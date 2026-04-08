コンタクトレンズ装着薬「ワンデーモイスイン」　パッケージリニューアルのお知らせ

株式会社メニコン

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 ＣＥＯ：川浦康嗣）は、コンタクトレンズ装着薬『ワンデーモイスイン』のパッケージデザインを2026年4月上旬よりリニューアルすることをお知らせいたします。

『ワンデーモイスイン』は、「レンズをつけるとゴロゴロする」、「レンズが乾燥する、汚れる」などでお悩みの方におすすめのコンタクトレンズ装着薬です。ソフト、ハード、カラコンなどすべてのコンタクトレンズに使用でき、快適なコンタクトレンズ装用をサポートします。

新パッケージでは、みずみずしい雫のデザインをモチーフとして、レンズのうるおい感や清潔感を表現しています。また、ボトルデザインも一新し、性別や年齢を問わず、幅広いユーザーの方に使用していただきやすいデザインにしています。

メニコンは、今後もお客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた商品やサービスの提供を通じて、新しい「みる」の提案をしてまいります。

１．パッケージデザイン

２．製品特長

１.レンズのうるおいをキープ

ワンデーモイスインに含まれるPVA※1とHPMC※2により、レンズにうるおいのベールを作ります。

さらに、ヒアルロン酸ナトリウム（粘稠剤）配合で、レンズのうるおい感をキープします。

※1 ポリビニルアルコール（部分けん化物） ※2 ヒプロメロース

※うるおい感には個人差があります。

２.ゴロゴロ感をやわらげて、快適なつけ心地

うるおいのベールがクッションとなり、レンズ装用時のゴロゴロ感や乾燥感をやわらげます。

※装用感には個人差があります。

３.レンズ汚れをブロック

うるおいのベールによって、汚れの原因となる涙液中の脂質・タンパク質がレンズに付きにくくなる効果があります。

化粧品汚れの付着も防ぎ、レンズを清潔に保ちます。

※汚れの付き方には個人差があります。

４.すべてのコンタクトレンズに使える

レンズをつける前に1～3滴落とすだけで、そのままいつも通り装着します。ソフト・ハード・カラコンなど、すべてのコンタクトレンズに使用できます。

３．製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5623/table/425_1_26588566fcceebdfe77708c9b8eea3bf.jpg?v=202604090751 ]

４．販売・プロモーション

『ワンデーモイスイン』は全国のドラッグストア等で販売しています。2026年4月上旬より順次、新パッケージデザインにて出荷します。

※リニューアル時期は店舗によって異なります。

※店舗により、お取り扱いがない場合がございます。

◆『ワンデーモイスイン』ブランドサイト

https://www.menicon.co.jp/products/care/fit/oneday/