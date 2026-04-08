経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』、サービスサイトの会計事務所向けページをリニューアル

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（所在地：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳）は、経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』のサービスサイトにおいて、会計事務所向けページ（https://bixid.net/acfirm/index.html）をリニューアルいたしました。

リニューアルの背景

bixidの登録会計事務所数は1,500社を突破し、これまで多くの会計事務所様にご活用いただき、顧問先支援の高度化・業務効率化に貢献してまいりました。

一方で、機能の拡充が進む中で、

「どの機能をどの業務に活用すればよいか分かりづらい」

「顧問先支援にどう活かせるのかイメージしづらい」

といった声も寄せられていました。

今回のリニューアルでは、会計事務所様の業務や役割に即した視点で、導入後の活用イメージをより具体的に伝えることを目的としています。

リニューアルのポイント

■機能から業務へ、全体像を再設計

従来の全体像は機能を中心とした構成でしたが、本リニューアルでは会計事務所の業務の流れに沿ってbixidの全体像を再設計しました。月次監査・月次報告・計画作成といった業務単位で活用方法と価値を整理することで、「何ができるか」だけでなく「どのように業務に活かせるか」が直感的に理解できる構成へと刷新しています。

■提供価値の整理と活用イメージの明確化

bixidが提供する価値を整理し、以下の観点で会計事務所における導入メリットを分かりやすく提示しています。

・業務効率化（デジタル化・工数削減）

・顧問先満足度の向上（伝わるレポート・経営支援）

・組織力の強化（脱属人化・人材育成）

これにより、事務所ニーズごとの活用方法を具体的にイメージできる構成としています。



■機能紹介

会計データチェック、月次報告レポート、経営計画などの主要機能について、会計事務所の業務とのつながりを意識して整理しています。「どの業務で」「どのように活用されるか」を軸に構成することで、監査業務の効率化や月次報告の価値向上、経営支援の高度化といった活用イメージを具体的に伝えています。

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。