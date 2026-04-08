【声優・斉藤壮馬さん共感】いつもの景色が愛おしくなる、コミュ強女子×プロアシ志望男子の散歩ラブコメ『ふたり街あるき』1巻2026年4月8日（水）発売
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2026年4月8日（水）にCOMIC BRIDGEより『ふたり街あるき 01』（著：胡原おみ）を発売しました。
本作は、正反対な男女の視点を通して見慣れた街のディテールを鮮やかに描き出す、新感覚の街あるきラブコメコミックです。
コミックス1巻発売にあたり、人気声優・斉藤壮馬さんより帯コメントをいただきました。
また、発売を記念してフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。
●声優・斉藤壮馬さん 推薦コメント
自分のじゃないまなざしで、いつもの街はこんなに変わる。
あなたのまなざしならば、なおさら。
●内容紹介
街を歩く。知らなかったものが見えてくる。君との距離が近づいていく。
大学進学を機に、特に面白みのない街でひとり暮らしを始めたヒナ。
ある日、街中の何気ない風景を愛おしそうに撮影する青年・カゲに出会う。
彼の行動に興味を持ったヒナは、一緒に街あるきをしてみることに。
檻に入れられた室外機、ブロック塀の透かし模様の種類、デザイン豊富な段差解消スロープ……。
二人で一緒に街を歩けば、平凡だった景色は驚きと彩りに満ちた場所へ。
街あるき×ボーイミーツガールで贈る、新感覚ラブコメディ！
試し読みはこちら :
https://comic-walker.com/detail/KC_007124_S/
●コミックス1巻発売記念 フォロー＆リポストキャンペーン
【賞品】
コミックス1巻の中から好きなページが選べる、胡原おみ直筆サイン入り複製原画（抽選で５名様）
【応募方法】
（1） X（Twitter）のCOMIC BRIDGE編集部公式アカウント「@COMICBRIDGE(https://x.com/COMICBRIDGE)」をフォロー
（2） 注意事項を確認 （※注意事項は、本キャンペーン詳細ページをご確認ください）
（3） 該当のキャンペーン投稿をリポスト
【締切】
2026年5月6日（水）23:59まで
【当選発表】
当選者へのみ2026年5月13日頃、X（Twitter）のチャット（DM）にて「@COMICBRIDGE(https://x.com/COMICBRIDGE)」よりお知らせします。
※チャットを受信できない場合、当選権利が失われますので、かならず受信できるよう設定してください。
※チャットの使用に必要な手続きについては、Xのヘルプセンターなどをご参照ください。
※ご当選の場合、2026年5月22日までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要があります。かならず期日までにチャットをご確認ください。
【本キャンペーン詳細ページ】
https://comic-walker.com/label/comicbridge/news/019d3d7f-9afd-7718-b77a-39317894f64c
【キャンペーンに関するお問い合わせ】
KADOKAWA カスタマーサポート(https://kdq.jp/kdbook)
※かならず「『ふたり街あるき』1巻Xキャンペーンについて」とご明記ください。
※サポートは日本国内に限ります。
●書誌情報
書名：ふたり街あるき 01
著者： 胡原おみ
発売日：2026年4月8日（水）
定価：913円（本体830円＋税）
判型：B6判
ページ数：180ページ
ISBN：978-4-04-660101-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000529/)