【採用DX】広島弁で語る「AI社長」が、学生の本音にズバリ回答！株式会社スタジオアイは《生成AIを活用したインタラクティブな会社説明会》を実施。今後は学生のニーズを先回り出来るよう進化予定。

株式会社エスエーホールディングス

株式会社スタジオアイ（本社：広島県、代表取締役：[相川真太郎]）は、新卒・中途採用向け説明会において、社長の思考・口癖はもちろん、「～じゃけぇ」「～しとる」といった広島弁までも徹底的に再現したこだわりの分身「AI シンタロウ社長」との対話企画を実施しました。

2026年3月から開始し、約一ヵ月で20人以上の学生さんが、「面接で聞かれること」や「残業の実態」など、対面では聞きづらい《本音の質問》など「AI シンタロウ社長」と熱い対話を繰り広げてくれました。

私たちにとっても「そこが不安だったんだ！」という学びが多く、学生さんとの距離をグッと縮めるきっかけになっています。

今後も、AIを活用した《心理的安全性の高い採用活動》の新たなモデルとして随時発信いたします。

学生の関心が集中した「Q&A」

事前に用意した「残業はありますか？」「面接ではどんな質問をされますか？」という質問ボタンへの反応が非常に高く、学生が選考前に抱く不安の解像度が上がりました。

また、単なる情報の受け答えではなく、社長本人の口癖や広島弁を学習させることで、エンタメ要素と親近感を両立させました。

既存社員いわく「まるで本人の分身と話しているよう（笑）」な体験を提供しました。

今後は、利用者の質問内容データを元に、「AIシンタロウ社長」をさらにアップデートし、学生のニーズに先回りして答えられるよう、学習精度を高めていく予定です。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社スタジオアイ マーケティング部

担当: 林（080-5750‐6064）

E-mail:hayashi@studioai.jp