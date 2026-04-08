CLUB REBASE、東京都クラブ春季大会初戦を12-2で快勝

REBASE株式会社

「CLUB REBASE（クラブリベース）」は、2026年4月4日(土)にあきる野市民球場で開催された「2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選」にて、「夕凪SOBLUE」と対戦し、12-2（5回コールド）で勝利を収めました。

投手陣は新戦力の日高選手、諸本選手、赤塚選手、佐々木選手の4名に加え、キャンベル選手が繋ぐ継投で相手打線を2点に抑え、安定した試合運びを見せました。

打線は初回から積極的に攻め、1番DHに抜擢された反町選手が3安打2打点と躍動。さらに福山選手が2安打4打点、乘松選手が2安打3打点、石川（裕）選手が本塁打を記録するなど中軸が機能し、チーム全体で12安打12得点と高い得点力を発揮しました。四球や死球を絡めて出塁機会を広げ、効果的に得点を重ねる試合展開となりました。

「2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 トーナメント」

次戦は4月12日(日) 9：00より、JFE東日本野球部犬成グランドにて、「エスプライド」と2回戦を戦います。

【試合概要】

日時：2026年4月4日(土)

大会名：2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選

会場：あきる野市民球場（東京都あきる野市）

試合結果：CLUB REBASE 12-2 夕凪SO BLUE

【チーム概要】

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

監督：田口 蒔人

運営会社：株式会社Rebase

所在地：東京都千代田区内神田1-2-2 柿沼ビルB1F

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

CLUB REBASE

《問い合わせ先》

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担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

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