中村 敬斗 x GOLDEN CONCEPT｜コラボレーション第二弾。MagSafe対応のフルグレインレザー製カードウォレットが登場。

株式会社PRINCIPE priveGOLDEN CONCEPT 公式ブランドアンバサダー | 中村 敬斗

スウェーデン発の高級Apple Watchケースブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」と、サッカー日本代表・中村敬斗選手によるコラボレーション第二弾として、フルグレインレザーを使用したカードウォレットが登場。

本コレクションは、iPhoneのMagSafeに対応したマグネット式カードウォレットです。無駄のないシンプルな設計に、レザー素材を組み合わせています。背面に装着できる構造で、カードの出し入れがしやすく、日常使いを想定した実用的な仕様です。

日本公式オンラインストア（ https://goldenconcept.jp/collections/card-wallet ）および直営店舗にて数量限定で販売を開始しました。

FULL GRAIN LEATHER

素材には、選び抜かれたフルグレインレザーを使用しています。表面を加工で覆わず、素材そのものの質感を活かすことで、使い込むほどに自然な風合いへと変化します。均一に整えられたレザーとは異なり、個体ごとの表情も魅力のひとつです。

SMART LEATHER WALLET

iPhoneのMagSafeに対応したスマートレザーウォレット。マグネットにより、スマートフォンやケースへスムーズに装着できます。コンパクトなレクタンギュラー型をベースに、角に丸みを持たせた形状を採用しています。手に収まりやすく、扱いやすい設計です。マグネットでしっかりと固定されるため、装着したままでも安定して使用できます。日常の動作を妨げることなく、カードを持ち運ぶことが可能です。

STYLE YOUR WAY

iPhone本体に直接装着するミニマルなスタイルから、別売りのケースとの組み合わせによるカスタマイズまで。

シーンやスタイルに応じて使い分けることで、装いにさりげない変化をもたらします。カラーの組み合わせによって印象も変化し、自分らしいスタイルをより洗練されたかたちで楽しめます。

HOLDS UP TO 3 CARDS

カードは最大3枚まで収納可能。必要なカードだけをまとめて持ち歩ける設計で、財布を持たずに外出するシーンにも対応します。装着したままでも取り出しやすく、日常の支払いや移動をスムーズにします。

SIGNATURE DETAIL

フロントに刻まれた「13」とネーム、そして“LIMITED EDITION”の刻印。中村敬斗選手を象徴するディテールとして、特別な意味を宿したデザインに仕上げました。

CARD WALEET KEITO LIMITED (全2色)Card Wallet - Keito Limited (White) \9,900円（税込）Card Wallet - Keito Limited (Black) \9,900円（税込）

コレクション：Card Wallet - Keito Limited

販売価格：9,900円（税込）

互換性：MagSafe対応のiPhone12~17シリーズ

素材：イタリア産フルグレインカーフレザー

ケースサイズ：97 mm x 65 mm

収納サイズ：最大3枚まで収納可能

付属品：専用BOX

販売店舗

GOLDEN CONCEPT 表参道店

東京都港区北青山3-5-19

アクセス：表参道駅 A3出口 徒歩30秒

営業時間：12:00～19:00

定休日：なし（年末年始を除く）

TEL : 03-6427-4368(#)



ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/collections/card-wallet

中村 敬斗 選手

中村敬斗（なかむら けいと）選手は、2000年7月28日生まれ、千葉県我孫子市出身のフォワードで、現在フランス・リーグ・アンのスタッド・ランスに所属しています。ガンバ大阪からキャリアをスタートし、オランダ、ベルギー、オーストリアでの活躍を経て、2023年にフランスに移籍。フランス2年目となる今季は、ヨーロッパ主要リーグでは日本人選手初となる5試合連続得点を記録。日本代表としても活躍し、2023年のウルグアイ戦でのA代表デビューから出場6試合6得点と、54年振りとなる大記録を達成。今後が非常に楽しみな若手フォワードです。

GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn