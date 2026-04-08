コンタクトレンズ装着薬「ワンデーモイスイン」　パッケージリニューアルのお知らせ

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株式会社メニコン


株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長　ＣＥＯ：川浦康嗣）は、コンタクトレンズ装着薬『ワンデーモイスイン』のパッケージデザインを2026年4月上旬よりリニューアルすることをお知らせいたします。



『ワンデーモイスイン』は、「レンズをつけるとゴロゴロする」、「レンズが乾燥する、汚れる」などでお悩みの方におすすめのコンタクトレンズ装着薬です。ソフト、ハード、カラコンなどすべてのコンタクトレンズに使用でき、快適なコンタクトレンズ装用をサポートします。


新パッケージでは、みずみずしい雫のデザインをモチーフとして、レンズのうるおい感や清潔感を表現しています。また、ボトルデザインも一新し、性別や年齢を問わず、幅広いユーザーの方に使用していただきやすいデザインにしています。



メニコンは、今後もお客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた商品やサービスの提供を通じて、新しい「みる」の提案をしてまいります。



１．パッケージデザイン







２．製品特長


１.レンズのうるおいをキープ


ワンデーモイスインに含まれるPVA※1とHPMC※2により、レンズにうるおいのベールを作ります。


さらに、ヒアルロン酸ナトリウム（粘稠剤）配合で、レンズのうるおい感をキープします。


※1　ポリビニルアルコール（部分けん化物）　※2　ヒプロメロース


※うるおい感には個人差があります。







２.ゴロゴロ感をやわらげて、快適なつけ心地


うるおいのベールがクッションとなり、レンズ装用時のゴロゴロ感や乾燥感をやわらげます。


※装用感には個人差があります。







３.レンズ汚れをブロック


うるおいのベールによって、汚れの原因となる涙液中の脂質・タンパク質がレンズに付きにくくなる効果があります。


化粧品汚れの付着も防ぎ、レンズを清潔に保ちます。


※汚れの付き方には個人差があります。







４.すべてのコンタクトレンズに使える


レンズをつける前に1～3滴落とすだけで、そのままいつも通り装着します。ソフト・ハード・カラコンなど、すべてのコンタクトレンズに使用できます。







３．製品概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/5623/table/425_1_26588566fcceebdfe77708c9b8eea3bf.jpg?v=202604090751 ]


４．販売・プロモーション


『ワンデーモイスイン』は全国のドラッグストア等で販売しています。2026年4月上旬より順次、新パッケージデザインにて出荷します。


※リニューアル時期は店舗によって異なります。


※店舗により、お取り扱いがない場合がございます。



◆『ワンデーモイスイン』ブランドサイト


https://www.menicon.co.jp/products/care/fit/oneday/