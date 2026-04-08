中村 敬斗 x GOLDEN CONCEPT｜コラボレーション第二弾。MagSafe対応のフルグレインレザー製カードウォレットが登場。
GOLDEN CONCEPT 公式ブランドアンバサダー | 中村 敬斗
スウェーデン発の高級Apple Watchケースブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」と、サッカー日本代表・中村敬斗選手によるコラボレーション第二弾として、フルグレインレザーを使用したカードウォレットが登場。
本コレクションは、iPhoneのMagSafeに対応したマグネット式カードウォレットです。無駄のないシンプルな設計に、レザー素材を組み合わせています。背面に装着できる構造で、カードの出し入れがしやすく、日常使いを想定した実用的な仕様です。
日本公式オンラインストア（ https://goldenconcept.jp/collections/card-wallet ）および直営店舗にて数量限定で販売を開始しました。
FULL GRAIN LEATHER
素材には、選び抜かれたフルグレインレザーを使用しています。表面を加工で覆わず、素材そのものの質感を活かすことで、使い込むほどに自然な風合いへと変化します。均一に整えられたレザーとは異なり、個体ごとの表情も魅力のひとつです。
SMART LEATHER WALLET
iPhoneのMagSafeに対応したスマートレザーウォレット。マグネットにより、スマートフォンやケースへスムーズに装着できます。コンパクトなレクタンギュラー型をベースに、角に丸みを持たせた形状を採用しています。手に収まりやすく、扱いやすい設計です。マグネットでしっかりと固定されるため、装着したままでも安定して使用できます。日常の動作を妨げることなく、カードを持ち運ぶことが可能です。
STYLE YOUR WAY
iPhone本体に直接装着するミニマルなスタイルから、別売りのケースとの組み合わせによるカスタマイズまで。
シーンやスタイルに応じて使い分けることで、装いにさりげない変化をもたらします。カラーの組み合わせによって印象も変化し、自分らしいスタイルをより洗練されたかたちで楽しめます。
HOLDS UP TO 3 CARDS
カードは最大3枚まで収納可能。必要なカードだけをまとめて持ち歩ける設計で、財布を持たずに外出するシーンにも対応します。装着したままでも取り出しやすく、日常の支払いや移動をスムーズにします。
SIGNATURE DETAIL
フロントに刻まれた「13」とネーム、そして“LIMITED EDITION”の刻印。中村敬斗選手を象徴するディテールとして、特別な意味を宿したデザインに仕上げました。
CARD WALEET KEITO LIMITED (全2色)
Card Wallet - Keito Limited (White) \9,900円（税込）
Card Wallet - Keito Limited (Black) \9,900円（税込）
コレクション：Card Wallet - Keito Limited
販売価格：9,900円（税込）
互換性：MagSafe対応のiPhone12~17シリーズ
素材：イタリア産フルグレインカーフレザー
ケースサイズ：97 mm x 65 mm
収納サイズ：最大3枚まで収納可能
付属品：専用BOX
販売店舗
GOLDEN CONCEPT 表参道店
東京都港区北青山3-5-19
アクセス：表参道駅 A3出口 徒歩30秒
営業時間：12:00～19:00
定休日：なし（年末年始を除く）
TEL : 03-6427-4368(#)
ゴールデンコンセプト日本公式サイト
https://goldenconcept.jp/collections/card-wallet
中村 敬斗 選手
中村敬斗（なかむら けいと）選手は、2000年7月28日生まれ、千葉県我孫子市出身のフォワードで、現在フランス・リーグ・アンのスタッド・ランスに所属しています。ガンバ大阪からキャリアをスタートし、オランダ、ベルギー、オーストリアでの活躍を経て、2023年にフランスに移籍。フランス2年目となる今季は、ヨーロッパ主要リーグでは日本人選手初となる5試合連続得点を記録。日本代表としても活躍し、2023年のウルグアイ戦でのA代表デビューから出場6試合6得点と、54年振りとなる大記録を達成。今後が非常に楽しみな若手フォワードです。
GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）について
2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。
公式HP：https://goldenconcept.jp
インスタグラム：https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn