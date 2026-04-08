いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAO 焼かつお フリーズドライ」新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用「CIAO 焼かつお フリーズドライ」を新発売いたしました。

大人気の「焼かつお」の美味しさと豊かな香りを、そのままフリーズドライに閉じ込めました。サクサクとした食感で、そのままおやつとして与えるのはもちろん、いつものごはんの「ふりかけ」としてもお使いいただけます。

■商品特徴- 大人気の「焼かつお」の旨みと豊かな香りを、そのままフリーズドライ加工。- そのまま食べるおやつとしてはもちろん、いつものフードへのトッピング（ふりかけ）にも最適。- 開けたての風味を逃がさず、保存に便利なチャック付きパッケージを採用。

「CIAO 焼かつお フリーズドライ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E7%84%BC%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8A%20%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)