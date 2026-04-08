アメリカ×茶道×姉妹=one wan。この春、始動。
◆プロジェクト概要
2026年5月から7月に「姉妹」二人でニューヨークからシアトルまでの約8,000kmを車で横断。
各地で畳を広げ、屋外でお茶を点てる「野点」を行います。抹茶ブームが広がるアメリカにおいて、本格的な抹茶体験を通じて、日本文化の奥深さと”おもてなし”を届けます。
現在、本プロジェクトの実現に向けてクラウドファンディングを実施し、協賛者を募っています。
※野点とは外で行うお茶会のことです。
◆茶道がつなぐ世界との道しるべ ～目指すは世界平和！？～
茶道・裏千家の第15代家元である千玄室大宗匠は、「一盌（いちわん） からピースフルネスを」というスローガンを掲げてきました。
一碗のお茶を差し上げるという行為を通じて、人の心に安らぎをもたらし、その温かさを分かち合う--。この理念は、茶道の基本である「和敬清寂（わけいせいじゃく）」の精神に基づき、単なる物理的な平和にとどまらず、心の内側にある平和をも追求するものです。
わたしたちは、この茶の湯の精神に深く共感しています。
茶人の使命とは、人と人をつなぎ、心の平和を広げていくことです。
◆一碗からが届けたいもの
わたしたちはアメリカ各地で抹茶をふるまい、その時間と空間そのものを味わっていただきます。
誰でも気軽に楽しめる「野点」というスタイルで、一碗の持つ力を広げていく--それがわたしたちの挑戦です。
茶道は、もっと自由で、もっと身近なもの。そんな茶道の姿を伝えていきます。
そして、茶道を通して、日本文化のファンを作りたいと思います。
茶道を通すということは、日本文化に触れてもらうということ。
茶道は全て日本文化に関わりがあります。
着物、畳、陶芸、漆器…たくさんあります！
わたしたちはアメリカで野点で日本の魅力を最大限お伝えし、日本ファンになってもらえたらと思います。
◆野点で伝えられること
親和(フレンドリー)
茶道を「親しみやすい体験」として届けることで、日本文化をより身近に感じてもらうことを目指します。
茶道は、陶器・漆器・着物・畳など多様な文化が融合した「日本の総合文化」です。これを”フレンドリー”に伝えることが、日本文化の活性化や伝統工芸の未来にもつながると考えています。
静寂(マインドフルネス)
茶道は、人と人をつなぐコミュニケーションの場です。
抹茶や茶碗をきっかけに会話が生まれ、価値観を共有する時間が生まれます。
靴を脱ぐ文化が自然に広まったように、茶道もまた、日常の中に溶け込む文化になり得ると考えています。
対話(コミュニケーション)
忙しい日常の中で、畳に座り、ゆっくりとお茶を味わう。
その時間は、自分自身と向き合い、心に余白を生むひとときです
その余白こそが、他者を理解し、受け入れるための第一歩になると信じています。
◆一碗から繋ぐアメリカルートマップ
ニューヨークからシアトルまで26の市を滞在ルート
エリアごとの分類分け
◆茶人 x クリエイター だからできること
姉のななは、茶人として「点前をする」「抹茶を点てる」「人と文化をつなぐ」役割を担います。
妹のめいは、クリエイターとして「記録する」「デザインする」「発信する」役割を担います。
茶人が場をつくり、クリエイターがその瞬間を残し、世界へ届ける。
このアメリカ横断では、以下の３つの形でプロジェクトを発信していきます。
１. 旅先での野点の風景や出会いを、短い映像として記録し発信
２. 出会った風景や人々を、ZINEなどのビジュアル作品として制作
３. 抹茶を体験した人々の表情や言葉を、ひとつの映像作品としてまとめる
茶道を「体験」だけで終わらせず、「記録し、広げる」ことで世界中の人々に届けていきます。
◆わたしたちのプロフィール
姉 なな
裏千家学園茶道専門学校の茶道科にて3年間学び、18年以上。
専任講師・茶名「宗奈」
茶人として世界平和への使命を常に考えており、
茶会で人と人との繋がりを深めることを目指している。
妹 めい
グラフィックデザイナー。現在、彫師。
幼少期から未知への好奇心を持ち、アメリカ横断に憧れを抱く。
クリエイターとして、日本文化を新しい形で伝えることを目指している。
◆私たちからのコメント
わたしたちが目指すのは、ただの旅ではありません。
アメリカ各地で出会う人々と、畳の上で共有する、穏やかで特別な時間です。
お道具や人が変われば、その一碗は二度と同じにはなりません。
だからこそ、一つひとつの出会いを大切に、その瞬間だけの時間をつくっていきます。
この挑戦は、わたしたち二人だけでは小さなものかもしれません。
しかし、みなさまの応援によって、大きな広がりを持つプロジェクトへと育っていきます。
世界が不安定な今だからこそ、
人と人をつなぐ日本文化の力を、改めて届けたいと考えています。
現在、5月の出発に向けて準備は最終段階に入っています。
安全な運営と継続的な活動のため、クラウドファンディングでのご支援をお願いしています。
ご支援は一口から可能です。
みなさまの応援が、このプロジェクトを現実のものにします。
この旅に、ぜひご参加ください！
下部の支援ページよりご協力をお待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。
【クラウドファンディングページ】
CAMPFIRE
https://camp-fire.jp/projects/929916/view#menu
※締切：2026/4/20の23時まで
【SNS】
Instagram：@onewan2607
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCOX-zCctDsgPcqjJxjCh4xA
【お問い合わせ先】
onewan2607@gmail.com