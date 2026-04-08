開始33時間で＼1,000,000円達成！--町工場発ブランドの挑戦が共感を集める

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株式会社　丸八化成

株式会社丸八化成（愛知県）がMakuakeで展開中の第7弾プロジェクト「蓄光カラビナ ラージサイズ」は、開始33時間で応援購入総額100万円を達成し351人のサポーターに応援されました！創業50年の町工場が挑む自社ブランド展開と、防災性を備えた実用プロダクトが共感を集めています。


■ 開始33時間で100万円達成、サポーター351人と町工場の挑戦に共感集まる



2026年4月6日11:55より開始した本プロジェクトは、


開始33時間で応援購入総額100万円を達成しました！





公開直後から支援が集まり、
現在も応援購入は拡大しています。



今回の反響は、単なる商品評価にとどまらず、



「町工場の挑戦そのもの」への共感が背景にあります。


■ 「作るだけでは生き残れない」--危機感からの挑戦


1974年創業の丸八化成は、
これまで自動車部品などの受託製造を主軸としてきました。



しかし近年、製造業は



・価格競争の激化
・原材料費・人件費の高騰


・コロナの大流行やホルムズ海峡封鎖



といった厳しい外部環境に直面しています。



その中で同社が出した答えが、



「町工場から、創造メーカーへ」



という事業転換でした。



急な停電時の目印に

■ 技術を“価値”に変える--自社ブランドへの挑戦


これまで培ってきた技術を、
「作る力」から「価値を生み出す力」へ。



その象徴として開発されたのが、
蓄光素材を活用したカラビナです。



蓄光グリーンと蓄光ブルーの2色を展開（明るい場所で撮影しています。）


光を蓄えて暗闇で発光することで、



停電時の目印に



学校や塾の帰り道の安全に




キャンプの時のペグマーカー

といったシーンで活躍します！


■ まだプロジェクトは継続中


本プロジェクトは現在も公開中で、
さらなる支援を受け付けています。



今後は200万円の目標を目指して、
より多くのユーザーに製品を届けていきます。



プロジェクト概要


・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ
・開始日時：2026年4月6日（月）11:55
・販売プラットフォーム：Makuake


　https://www.makuake.com/project/oboro-ds/


・種類：D型 / S型


・価格：超早割\1,760円～
・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）



※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp



【会社情報】


会社名　　　株式会社丸八化成


代表者　　　代表取締役社長　金田将典


住所　　　　愛知県名古屋市守山区川宮町673番地


創立　　　　1974年


URL　　　　https://maruhachi-kasei.co.jp


楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/


公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/


公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei


公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS



会社概要


会社名：株式会社丸八化成


代表者：代表取締役　金田 将典


所在地：〒463-0081　愛知県名古屋市守山区川宮町673番地


創立　：1974年


事業内容：プラスチックの企画・製造・販売