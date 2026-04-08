Boomi、IDC MarketScapeレポート「Worldwide API Management 2026」においてリーダーに選出

ブーミー株式会社※本リリースは、Boomi, LP.が2026年3月31日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

データを価値に変える：データアクティベーションカンパニーであるBoomi, LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 河野 英太郎）は、IDC MarketScapeレポート「Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment（ワールドワイドAPI管理に関するベンダー評価）」においてリーダーに選出されたことをお知らせします。同レポートは、AI駆動かつハイブリッドなエンタープライズ環境が拡大するなか、API管理ソリューション（APIM）を提供するベンダーの能力と戦略を評価するものです。

企業がエージェント型AIやハイブリッドアーキテクチャの導入を推進するなか、ますます複雑化する環境全体でAPIのガバナンスを強化し、拡張することが戦略的な優先課題となっています。APIは、アプリケーションやデータへのセキュアで再利用可能な、エージェント対応のアクセスを実現するうえで極めて重要です。エンタープライズグレードのゲートウェイと高度なフェデレーション機能を備えたBoomiのAPI管理ソリューションにより、企業は分散したランタイム環境全体でAPIをシームレスに設計、保護、管理することができます。ガバナンスが適用されたAPIは、MCP対応ツールとして公開することも可能であり、AIエージェントがエンタープライズ機能に対してセキュアかつガバナンスを効かせたアクセスが可能となります。

Boomiは、最新のAI駆動型環境におけるAPI管理を提供する能力と戦略が評価され、IDC MarketScapeレポート「Worldwide API Management 2026」においてリーダーに選出されました。

IDC MarketScapeレポートによると、「BoomiのAPI管理ソリューションは、成熟し広く採用されているiPaaS、AI、およびオートメーションプラットフォームと緊密に連携しており、顧客は複数のベンダーのソリューションを組み合わせることなく、連携、オーケストレーション、レガシーシステムとのコネクティビティをマネージドAPIに組み入れるための効率的な道筋を得ることができます。」

また、IDC MarketScapeは、Boomiの「プラットフォームレベルのAIサービスとAPI管理を組み合わせ、APIをAIワークロードの供給の基盤と制御の要の両方として活用することを目指すAI中心の戦略」にも言及し、AI駆動の企業を実現するためのBoomi独自のアプローチを強調しました。さらに、IDC MarketScapeは、APIをAIエージェントやアプリケーション向けのガバナンスが適用されたインターフェースとして位置づけ、セキュアかつスケーラブルなAI導入を支援するBoomiの能力を特に評価しました。

◾ Boomi会長兼CEO スティーブ・ルーカスのコメント

「企業がAI駆動型企業への転換を推進するなか、API管理は、アプリケーション、データ、およびAIワークフローをセキュアに連携させるための戦略的基盤としての役割を果たしています。APIMを含むデータ活用のための統合プラットフォームを提供するという当社の継続的なイノベーションとコミットメントが認められたことが、IDC MarketScapeレポートのAPI管理分野におけるリーダーとしての評価につながったと考えています。企業がAPIを、連携やデータと同様にAIのコントロール・プレーンとして管理できるようにすることで、当社は世界中の顧客がより迅速に動き、よりスマートに業務を行い、大規模なイノベーションを実現できるよう支援しています。」

この1年間、BoomiはAPI管理のイノベーションを推進し、企業がAPIの無秩序な拡大に対処し、ガバナンスを強化し、AI駆動のアーキテクチャへの移行に備えることを支援してきました。

主な進展は以下の通りです：

● エンタープライズAPI管理とフェデレーション - Boomiの包括的なAPI管理ソリューションは、自社およびサードパーティのゲートウェイにわたるガバナンスを統合し、企業が既存の実行環境を中断することなくAPIの検出、管理、監視を行えるようにします。

● ガバナンスとポリシー適用の強化 - 高度なガバナンス機能により、企業はシャドーAPIを排除し、セキュリティおよびコンプライアンスポリシーを適用し、企業全体でのAPIの品質と再利用性を向上させることができます。

● APIライフサイクル管理 - エンド・ツー・エンドのライフサイクル管理は、AI駆動の体験を通じてAPIの設計とドキュメント作成を迅速化し、企業によるAPI製品の採用を促進し、簡単なオンボーディング、利用、およびパフォーマンス追跡を通じて事業価値を提供できるようにします。

● AIおよびエージェント対応アーキテクチャ向けAPI - Boomiを活用することで、APIをAIエージェント向けのセキュアかつガバナンスを備えた、MCP対応のインターフェースへと変革することができます。これにより、企業はAI活用を安全に本番運用へ展開し、エージェント型ワークフローを大規模にオーケストレーションできるようになります。

Boomiは、世界中で30,000社以上の顧客を有し、ポストコンシューマーブランズ社、New Relic社、A.R.M Holding社、Chartered Accountants Australia and New Zealand、カリフォルニア州立大学（CSU）など、さまざまな業界の企業にとって信頼できるパートナーとして、企業が大規模にデータやAPIを連携、管理、活用できるよう支援しています。

2026年版「IDC MarketScape：API管理」はこちら(https://boomi.com/ja/content/report/idc-apim-marketscape/)でご覧いただけます。

補足資料

● BoomiがIDC MarketScapeレポートのAPI管理でリーダーに選出された理由(https://boomi.com/ja/blog/idc-apim-marketscape-2026/)をご覧ください。

● Boomi Enterprise Platform(https://boomi.com/ja/platform/)の詳細はこちらをご覧ください。

● Boomiソリューションブログ: Boomiでデータを価値に変える(https://boomi.com/ja/blog/how-boomi-makes-data-activation-happen/)

IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment、文書番号：US52034025、2026年3月

IDC MarketScapeについて

IDC MarketScapeのベンダー評価モデルは、特定市場におけるテクノロジーおよびサービス提供企業の競争力を俯瞰的に把握するために設計されています。本調査手法では、定性的および定量的な評価基準に基づく厳密なスコアリング手法を用い、各ベンダーの市場内での位置づけを１つの図表として示しています。IDC MarketScapeは、ITベンダーおよび通信ベンダーの製品・サービスの提供内容、能力と戦略、ならびに現在および将来の市場での成功要因を有意に比較できる明確なフレームワークを提供します。また、このフレームワークは、テクノロジーの導入を検討する企業に対し、既存および潜在的なサプライヤーの強みと弱みを360度の視点から評価する手がかりを提供します。

■Boomiについて

データを価値に変える：データアクティベーションカンパニーであるBoomiは、データを連携し、ガバナンスを効かせることで、AIからBIに至るまでの幅広い活用を支える、生きたデータ活用を実現します。「Boomi Enterprise Platform」は、データ活用の準備、システム連携とオートメーション、そしてエージェント管理を単一の包括的なソリューションに統合し、データを動かす基盤として機能します。30,000社以上の顧客に信頼され、800社以上のグローバルなパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業がより迅速に動き、スマートに運用し、大規模イノベーションを実現できるよう支援しています。詳細は boomi.com/ja をご覧ください。

■Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

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