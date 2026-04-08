イノベーションパートナーズと静岡県、「二地域居住推進・地域資源活用等に係る連携協定」を締結

株式会社イノベーションパートナーズ署名後、記念撮影を行う本田代表（左）と鈴木知事（右）

株式会社イノベーションパートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：本田晋一郎／以下 当社）は、2026年3月30日（火）、静岡県（静岡県知事：鈴木康友）との間で「二地域居住推進・地域資源活用等に係る連携協定」を締結いたしました。

本協定に基づき、これまで静岡県とともに推進してきた「温泉旅館オフィス化事業」を基盤とし、二地域居住の推進や関係人口の創出、地域資源を活用した産業振興など、静岡県の地域活性化に向けた取り組みをさらに加速させてまいります。

1. 協定締結の背景と目的

本協定は、静岡県と当社が相互に連携することにより、地域における二地域居住の推進、地域資源活用による産業振興、その他地域活性化等を図ることを目的としています 。当社が培ってきた地域創生のノウハウと、静岡県が有する豊かな地域資源を掛け合わせることで、以下の事項についてより一層連携して取り組んでまいります。

【連携事項】

・県政情報の発信に関すること

・二地域居住の推進等関係人口創出に関すること

・地域資源を活用した産業振興に関すること

・その他、本協定の目的を達成するため、両社が必要と認めた事項

2. これまでの歩み：「温泉旅館オフィス化事業」の推進と伊豆拠点の開設

当社は、2024年度より静岡県とともに、温泉旅館を活用した地域創生型オフィスモデルである「温泉旅館オフィス化事業」を伊豆地域で推進してまいりました。

2025年度には、静岡県が同事業のモデル旅館として以下の4施設を選定しました。

- 香湯楼井川（伊豆の国市：伊豆長岡温泉）- 熱川プリンスホテル（東伊豆町：熱川温泉）- 下田ビューホテル（下田市：下田温泉）- 石花海別邸かぎや（南伊豆町：下加茂温泉）

この取り組みの拠点として、2025年7月29日に伊豆の国市の老舗旅館「香湯楼井川」（運営：株式会社井川館、代表取締役：井川勝智）の施設内に、当社の伊豆支社「Izu Leading Office（伊豆リーディングオフィス）」を設置いたしました 。現在、これら4つのモデル旅館への企業誘致に向け、首都圏企業を筆頭に視察コーディネート等を積極的に進めております。

3. これからの展望：二地域居住の推進と「伊豆地域のスタートアップ聖地化」

今回の協定締結を機に、当社が静岡県と推進する「温泉旅館オフィス化事業」を中心に、静岡県との連携プロジェクトをさらに多角的に展開します。

■複住スタイルについて

- 地域資源を活用した産業振興（スタートアップエコシステムの構築）： 「伊豆地域のスタートアップ聖地化」というビジョンのもと、地域課題解決や事業承継をテーマとしたピッチイベントを年間通して旅館で開催 。静岡県との更なる連携を強化するとともに、TECH BEAT、LtG等との連携に加え、県内金融機関やVCとの連携よる資金調達・販路拡大支援など、強力なエコシステムを構築していきます。- 二地域居住・関係人口創出の拠点づくり： 上記の取組に加えて、当社が運営する移住・多拠点生活・ワーケーションなど新しい暮らし方を提案するライフスタイルメディア「複住スタイル」による発信、及びそのノウハウを活かして伊豆地域のポテンシャルを活かした二地域居住の推進を図ります。

複住スタイルは、「わたしの、もうひとつの暮らし」をテーマに、移住・多拠点生活・ワーケーションなど新しい暮らし方を提案し、地域の関係人口を創出するライフスタイルメディアです。

リモートワークやワーケーションの普及により「暮らす場所を自分で選べる時代」が到来。自分の居心地が良いと思う場所に複数の拠点をつくる＝「複住スタイル」は、新たなライフスタイルとして、若年層からシニアまで幅広い層に広がっています。

2020年5月創刊以来、雑誌・Web・SNSを通じて、従来の定住型移住だけでなく多拠点居住や週末移住を紹介。地方暮らしに関心を持つ人々を応援する情報を発信しています。

4. 全国の成功事例を静岡へ。地域資源の「再価値化」を牽引

当社はこれまで、旅館を活用したオフィス化事業で実績を積んでまいりました。先進事例となる佐賀県嬉野市の「和多屋別荘」においては、当社社外取締役でもある小原代表と共に、これまで延べ20社の企業誘致と約60名の雇用創出を実現し、年間約1500件の視察を受け入れる地域創生モデルを確立しています 。

この協定を皮切りに、地域に深く根差しつつ、これまで当社が佐賀県嬉野市をはじめとする全国各地で携わった二地域居住推進施策、関係人口増加施策、地域資源再価値化施策等の知見を静岡県に落とし込み、静岡が誇る素晴らしい「地域資源の再価値化」に向けた取り組みを加速させ、これからの地方創生の新しい形を共に創り上げてまいります。

■当社代表/本田 晋一郎コメント

この度、静岡県様と「二地域居住推進・地域資源活用等に係る連携協定」を締結できましたこと、大変嬉しく、また身の引き締まる思いでおります。

当社はこれまで、佐賀県嬉野市の「和多屋別荘」での事例をはじめ、全国各地で企業誘致や雇用創出といった地域創生に尽力してまいりました。今回の協定締結は、私たちが全国で培ってきた知見を、静岡県という素晴らしいフィールドに落とし込みさらに進化させるための重要な第一歩です。

静岡県、そして地域の皆様と強固なスクラムを組み、二拠点居住推進、地域資源活用等による産業振興の2つのテーマを軸に、これからの地方創生の新しいスタンダードを、ここ静岡から全国へ発信してまいります。

■株式会社イノベーションパートナーズ 会社概要

株式会社イノベーションパートナーズ

全ての「コト・モノ・ヒト」にイノベーションを。



イノベーションパートナーズは、地域資源の価値再発見と関係人口の創出・拡大を軸に、地域創生に特化した事業を展開するプロジェクト・パートナー企業です。宿泊施設や公共空間などの既存資産に、教育・企業・文化・雇用などの新しい機能を実装することで、持続可能な地域のあり方をプロデュースしています。

実装型の支援体制が高く評価され、2023年度には、地方創生テレワークアワード「地方創生大臣賞」を受賞いたしました。



設立：2018年12月

代表取締役：本田 晋一郎

所在地： 東京都港区南麻布1-6-30

公式サイト：https://innovation-partners.jp/