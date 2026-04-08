Wiennersが番組内シーズンレギュラーに決定！ZIP-FM「NONSTOP CALLING」内「おおるないとZIPせっしょん」

株式会社ZIP-FMWienners

ZIP-FMの深夜番組「NONSTOP CALLING」（放送日時：火曜日 24:00-25:00／ナビゲーター：小林拓一郎／愛称：コバタク）内のシーズンレギュラーをWiennersが担当することが決定し、初回放送を4月7日(火)に迎えました。

Wiennersは、2008年、玉屋2060％を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。メンバーは玉屋2060%(Vo/Gt)、YUURI(Vo)、∴560∵(Ba/Cho)。予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに人懐っこい男女ツインボーカル絡み合う、類を見ない独自の音楽で、子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。

初回放送では、フロントマンの玉屋2060%が登場。初回放送ということで「玉屋2060％を思いきり知ろう！」をテーマに、小学生～中学生時代まで遡り、人物像について深堀り。初めて買ったCDの話や音楽への目覚めのきっかけ、自身の原点と話す「Dragon Ash」の話題では、コバタクと意気投合する場面も。Wienners結成に至るまでの音楽遍歴について、濃密なトークが繰り広げられました。

WiennersのおおるないとZIPせっしょん

コーナータイトルはWiennersが2018年にリリースした楽曲「おおるないとじゃっぷせっしょん」にちなみ「おおるないとZIPせっしょん」に決定。今後、YUURIや∴560∵も迎え、バンドの魅力をより身近に感じられる「トークセッション」をお届けしていく予定です。ぜひご期待ください。

【番組概要】

ZIP-FM「NONSTOP CALLING」

NONSTOP CALLING

放送日時：毎週火曜日 24:00-25:00

Navigator：小林拓一郎

「深夜24時でもラジオも、音楽も、鳴り止まない！」をコンセプトにJ-POP、ロック、ヒップホップ…と幅広いジャンルの音楽をでお届けする深夜番組

「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

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