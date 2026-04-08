【最大72％OFF!!】「コンパイルハート 桜満開セール」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日4月8日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート 桜満開セール》を開始いたしました。

◆《コンパイルハート 桜満開セール》開催中！

本日4月8日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』のデジタルデラックスエディションが、初セール35％OFFで登場!!

こちらのデジタルデラックスエディションにはデジタルアートブックとデジタルサウンドトラックが付属しております！

その他にも「超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters」などのネプテューヌシリーズや「届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ」など多数ラインナップされた大変お得なセールとなっております。

この機会をお見逃しなく！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2026年4月8日（水）00：00 ～2026年4月22日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～ デジタルデラックスエディション』

セール価格 【35%OFF!!】\6,292（税込） ※通常価格：\9,680 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル 2DアクションRPG

CERO 「B」（12才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/ariana/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/HYDE, Inc.

◆ゲーム内容

司書官「アリアナ」の使命は、改ざんされてしまった七英傑の書を修繕すること。

本の中に入るという特別な司書官魔法を駆使することで、アリアナは無事

全ての書を修繕し、図書館に秘められた謎を解き明かすことができるか？

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ』

セール価格 【50%OFF!!】\4,290（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル 配達＋ファンタジーRPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/ca/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

『配達』――それは人から人へ、物を、そして想いを届ける仕事。

街の外に狂暴なモンスターが跋扈する、とある世界。

配達ギルドのリーダー試験に合格したユウリが任されたのは、

悪名高き半人前チーム『カラミティエンジェルズ』。

個性豊かで勝手気ままな仲間たちとともに、今日もみんなの想いを届けます。

目指すは「トップクラス」の配達チーム！

『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters』

セール価格 【60%OFF!!】\3,432(税込） ※通常価格：\8,580(税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」

それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！

謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！

『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』

セール価格 【51%OFF!!】\5,929(税込） ※通常価格：\12,100(税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」

ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。

そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・デジタルDX特典（水着衣装）

・【アプリ】デジタルアートブック

・【アプリ】デジタルサウンドトラック

『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ』

セール価格 【40%OFF!!】\1,848（税込） ※通常価格：\3,080 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル バイクアクション

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。

多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。

この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。

『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート デジタルデラックス版』

セール価格 【36%OFF!!】\5,491（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種 Nintendo Switch(TM)

ジャンル シミュレーションRPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/noire/switch/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

ゲイムシジョウ界――そこはゲイムギョウ界とは似て非なる世界

四人の女神が世界の覇権を手中に収めようと日々戦い、競い合っていた。

しかし、ノワールが覇権掌握まであと一歩に迫ったとき、何者かによって、女神たちの力が奪われてしまう！

バラバラになってしまった世界を救うため、女神たちは協力してゲイムシジョウ界の統一を目指す。

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルアートブック（新規描き下ろし3点）

・激神フォトアプリ

『デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD』

セール価格 【70%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル 精霊攻略アドベンチャー

CERO 「D」（17才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/date/ps4/

権利表記 (C)2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

PlayStation(R)Vitaで発売された「デート・ア・ライブ Twin Edition 凜緒リンカーネイション」が装いを新たにPlayStation(R)4で登場！

過去3作品の予約特典や限定版特典「スペシャルブック（小説）」と「ドラマCD」を全て収録しており、これ1本で過去3作品に渡るゲーム版「デート・ア・ライブ」の全てを楽しめます。

『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』

セール価格 【72%OFF!!】\1,971（税込）※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル 精霊攻略アドベンチャー

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/date/ren/

権利表記 (C)2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)2019 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIII」製作委員会

(C)COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

原作小説11巻の後の物語。

原作既存キャラクターたちに加え、

ゲームでは初登場の「七罪」と「精霊化した折紙」が登場。

さらに、オリジナルキャラクターの「蓮」が登場。

『神獄塔 メアリスケルター2』

セール価格 【65%OFF!!】\2,464（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル 謎解き×パニック×アクティブ３ＤダンジョンＲＰＧ

CERO 「D」（17才以上対象）

公式サイト PlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/

NintendoSwitch(TM)版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/switch/

権利表記 (C) COMPILE HEART

◆ゲーム内容

『運命への脱獄』をテーマにした溺愛と狂気が交差する少女達の脱獄劇――

「血」や「狂気」をコンセプトにしたストーリーやシステムを盛り込こみ、その性質を更に進化。先が読めない狂気が渦巻く…

『神獄塔 メアリスケルターFinale』

セール価格 PlayStation(R)4版【63%OFF!!】\2,971（税込） ※通常価格：\8,030 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【60%OFF!!】\3,212（税込） ※通常価格：\8,030 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル 謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/

権利表記 (C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

新旧入り乱れる複数の主人公を切り替え「悪食の監隊塔」を目指し全ての謎に挑む！

謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ最終章の幕が開ける。

『アガレスト戦記』

セール価格 【44%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\3,520 (税込)

対応機種 Nintendo Switch(TM)

ジャンル リーディングRPG

CERO 「C」（17才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/agarest/switch/

権利表記 (C)COMPILE HEART/RED

◆ゲーム内容

「アガレスト」と呼ばれるその世界には五つの大陸が存在した。

全ての大陸には、天地を貫き天地を支える長大な柱がそびえ立ちその威容はまさに神そのものだった。

五つの大陸の一つ「ルクレリア」。物語と、神話の終焉は、そこから始まる。

レオンハルトは守るべきもののために全てを捧げるーー未来さえも。彼の死の間際に交わした契約、それはー

魂の器となり、神の血を受け継ぎし乙女と共に世界を支える柱となること。

約束された破滅…受け継がれる宿命…

それは魂により紡がれた最後の神話として語り継がれることになる物語…。