アメリカ×茶道×姉妹=one wan。この春、始動。

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ＭＩＣＣＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社

◆プロジェクト概要


2026年5月から7月に「姉妹」二人でニューヨークからシアトルまでの約8,000kmを車で横断。



各地で畳を広げ、屋外でお茶を点てる「野点」を行います。抹茶ブームが広がるアメリカにおいて、本格的な抹茶体験を通じて、日本文化の奥深さと”おもてなし”を届けます。


現在、本プロジェクトの実現に向けてクラウドファンディングを実施し、協賛者を募っています。



※野点とは外で行うお茶会のことです。





◆茶道がつなぐ世界との道しるべ　～目指すは世界平和！？～


茶道・裏千家の第15代家元である千玄室大宗匠は、「一盌（いちわん） からピースフルネスを」というスローガンを掲げてきました。


一碗のお茶を差し上げるという行為を通じて、人の心に安らぎをもたらし、その温かさを分かち合う--。この理念は、茶道の基本である「和敬清寂（わけいせいじゃく）」の精神に基づき、単なる物理的な平和にとどまらず、心の内側にある平和をも追求するものです。



わたしたちは、この茶の湯の精神に深く共感しています。


茶人の使命とは、人と人をつなぎ、心の平和を広げていくことです。




◆一碗からが届けたいもの


わたしたちはアメリカ各地で抹茶をふるまい、その時間と空間そのものを味わっていただきます。


誰でも気軽に楽しめる「野点」というスタイルで、一碗の持つ力を広げていく--それがわたしたちの挑戦です。


茶道は、もっと自由で、もっと身近なもの。そんな茶道の姿を伝えていきます。



そして、茶道を通して、日本文化のファンを作りたいと思います。



茶道を通すということは、日本文化に触れてもらうということ。


茶道は全て日本文化に関わりがあります。



着物、畳、陶芸、漆器…たくさんあります！


わたしたちはアメリカで野点で日本の魅力を最大限お伝えし、日本ファンになってもらえたらと思います。




◆野点で伝えられること


親和(フレンドリー)

茶道を「親しみやすい体験」として届けることで、日本文化をより身近に感じてもらうことを目指します。


茶道は、陶器・漆器・着物・畳など多様な文化が融合した「日本の総合文化」です。これを”フレンドリー”に伝えることが、日本文化の活性化や伝統工芸の未来にもつながると考えています。



静寂(マインドフルネス)

茶道は、人と人をつなぐコミュニケーションの場です。


抹茶や茶碗をきっかけに会話が生まれ、価値観を共有する時間が生まれます。


靴を脱ぐ文化が自然に広まったように、茶道もまた、日常の中に溶け込む文化になり得ると考えています。


対話(コミュニケーション)

忙しい日常の中で、畳に座り、ゆっくりとお茶を味わう。


その時間は、自分自身と向き合い、心に余白を生むひとときです


その余白こそが、他者を理解し、受け入れるための第一歩になると信じています。




◆一碗から繋ぐアメリカルートマップ



ニューヨークからシアトルまで26の市を滞在ルート


エリアごとの分類分け


◆茶人　x　クリエイター　だからできること


姉のななは、茶人として「点前をする」「抹茶を点てる」「人と文化をつなぐ」役割を担います。


妹のめいは、クリエイターとして「記録する」「デザインする」「発信する」役割を担います。



茶人が場をつくり、クリエイターがその瞬間を残し、世界へ届ける。



このアメリカ横断では、以下の３つの形でプロジェクトを発信していきます。



１.　旅先での野点の風景や出会いを、短い映像として記録し発信


２.　出会った風景や人々を、ZINEなどのビジュアル作品として制作


３.　抹茶を体験した人々の表情や言葉を、ひとつの映像作品としてまとめる



茶道を「体験」だけで終わらせず、「記録し、広げる」ことで世界中の人々に届けていきます。





◆わたしたちのプロフィール



姉　なな

裏千家学園茶道専門学校の茶道科にて3年間学び、18年以上。


専任講師・茶名「宗奈」


茶人として世界平和への使命を常に考えており、


茶会で人と人との繋がりを深めることを目指している。






妹　めい

グラフィックデザイナー。現在、彫師。


幼少期から未知への好奇心を持ち、アメリカ横断に憧れを抱く。


クリエイターとして、日本文化を新しい形で伝えることを目指している。





◆私たちからのコメント


わたしたちが目指すのは、ただの旅ではありません。


アメリカ各地で出会う人々と、畳の上で共有する、穏やかで特別な時間です。


お道具や人が変われば、その一碗は二度と同じにはなりません。


だからこそ、一つひとつの出会いを大切に、その瞬間だけの時間をつくっていきます。


この挑戦は、わたしたち二人だけでは小さなものかもしれません。


しかし、みなさまの応援によって、大きな広がりを持つプロジェクトへと育っていきます。


世界が不安定な今だからこそ、


人と人をつなぐ日本文化の力を、改めて届けたいと考えています。




現在、5月の出発に向けて準備は最終段階に入っています。


安全な運営と継続的な活動のため、クラウドファンディングでのご支援をお願いしています。




ご支援は一口から可能です。


みなさまの応援が、このプロジェクトを現実のものにします。


この旅に、ぜひご参加ください！


下部の支援ページよりご協力をお待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。






【クラウドファンディングページ】


CAMPFIRE


https://camp-fire.jp/projects/929916/view#menu


※締切：2026/4/20の23時まで



【SNS】


Instagram：@onewan2607


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCOX-zCctDsgPcqjJxjCh4xA



【お問い合わせ先】


onewan2607@gmail.com