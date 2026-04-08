【全国的にも希少】過酷な酸性腐食環境に対応。平成ハイテック、特殊仕様の「耐酸ブロアー車」で産業メンテナンスの限界を突破

平成ハイテック株式会社

産業廃棄物処理およびプラントメンテナンスを展開する平成ハイテック株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：平尾、以下「当社」）は、全国的にも保有台数が極めて少ない特殊車両**「耐酸ブロアー車」**を導入・運用していることをお知らせいたします。

これにより、従来の車両では対応が困難であった強酸性物質を扱う過酷な現場において、より安全かつ効率的な吸引・排気作業を可能にし、国内の産業インフラ維持に貢献いたします。

■ 背景：高度な技術が求められる「酸」への対応

化学工場やメッキ工場、各種製造ラインの清掃・メンテナンス作業において、強酸性の液体やガス、堆積物の処理は常に大きな課題です。一般的な吸引車両（バキューム車）やブロアー車では、酸による金属腐食が原因で故障や事故のリスクが高まり、作業が制限されるケースが多々ありました。

当社はこの課題を解決すべく、接液部や主要構造に特殊な耐酸加工を施した**「耐酸ブロアー車」**を導入。全国的にも数少ないこの車両を自社運用することで、他社では断られるような高難度の現場にも対応できる体制を整えています。

■ 「耐酸ブロアー車」3つの強み

１．圧倒的な耐食性： タンク内部や配管、バルブに至るまで、酸に強い特殊コーティングや素材を採用。強酸性物質の吸引・運搬も安全に行えます。

２．強力な吸引： 高粘度の流体や、深所・遠距離にある対象物も強力なブロアー機能で確実に回収。作業時間を大幅に短縮します。

３．環境と安全への配慮： 特殊フィルターと密閉構造により、作業中の有害ガスの漏えいや周囲への飛散を徹底的に抑制。従業員の健康リスクと現場周辺の環境負荷を最小限に抑えます。

■ 平成ハイテック株式会社について

当社は「技術と信頼で環境を守る」をモットーに、関西圏を中心に全国の産業現場を支えるパートナーとして事業を展開しています。今回の耐酸ブロアー車をはじめ、特殊車両のラインナップと熟練のオペレーターによる技術力で、社会インフラの安全稼働を支え続けます。

【会社概要】

社名： 平成ハイテック株式会社

所在地： 大阪市西区靭本町3丁目10番33

代表者： 平尾 吉隆

設立： 1974年

事業内容： 産業廃棄物収集運搬、プラントメンテナンス、特殊洗浄、吸引作業

URL： https://heisei-hitec.com/