借金400万、離婚、シングルマザーの絶望から資産30億へ。どん底から這い上がった「女帝」が、お金の制限を解き放つFXバイブル出版記念として「無料配布キャンペーン」実施！

株式会社ウィンド

報道関係各位





2026年4月8日

株式会社ウィンド





株式会社ウィンド（所在地：東京都）は、投資家「まり」による自伝的投資のテキストである、

『資産億超えの女帝が作った世界一やさしいFXの教科書』

Amazon Kindle（電子書籍）

の出版に伴い、

4月10日（金）～ 4月14日（火）までの「5日間限定」

で、本書を無料で提供する 「人生逆転！応援キャンペーン」を実施いたします。



「この先、私たち母子は

生きていけるのか......」



かつて壮絶な生活苦に

喘いでいた著者・まり。



だが今では



アジアの最貧国の一つ、

「カンボジア」の恵まれない

子供達に向けて支援を行なう、



「億り人」



である......。

【5日間限定】 「人生逆転！応援キャンペーン」（無料配布）

実施期間：4月10日（金）～ 4月14日（火）まで

入手先 ：Amazon Kindleストアにて

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M)





【１】「お金がないから、できない」を、この世から消し去りたい

「子供に習い事をさせてあげたいけれど、余裕がない」

「老後が不安で、今を楽しめない」……。

本書の著者「まり」の原動力は、かつて自身が味わった、お財布を開くたびに溜息をつくような

「選択肢のない絶望」

です。

借金400万円を抱えたシングルマザーという、明日の生活さえ見えなかった日々から、いかにして総資産30億円を築き、キャッシュ10億円を保有する「投資界の女帝」へと変貌を遂げたのか......。

本書は、一人の女性が自由を勝ち取った足跡と、その再現性を詰め込んだ「人生の解放宣言」とも言える一冊です。

著者近影：カンボジアの別宅にてFXトレードのイメージ画





【２】努力の方向を間違えていませんか？「引き算の投資術」という光

多くの人が

「投資は必死に勉強し、画面に張り付かなければ勝てない」

と誤解しています。

しかし、家事や育児、仕事に追われる人々がそんな「足し算の努力」を続けるのは実際には不可能......。

まりが提唱するのは、人間がやるべきことを最小限まで削ぎ落とした

「引き算の投資術」 。

それは、

- 寝ている間に利益が確定する「不労」の体験。- 感情を介さないことで実現する、鉄壁の資産運用。- 「守り」に徹することで、5年間年単位の負けなし。

を実現した独自のロジック。

「頑張る」のをやめた瞬間に、資産が増え始める......。

その衝撃のパラダイムシフトをわかりやすく易しい言葉で解説しています。

【３】稼いだ先にある「本当の豊かさ」とは



本書は単なるマネーゲームの解説書ではありません。

まりが推進する、カンボジアへの学校建設や教育支援を行う 「One Smile Project」 の理念についても深く触れています。

「自分と家族が豊かになったら、次は社会へ、世界へ笑顔を広げる」。

稼ぐことの本質的な意味と、お金の不安から解放された先にある「人間らしい人生」の素晴らしさを問いかけ、読者の生き方そのものにも寄り添います。

カンボジアにて：まりが設立した小学校で学ぶ子供達カンボジアにて：小学校設立事業開始の様子

【４】4/10（金）開始！ 「人生逆転！応援キャンペーン」

「かつての私と同じ境遇にいる人に、一歩を踏み出すきっかけを届けたい」

との著者の強い想いから、

『資産億超えの女帝が作った世界一やさしいFXの教科書』（電子書籍）

の出版記念として以下の期間、本書を無料配布いたします。

【5日間限定】 「人生逆転！応援キャンペーン」（無料配布）

実施期間：4月10日（金）より4月14日（火）までの「5日間限定」

入手先 ：Amazon Kindleストアにて

【URL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQQJP1M)





【著者プロフィール：「まり」について】

投資歴20年以上。慶應義塾大学経済学部卒。

借金400万円の極貧生活、離婚、シングルマザーという逆境からFXの世界へ。

20年以上の歳月を経て総資産30億円を達成。最高月商1.5億。

「投資をわかりやすく伝える」ことを使命とし、これまでに3,500名以上を指導。

現在は、社会貢献活動「One Smile Project」を通じて、社会と世界の笑顔を増やす活動に尽力しており、その一環としてカンボジアでは複数の学校を設立し、子供達への支援も行なっている。

著者近影著者近影







【本件に関するお問い合わせ先】

【会社概要】

社名：株式会社ウィンド

本社所在地：東京都

連絡先：lc.agent.office@gmail.com