する「音声の人間化」、画面の4分の1以上を独自編集で埋め45～60秒ごとにパターンを崩す「映像の再利用判定回避」、前説・まとめ・独自検証を加えて情報利得スコアを高める「台本の独自化」、そしてC2PA規格のContent Credentialsを付与する「制作ログの完全保全」が解説されています。

さらにエンティティSEOとSchema.org形式での出典構造化により、切り抜きチャンネルを元の公式チャンネルより価値の高い「恒久収益資産」へと育てるロードマップが示されています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com