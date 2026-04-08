航空イノベーションアカデミー2026開講

一般社団法人航空イノベーション推進協議会

日本の航空産業はかつてない変革の波に直面しています。コロナ禍からの回復を経て、エアライン各社は新たな事業モデルやデジタル化、サステナビリティへの対応を急速に進めています。一方、製造業側ではサプライチェーンの再構築や経済安全保障への対応とともに、空飛ぶクルマやドローンなどの次世代エアモビリティ、電動・水素航空機といった新技術への挑戦が始まっています。さらに、ファイナンス、空港、MROなどバリューチェーン全体で多様な変化が訪れています。世界ではスタートアップや異業種からの参入が相次ぎ、従来の枠組みを超えたイノベーションが加速する中、日本の航空業界も「変わらなければ生き残れない」時代に突入しました。

この危機とチャンスが交錯する今こそ、業界の未来を担う中堅・若手担当者が、産業の過去と現在を学び、確かな知識に裏付けられた俯瞰的かつ構造的な視座を身につける必要があります。また、問いを立てる力やシナリオビルディングなど未来を考える上で必要なフレームワークを使いこなすことも重要です。「航空イノベーションアカデミー2026」では、産官学の最前線で活躍する講師陣から広く深く業界知識を学び、グループワークや対話を通じて業界を超えた多様な仲間とともに「航空産業の次の一手」を構想します。業界の変革を担う人材となることを目指す全ての皆様、このアカデミーから新たな一歩をともに歩みだしましょう！！

＜開催概要＞

主催：（一社）航空イノベーション推進協議会（AIDA）https://aida.or.jp/(https://aida.or.jp/)

共催：東京大学未来ビジョン研究センター

後援（申請中有）：一般財団法人日本経済研究所、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、経済産業省、国土交通省（予定）、合同会社デロイトトーマツ

日程：2026年5月~7月

開催時間：18:00～20:00、一部13：00～18：00の回もあり（懇親会あり）

定員：約30名

参加者条件：航空産業に関連する業務や研究に従事する40歳以下の方、1企業あたり最大2名まで、

一部講座の代理出席に関しては要相談

会場：Deloitte Tohmatsu Innovation Park、グランキューブ、東京大学本郷キャンパス、日建設計 PYNT竹橋（パレスサイド・ビルディング5F）、Co-Creation Park KAWARUBA

Deloitte Tohmatsu Innovation Park

参加費/1名：AIDA会員５万円、非会員１０万円（会員申し込みがあれば会員扱い）、学生１万円（最大5名、上限を超えた場合は抽選）

申し込み先リンク： https://forms.gle/2MjGXnM8AM498miN9(https://forms.gle/2MjGXnM8AM498miN9)

＜プログラム＞（予定）

詳細： https://sites.google.com/view/aidaacademy2026

(https://sites.google.com/view/aidaacademy2026) 5月8日 本アカデミーの位置づけとイノベーション

AIDA代表理事、東京大学未来ビジョン研究センター特任教授 鈴木真二

アカデミーのオリエンテーションとイントロダクション

株式会社日本政策投資銀行 調査役 岩本学

日本の航空産業の歴史を振り返る

調整中

日本の航空行政を振り返る

国土交通省 航空局 安全政策課 企画調整官 細川 博之

総務省 国際戦略局技術政策課研究推進室 係長 冨士原 大介

5月15日 国産旅客機（MRJ/MSJ）

Team45 代表 岩佐 一志

5月22日 日本の航空機開発の未来（仮）

調整中

航空機開発（仮）

調整中

世界の航空機開発最前線

株式会社 航想研 代表取締役社長 奥田 章順

5月29日 産業基盤強化・サプライチェーン（仮）

日本エアロフォージ株式会社 調整中

日本の航空機装備品事業が目指すべき姿

シンフォニアテクノロジー株式会社 航空宇宙営業部 事業開発 担当部長 須原 大輔

炭素繊維複合材料とその航空用途への展開

東レ株式会社 ＡＣＭ技術部 部長 夏目 憲光

6月5日 成田空港第2の開港プロジェクトとイノベーションへの挑

成田国際空港株式会社 経営企画部門 空港計画部 担当部長 和泉達也

JAL CVCの取り組み（仮）

日本航空株式会社 調整中

6月19日 エアライン経営（仮）

調整中

シナリオプランニングについて

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 航空システム研究ユニット

調査分析グループ長 上野 真

6月26日 エンジンMRO産業の現状と課題（仮）

調整中

「ゼロゼロ100」、未来に向けたエアラインMROの挑戦

日本航空株式会社 整備本部 企画財務部 統括マネジャー 中島 悠貴

機体MRO（仮）

株式会社 ANA総合研究所 調整中

7月3日 航空機・エンジンリース（仮）

三菱ＨＣキャピタル株式会社 航空事業本部 航空事業部

事業管理・統括課長 竹内 亮佑

航空機・パーツアウトビジネス（仮）

調整中

7月10日 ドローンの安全保障利用のトレンドと論点

デロイト トーマツ スペース アンド セキュリティ合同会社

マネージングディレクター 谷本浩隆

ドローン×物流（仮）

日本郵便株式会社 郵便・物流事業統括部 課長 伊藤 康浩

ドローン物流の取り組み（仮）

ANAホールディングス株式会社 未来創造室モビリティ事業創造部

ドローン事業チーム 事業開発担当 高岡 捷人

7月17日 eVTOLラヂオと語り合う、eVTOL Night！

eVTOLラジオ メンバー一同 5名

7月31日 行政・国研との対話セッション

１.国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 調整中

２.経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ

産業保安企画室／高圧ガス保安室 室長補佐 森 理人

３.国土交通省 航空局 安全政策課 企画調整官 細川 博之

最終発表会「日本の航空機産業の将来像」

・特別講演（予定）Honda Aircraft Company他

申し込み締め切り：2026年4月24日（金）17：00

申し込みリンク： https://forms.gle/2MjGXnM8AM498miN9(https://forms.gle/2MjGXnM8AM498miN9)

問い合わせ先：AIDA事務局 aidaofficial「アットマーク」aida.or.jp