月島スタジオが同エリアに新スタジオをオープン！

株式会社ユーアール

都内にてレンタルスタジオを中心に事業展開をする株式会社ユーアール（本社：東京都目黒区、代表取締役：佐藤 喜一、以下「代官山スタジオグループ(https://www.daikanyamastudio.jp/)」）は、この度月島スタジオと同敷地内にあった旧DCNスタジオを引き継ぎ、リニューアルオープンする運びとなりました。



本スタジオは、広告・雑誌・WEBなど多様化する撮影ニーズに対応するため、機能性と快適性を両立した空間として再構築しております。

これまでのキッチン設備に加え、ゲストルーム・フリーペース・喫煙室を新たに設けております。

また、反響音を考慮し、スタジオ内に吸音材やサイドカーテンを設置することで、よりクオリティの高い撮影環境を整備いたしました。

さらに、独立した1面スタジオのため、秘匿性の高い撮影やクローズドなプロジェクトにも適しております。



なお、運営開始に伴い、内覧会を開催いたします。

新しく生まれ変わったスタジオを、ぜひご覧ください。

お忙しいところ恐縮ではございますが、ぜひお立ち寄りいただけますと幸いです。

＜月島スタジオ11stの一部ご紹介＞

白ホリゾント白ホリゾント（吸音素材の黒カーテン使用時）フリースペース（黒い扉の奥が喫煙室）フリースペース（別角度より）広々ゲストルーム業務用キッチン（スタジオ内）外観（シャッター開）と専用駐車場外観（シャッター閉）

●1面スタジオなので完全貸切のため、快適にご利用いただけます。

●白ホリゾントに設置の吸音素材の黒カーテンは、開け閉めが簡単なのですぐに白面にすることができます。

●機材置き場・大人数時の待機場所・ちょっとした打ち合わせなど、フリースペースは撮影状況によって自由にご利用いただけます。

●ゲストルームは広々とした空間に仕上がっております。

●控え室や撮影場所としてもご利用いただけます。

●業務用キッチンが常設されているので、料理・シズル撮影など非常に便利です。なおステンレスの作業台は移動可能です。

●駐車場からスタジオ入り口までがフラットなので搬入出が楽に行えます。

●最大4台駐車可能です。

ロケハンも随時対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

新設いたしました月島スタジオ11STを、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

■ 内覧会日程

2026年4月16日（木）11:00～17:00

2026年4月17日（金）11:00～17:00

2026年4月18日（土）11:00～17:00

アポイントは不要です。

ご都合のよろしいお時間にお気軽にお越しください。

当日はささやかではございますが、軽食およびノベルティをご用意してお待ちしております。

ご来場の際には名刺交換をさせていただけますと幸いです。

■ スタジオ運営

予約受付開始日 ：2026年4月9日（木）～

予約受付時間 ：平日 10:00～19:00

スタジオ営業開始日：2026年4月13日（月）～

予約電話 ：03-6890-0789（担当：松尾・大塚）

メール ：tsukishimastudio@urg.co.jp

HPの準備が整うまで、こちら(https://www.daikanyamastudio.jp/column/%e6%9c%88%e5%b3%b6st-%e6%96%b0%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%aaopen%e3%80%8e11st%e3%80%8f/)をご参照ください。

株式会社ユーアール 月島スタジオ

東京都中央区月島1-14-7（新スタジオの月島スタジオ11STも同住所です）



事業部長 松尾 厚則

TEL：03-6890-0789

FAX：03-6890-0790

MAIL：tsukishimastudio@urg.co.jp

地図(https://www.daikanyamastudio.jp/access/#studio_tsukishima)