子どもが選ぶ、1枚のスポンサーの写真から始まる、特別なご縁の物語～ ワールド・ビジョン　広報大使　イ・ジュノさんとともに届けるチャイルド・スポンサーシップ「Chosen [チョーズン]」いよいよ日本へ

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンワールド・ビジョン 広報大使 イ・ジュノさんが、「Chosen」キャンペーンのメッセージを伝える様子 （写真提供：ワールド・ビジョン）- ワールド・ビジョン・ジャパンが展開中の「Chosen [チョーズン]」キャンペーンに、ワールド・ビジョン 広報大使のイ・ジュノさんが参加します。

- 「Chosen」は、チャイルド・スポンサーシップの新しい始め方。チャイルド・スポンサーシップによる皆さまのご支援は、子どもの栄養・衛生の改善、教育支援、経済的な自立支援などを通して、子どもたちの健やかな成長を支え、子どもたちと地域に希望ある変化をもたらしていきます。「Chosen」には、ワールド・ビジョン・ジャパンの公式ウェブサイトからご参加いただけます。- 今年でチャイルド・スポンサー16年目を迎えるイ・ジュノさんは、ご自身の経験に基づいて、「Chosen」を応援。

世界の子どもを支援する国際NGOワールド・ビジョン（事務局：東京都中野区、事務局長中島みぎわ、WVJ）は、本日4月8日、現在展開中のチャイルド・スポンサーシップの新しい始め方「Chosen」の日本におけるキャンペーンに、ワールド・ビジョン韓国の広報大使であるイ・ジュノさんが参加することを発表しました。イ・ジュノさんは、子どもの選ぶ権利と自主性を尊重する「Chosen」の意義を伝え、日本でも広く人々の関心と参加を促すために、キャンペーンに加わってくださいます。

「Chosen」は、WVJ公式ウェブサイト(https://www.worldvision.jp/index.html)から参加できます。今、「Chosen」にお申し込みくださった方には、イ・ジュノさんのサイン入り特製フォトカードをプレゼントします。このフォトカードは1枚の写真から始まる特別なご縁、というキャンペーンの本質をシンボリックに表わしています。

「Chosen」は、支援される子ども自らが、支援者（チャイルド・スポンサー）を「選ぶ」という、チャイルド・スポンサーシップの新しい始め方です。支援する側が選ぶという従来の方法をひっくり返した「逆転の発想」、また、チャイルドが「選ぶ」理由から生まれる出会いの物語、「選ばれる」喜びなどが注目を集め、NHK「国際報道2025」（2025年7月30日NHKBS 1放送）でも紹介されました。これまでに世界中でおよそ5万人が参加しています。

「Chosen」に参加し、チャイルド・スポンサーになってくださる方には、1枚のご自分の写真をお送りいただきます。ワールド・ビジョンの支援地域で開催される「Chosenパーティー」で、子どもたちは写真を見て、自分のスポンサーを選びます。子どもが選んだチャイルド・スポンサーに、その方を選んだ子どもの写真と、選んだ理由を子どもが記した手紙を、ワールド・ビジョンからお届けします。

チャイルド・スポンサーの支援により、ワールド・ビジョンは地域の人々とともに、教育、保健・栄養、水衛生、生計向上、子どもの保護等の課題に取り組みます。人材育成や住民組織の育成にも力を入れ、将来にわたって子どもたちの健やかな成長が支えられるよう環境を整えます。

「1枚の写真から生涯にわたるようなご縁が始まるということが、この「Chosen」キャンペーン を本当に特別なものとしています」と、イ・ジュノさんは述べます。「子どもの選択から始まるこの意義深い旅に、多くの方が参加してくださることを願っています」

イ・ジュノさんとともに進める「Chosen」キャンペーン(https://www.worldvision.jp/lp/childsponsorship/chosen/fy26/junho/index.html)は、今年1月に韓国でスタートし、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピンなどアジアの他の国でも順次展開。いよいよ本日、日本でもスタートを迎えました。16年間にわたり熱い想いをもってチャイルド・スポンサーを続けてきたイ・ジュノさんのよい影響がアジアに広がり、より多くの支援を必要としている子どもたちに、多くの方が繋がってくださることが期待されます。

ワールド・ビジョン・ジャパン事務局長の中島みぎわは以下のように述べます。

「『Chosen』は、子どもたちが自分のスポンサーを選ぶことで、尊重されていると実感し、誰かとつながっていることの尊さを体験できるようにするものです。多くの方にご参加いただき、支援を必要としている子どもたちと心を通わせ、1枚の写真から始まる特別なご縁の物語を紡いでいっていただけたら幸いです」

◆ワールド・ビジョン・ジャパンとは

キリスト教精神に基づき、貧困や紛争、自然災害等により困難な状況で生きる子どもたちのために活動する国際NGO。国連経済社会理事会に公認・登録された、約100カ国で活動するワールド・ビジョンの日本事務所です。

詳しくは、公式ホームページ(https://www.worldvision.jp/index.html)をご参照ください。

◆チャイルド・スポンサーシップとは

途上国の子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを目指し、水衛生、保健・栄養、教育等の地域の課題に取り組む支援プログラム。チャイルド・スポンサーになると、支援地域に住む子ども「チャイルド」をご紹介。手紙や現地訪問等を通じて、チャイルドとのつながりを持ちながら支援の成果を実感していただけます。なお、WVJは認定NPO法人として認定されており、皆さまからのご支援金は寄付金控除の対象となります。