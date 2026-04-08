開始33時間で＼1,000,000円達成！--町工場発ブランドの挑戦が共感を集める

株式会社 丸八化成

株式会社丸八化成（愛知県）がMakuakeで展開中の第7弾プロジェクト「蓄光カラビナ ラージサイズ」は、開始33時間で応援購入総額100万円を達成し351人のサポーターに応援されました！創業50年の町工場が挑む自社ブランド展開と、防災性を備えた実用プロダクトが共感を集めています。

■ 開始33時間で100万円達成、サポーター351人と町工場の挑戦に共感集まる

2026年4月6日11:55より開始した本プロジェクトは、

開始33時間で応援購入総額100万円を達成しました！

公開直後から支援が集まり、

現在も応援購入は拡大しています。

今回の反響は、単なる商品評価にとどまらず、

「町工場の挑戦そのもの」への共感が背景にあります。

■ 「作るだけでは生き残れない」--危機感からの挑戦

1974年創業の丸八化成は、

これまで自動車部品などの受託製造を主軸としてきました。

しかし近年、製造業は

・価格競争の激化

・原材料費・人件費の高騰

・コロナの大流行やホルムズ海峡封鎖

といった厳しい外部環境に直面しています。

その中で同社が出した答えが、

「町工場から、創造メーカーへ」

という事業転換でした。

急な停電時の目印に

■ 技術を“価値”に変える--自社ブランドへの挑戦

これまで培ってきた技術を、

「作る力」から「価値を生み出す力」へ。

その象徴として開発されたのが、

蓄光素材を活用したカラビナです。

蓄光グリーンと蓄光ブルーの2色を展開（明るい場所で撮影しています。）

光を蓄えて暗闇で発光することで、

停電時の目印に

学校や塾の帰り道の安全に

キャンプの時のペグマーカー

といったシーンで活躍します！

■ まだプロジェクトは継続中

本プロジェクトは現在も公開中で、

さらなる支援を受け付けています。

今後は200万円の目標を目指して、

より多くのユーザーに製品を届けていきます。

プロジェクト概要

・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ

・開始日時：2026年4月6日（月）11:55

・販売プラットフォーム：Makuake

https://www.makuake.com/project/oboro-ds/

・種類：D型 / S型

・価格：超早割\1,760円～

・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売