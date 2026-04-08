LTspiceで学ぶ電子部品特性とSPICE活用セミナーを開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、LTspiceを用いてインダクタ・キャパシタ・MOSFET・CMOS ICの基本特性を数式とシミュレーションで学ぶ公開セミナーを開催します。

回路設計・レイアウト設計・評価の現場では、部品特性を「経験則」だけでなく、数式に基づく定量理解とシミュレーションによる再現性のある検証が求められます。一方で、SPICE解析は操作やモデルの扱い（モデル形式の違い、ライブラリ化、測定・演算コマンドなど）でつまずきやすく、学習内容が実務に直結しにくいケースもあります。本講座では、部品の基本特性とLTspiceの実務的な使いこなしを同時に学べる構成で、その課題に対応します。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：LTspiceで学ぶ電子部品の基本特性とSPICEの使いこなし- 開催日時：2026/6/4（木）10：00～17：00- 開催形式：日本アイアール(株)本社セミナールーム、またはZoomでのオンライン講義- 定員：会場受講 7名（オンライン受講は定員なし）- 受講料：49,500円（税込）- 講師：青木 正 講師（TEQ Consulting 代表）

本講座は、LTspice（アナログ・デバイセズ社配布の無償SPICEシミュレータ）を用い、電子部品の基本特性とSPICE活用の要点を体系的に学びます。設計・評価などの実務で必要となる「定量的な理解」を深めるため、インダクタ・キャパシタ・MOSFETの特性を数式で解説しつつ、シミュレーション（transient解析、AC解析、FFT解析）で結果を確かめながら進めます。

さらに、SPICE解析で避けて通れないモデルの扱いとして、コンパクトモデル／ビヘイビアモデル／S-parameterモデル／IBISモデルの特徴と限界、モデルの導入やライブラリ化（.lib/.sym/.mod）、.measureによるデータ読み取り・演算、rawファイルを用いた処理手順、シミュレーション結果のexportまで、実際の結果を用いながら段階的に学習します。

セミナープログラム

- セミナー概要（狙い、到達目標、講座内容）- SPICEについて（解析領域、できること／できないこと、業務利用時の注意点）- LTspiceの入手とインストール（サンプル回路・ライブラリ構成、関連情報の入手）- LTspiceを動かしてみよう（回路作成、transient解析、AC解析、スケール調整等）- インダクタ（等価回路、周波数特性、寄生インダクタンス等）- キャパシタ（等価回路、DCバイアス依存性、Dynamic Capacitor Model等）- MOSFET／CMOS IC（静特性・過渡特性、温度依存性、プロセスコーナ等）- 電圧源・電流源の便利な使いかた- SPICEにおけるモデルの違い（compact/behavior/S-parameter/IBIS）- モデルのライブラリ化（導入方法、関連ファイル知識）- その他の機能（.measure、rawファイル活用、export）appendix（オシロ測定、LC共振、S-parameter補足）

想定対象- 回路設計担当者、レイアウト設計担当者、EMC関連業務に携わる方- LTspiceの実用的な使い方を身につけたい方- インダクタ／キャパシタ／MOSFET／CMOS ICの基本特性を定量的に学びたい方- transient解析・AC解析・FFT解析を実務で活用したい方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/components-using-ltspice/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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