クラーク記念国際高等学校登山隊による「世界の頂へ。高校生が挑むキリマンジャロ登頂プロジェクト 」をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、クラーク記念国際高等学校有志で組成された「CLARK登山隊キリマンジャロ登頂プロジェクトチーム」のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/hyogo/team/1159/invest/786/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い

クラーク登山隊は、コロナ禍で閉塞感がつのり気持ちが後ろ向きになっていた2022年に、何か外に向けての挑戦はできないかと考え全国のクラーク生たちが繋がり日本百名山に登ってみようとスタートいたしました。

今年で5年目を迎え、延べ800名近い生徒たちが様々な登山活動に加わり、百名山は残すところあと16座となりました。登山が初めてだった生徒たちも山を登る体験を通して心身ともに逞しく成長し、それぞれの未来の新たな扉を開いています。

今回のキリマンジャロ・プロジェクトはさらに挑戦の目を世界へ向けて、現役の高校生であるメンバーが大きな夢を描きそれに向かって切磋琢磨して山頂を目指します。さらに、アフリカへの渡航機会を最大限活かして、登山以外でも高校生ができる現地の支援活動や文化的交流など探究心を持って行います。

「山はこれ以上大きくなれないが、人は今よりも心が強く大きくなることができる。山は最高の学び場である。」三浦雄一郎名誉校長の言葉です。まさに高校生にとって今回のチャレンジは、これから歩む人生にも大きな影響を及ぼすに違いありません。自分で自分の人生を力強く歩む、そのチカラを身に着けていく生徒たちへの応援をよろしくお願いいたします。

CLARK登山隊キリマンジャロ登頂プロジェクトチーム 一同

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/hyogo/team/1159/invest/786/detail

※ユーザー登録はこちら

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年4月15日(水) ～ 5月31日(日)

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

230万円

４）資金使途

ご支援いただいた資金は隊員の遠征費の遠征費の一部、および現地ポーターの学習支援の一部として活用いたします。

- 遠征費用の一部：渡航費・現地登山費・活動費・医療ドクター費用- 現地ポーターへの差し入れ教科書の運搬費

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆CLARK登山隊 キリマンジャロ登頂プロジェクト（クラーク記念国際高等学校）

所在地：兵庫県神戸市中央区磯辺通４-１-６ アンビシャスビルII クラーク神戸三宮

ホームページ：https://clark-100tozan.studio.site/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：sannomiya-koho-2@clark.ed.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。