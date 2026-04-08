コンタクトレンズ装着薬「ワンデーモイスイン」 パッケージリニューアルのお知らせ
株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 ＣＥＯ：川浦康嗣）は、コンタクトレンズ装着薬『ワンデーモイスイン』のパッケージデザインを2026年4月上旬よりリニューアルすることをお知らせいたします。
『ワンデーモイスイン』は、「レンズをつけるとゴロゴロする」、「レンズが乾燥する、汚れる」などでお悩みの方におすすめのコンタクトレンズ装着薬です。ソフト、ハード、カラコンなどすべてのコンタクトレンズに使用でき、快適なコンタクトレンズ装用をサポートします。
新パッケージでは、みずみずしい雫のデザインをモチーフとして、レンズのうるおい感や清潔感を表現しています。また、ボトルデザインも一新し、性別や年齢を問わず、幅広いユーザーの方に使用していただきやすいデザインにしています。
メニコンは、今後もお客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた商品やサービスの提供を通じて、新しい「みる」の提案をしてまいります。
１．パッケージデザイン
２．製品特長
１.レンズのうるおいをキープ
ワンデーモイスインに含まれるPVA※1とHPMC※2により、レンズにうるおいのベールを作ります。
さらに、ヒアルロン酸ナトリウム（粘稠剤）配合で、レンズのうるおい感をキープします。
※1 ポリビニルアルコール（部分けん化物） ※2 ヒプロメロース
※うるおい感には個人差があります。
２.ゴロゴロ感をやわらげて、快適なつけ心地
うるおいのベールがクッションとなり、レンズ装用時のゴロゴロ感や乾燥感をやわらげます。
※装用感には個人差があります。
３.レンズ汚れをブロック
うるおいのベールによって、汚れの原因となる涙液中の脂質・タンパク質がレンズに付きにくくなる効果があります。
化粧品汚れの付着も防ぎ、レンズを清潔に保ちます。
※汚れの付き方には個人差があります。
４.すべてのコンタクトレンズに使える
レンズをつける前に1～3滴落とすだけで、そのままいつも通り装着します。ソフト・ハード・カラコンなど、すべてのコンタクトレンズに使用できます。
３．製品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5623/table/425_1_26588566fcceebdfe77708c9b8eea3bf.jpg?v=202604090751 ]
４．販売・プロモーション
『ワンデーモイスイン』は全国のドラッグストア等で販売しています。2026年4月上旬より順次、新パッケージデザインにて出荷します。
※リニューアル時期は店舗によって異なります。
※店舗により、お取り扱いがない場合がございます。
◆『ワンデーモイスイン』ブランドサイト
https://www.menicon.co.jp/products/care/fit/oneday/