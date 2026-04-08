大学生の「企業を見る目」を育てる。 大学・キャリアセンター向け「統合報告書を読むワークショップ」提供開始

株式会社シェダル企業が発行する「生きた教材」を活用した、実践的なワークショップ

【背景】 「3年3割」の早期離職問題が深刻化

新卒入社した社員の約3割が3年以内に離職するという「3年3割」問題は、長年にわたり日本企業が直面してきた課題です。その根本的な原因の一つが、就職活動における「企業と学生のミスマッチ」にあります。

多くの学生は、知名度・給与・福利厚生といった表面的な情報だけで企業を選び、企業の「パーパス（存在意義）」や「長期的なビジョン」を深く理解しないまま入社しています。

一方、キャリア教育の現場でも課題が積み重なっています。

- ESGや人的資本経営など、最新の視点を取り入れた企業分析の手法を学生に伝えたい- 一方的なレクチャーではなく、学生が主体的に参加できるワークショップを導入したい- 面接で通用する、自分軸の志望動機を書けるようにしてあげたい

【解決策】「統合報告書を読むワークショップ」とは

統合報告書とは、企業が財務情報と非財務情報（ESG・サステナビリティ・人的資本など）を統合して開示する年次報告書です。CEOが語るビジョン、独自の価値創造ストーリー、社会課題への対応など、企業の「本音と本気」が凝縮されています。

シェダルが提供する「統合報告書を読むワークショップ」は、学生自らが気になる企業の統合報告書を選び、読み解き、グループで対話します。情報の裏側にある本質を見抜く力を育む実践的プログラムです。知識を一方的に伝達するのではなく、「発見」と「対話」によるアクティブ・ラーニングを通じて、情報の裏側にある本質を見抜く力を育みます。

▼「統合報告書を読むワークショップ」についての詳細はこちら

https://shedar.co.jp/integrated-report-guide/career/

ワークショップの概要

ワークショップの構成（90分の場合・応相談）

統合報告書を読み方を解説した後に、学生たちのワークショップがスタート[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153224/table/10_1_ba103fe43392222b3d8916c24ed97597.jpg?v=202604081051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/153224/table/10_2_1e6788b22b86bc5d634b6697c70defc8.jpg?v=202604081051 ]

※上記は、90分のワークショップ例です。時間配分は大学の授業コマ、参加人数に合わせて柔軟に調整いたします。オンライン開催にも対応しています。

学生が身につける3つの力

たくさんの企業の統合報告書に触れることによって、学生の視野が広がり、企業を見る目が変わります！

１）分析力（Analysis）

CEOの言葉や長期戦略から企業の本質を見抜く力。財務数字の背後にある経営判断を、自分の言葉で語れるようになります。

２）選択力（Selection）

企業のパーパスと「自分の価値観」の接点を見出す力。知名度や給与ではなく、自分軸で企業を選べるようになります。ミスマッチの防止にも直結します。

３）対話力（Dialogue）

独自の分析視点を持ち、面接官と対等に議論できる力。「御社が好きです」ではなく、根拠のある志望動機を語れる学生になります。

授業での実践事例

複数の大学において、担当教授のご依頼により授業の一環として実施しています。以下は参加した学生の感想です。

嘉悦大学

拓殖大学

- 「サントリーホールディングス」の統合報告書を読んだ学生の感想・パーパスや価値観が明確で、社会価値と企業価値を両立しようとしている姿勢が見えた。・課題も書かれ、目標や実績が具体的な数字で書いてあり、とてもわかりやすいなと思った。・企業の戦略が書いてあるので、とても勉強になる。- 「オリエンタルランド」の統合報告書を読んだ学生の感想・「ハピネス創造」をコアにした経営理念が一貫しており、企業としての軸が非常に明確だと感じた・2035年に向けた長期戦略が大胆で、特にクルーズ事業への参入は既存事業とのシナジーが期待できる新しい挑戦だと思った・従業員の幸福や育成を重視する姿勢に好感が持てた

【大学・短大・専門学校・キャリアセンターの方へ】

無料で「統合報告書を読むワークショップ」を提供中

「統合報告書」をキャリア教育の新たなスタンダードとして広く普及させるため、2026年度は年間10校に限り、特別枠での実施を受け付けます

＊先着10校→4校決定（2026年4月7日現在）→残り6校を募集中

対象： 大学、短大、専門学校、高等学校のキャリアセンターまたは教員

内容： 標準90分の実践プログラム（対面またはオンライン）

特典： 2026年度の先着10校に限り、講師料を全額弊社にて負担（無償）で実施いたします。

ご協力のお願い： 実施レポートの公開（掲載範囲はご相談）にご協力ください。

▼「統合報告書を読むワークショップ」についての詳細、お問い合わせは、こちらから！

https://shedar.co.jp/integrated-report-guide/career/

■ 会社概要

会社名：株式会社シェダル

所在地：東京都国立市

代表者：代表取締役 福田多美子

事業内容：サステナビリティ推進支援（コンサルティング・社員研修・社内浸透支援）

URL： https://shedar.co.jp/

シェダルは、「統合報告書を読む」という体験を、キャリア教育の新たなスタンダードにすることを目指しています。教育機関との連携を通じて、学生が企業の本質を見抜き、自分軸でキャリアを選べる社会の実現に取り組んでいます。