共創型プラットフォームを軸に“いまを掴み価値を動かす ”新たなビジネスモデルCarpe Diem (一般社団法人Carpe Diem 設立）

一般社団法人Carpe Diem

一般社団法人 Carpe Diem（本社:東京都中央区、代表理事:越智典子、以下Carpe Diemは、2026年3月17日に設立し、2026年4月8日、活動発足をお知らせいたします。一般社団法人Carpe Diemは、多様な専門家が領域を越えて集い、人・場所・文化・ブランドの価値を“動かす”プロデュースを主事業とする、共創型プラットフォームです。プロジェクト単位で最適なチームを編成し、構想から実装までを横断する体制を構築しています。

新プラットフォームCarpe Diemは、社会の変化や価値の移り変わりを捉えながら、まだ十分に伝わっていない価値を見出し、社会へと接続していきます。また、従来のPRやコンサルティングの枠にとどまらず、新規事業の開発からプロモーションまでを一貫して支援し、価値が実際に社会の中で動き出すところまで伴走します。

「カルペ・ディエム」のロゴは、生命力や再生の象徴である朱赤を背景に、ハンドライティングのようなグラフィックで表現しています。“いま”を起点に、多様な価値が手を取り合い、交わりながら未来へと動き出す。-その共創のあり方を象徴しています。

＜COMPANY DATA＞

法人名 : 一般社団法人Carpe Diem

設立日 : 2026年3月17日

所在地 : 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12 号 日本橋水野ビル7階

事業内容 : 共創型プラットフォーム事業（プロデュース・ソフトディベロッパー）

お問い合わせメールアドレス: info@carpediem-pr.com

■Carpe Diem が従来の広告・PR の会社と異なる、三つの新しいポイント

・「支援」から「共創」へ

プロジェクト単位の受託から、価値をともに創り出す共創型プラットフォームへ

Carpe Diemは、従来のPR やコンサルティングのように外部から支援する立場にとどまりません。多様な専門家・企業・地域が領域を越えて交わり、構想段階から実装までを一体で推進します。クライアント／パートナーと同じ視座で価値を生み出す“共創関係”を前提とし、単なる成果物ではなく、社会に残る価値の創出を目指します。

・「点のアウトプット」から「価値を動かす実装」へ

PR・ブランディングの枠を超え、構想から社会実装までを横断

Carpe Diemは、情報発信や戦略設計といった“点”のアウトプットに留まらず、事業・プロダクト・場づくりなど、価値が実際に社会の中で動き出すところまで伴走します。まだ可視化されていない地域資源や文化、人の想いをすくい上げ、社会と接続し、流通させる仕組みそのものをデザインします。

・「所属」から「越境する個」へ

多様な専門家が領域・立場を越えて集うネットワーク型チーム

Carpe Diemには、PR、ブランディング、クリエイティブ、食、観光、地域プロデュースなど、分野を横断するプロフェッショナルが参画しています。企業や組織への“所属”に依存するのではなく、個の専門性と意思を軸に越境しながら関わる新しいチームのあり方を実現します。これにより、企業・自治体・個人の複雑な課題に対して、最適なチームを編成し、本質的な解決へと導きます。

■Carpe Diem のメンバー

Carpe Diem代表は、多様な領域を超えてPR を行ってきた越智典子（おちのりこ）と、株式会社日本オラクル、セールスフォース・ジャパンなどを経て独立した原田一孝（はらだかずたか）、国内外の人材の育成を行う Global platform Japan を経た河上達也（かわかみたつや）などのメンバーのほかに、領域を越えて集う10人以上の多様な専門家が、プロジェクトごとに最適なチームを編成し、構想から実装までを一体で推進します。 以下のようなプロフェッショナルが参画し、それぞれの専門性を掛け合わせながら、価値創出を実現します。

・アートディレクター／アートデザイナー

・イベントプロデューサー

・インバウンド・リサーチャー

・空間デザイナー

・広報

・CRM スペシャリスト

・SNS スペシャリスト

・プロダクトデザイナー

・フラワーアーティスト

・PR（Public Relations）スペシャリスト

・動画・WEBクリエイター

・営業支援

・人材育成スペシャリスト

これらの専門家が、企業・地域・個人と有機的に連携しながら、単一領域では実現できない価値を共創し、分断された価値をつなぎ、社会の中で“動かす”プロジェクトを創出していきます。

■Carpe Diemのコーポレートメッセージ

日本には、世界に誇るべき地域資源や文化、技術、人材が確かに存在しています。

しかし、その多くは分断され、まだ十分に伝わらないまま、静かに眠っているかもしれません。

企業と個人、都市と地域、日本と海外--本来につながるはずの関係が途切れ、可能性は閉ざされつつあります。Carpe Diemはこの分断を越え、価値が自然に巡り、人と人が共に創ることで新たな可能性が生まれる社会を目指して設立されました。

Carpe Diem--「いまを掴み」、まだ見ぬ価値を、ともに動かしていく。