品川区内城南信用金庫本店にフードドライブの常設窓口開設

品川区

城南信用金庫の本店（品川区西五反田7）に4月1日、フードドライブの常設受付窓口が開設されました。

「もったいない」を「ありがとう」へ フードドライブにご協力ください

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/kankyo-kankyo-zyosei-mottainai/hpg000032928.html

- 品川区のフードドライブ事業について

品川区では、家庭で余っている食品を常設窓口（スーパーや区有施設など）やイベントに持ち寄り、社会福祉協議会やフードバンク等に寄付する活動「フードドライブ」事業を令和5年6月に開始しました。

本事業では、賞味期限・消費期限が2カ月以上かつ未開封のインスタント食品や缶詰など、使われずに余っている食品を常設窓口にて受け付け、それらを社会福祉協議会やフードバンク等に寄付しています。※社会福祉協議会に寄付された食品は、区内の子ども食堂の運営に役立てています。

令和8年3月末時点で、区有施設を含む25カ所の窓口を設置。令和5年度は約3000キロ、令和6年度は約4000キロ、令和7年度は約5000キロの食品等が集まるなど、区民の食品ロス削減への関心は高まっています。

今回、令和6年6月に区と包括連携協定を締結した城南信用金庫において、連携事項である「環境保全・環境活動の支援に関すること」の一環として、フードドライブの常設窓口が開設されました。

「もったいない」を「ありがとう」へ。ご家庭にある食品の賞味期限・消費期限をチェックし、受付場所へお持ち寄りください。

【新たに開設された受付店舗】

城南信用金庫本店（品川区西五反田7-2-3）

受付時間：9時～15時（土日祝・年末年始を除く）