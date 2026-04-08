『カフネ』で2025年本屋大賞を受賞した阿部暁子氏の受賞後第1作『まだいない君に星の舟を』、集英社オレンジ文庫より6月19日（金）に発売決定！

株式会社集英社

株式会社集英社は、阿部暁子氏の最新作『まだいない君に星の舟を』を6月19日（金）に発売いたします。本作は、『カフネ』（講談社刊）で2025年本屋大賞を受賞した阿部氏の、注目の受賞後第1作です。

『まだいない君に星の舟を』（阿部暁子・著）書影 装画：syo5■時空を超えた「出会い」を描く人気シリーズ第3弾！

本作は、『どこよりも遠い場所にいる君へ』『また君と出会う未来のために』に続く、ファン待望のシリーズ第3弾です。

時空を超えた「出会い」を描きロングセラーとなった本シリーズ。本作は、鬱屈した毎日を送る中学2年生の少年と、未来から来たという女性の、出会いと交流を描くラブ・ストーリーです。その他、シリーズからのスピンオフ短編3作も収録される1冊、ぜひご注目ください。

【あらすじ】

2001年。中学2年生の高津は鬱屈した毎日を送っていた。離島の由緒ある家に生まれたが、父親は女性問題が多く、母は何年も前に家を出て行った。家政婦の女性に大切に育てられたが、その彼女自身が父の不倫相手。しかも狭い島では住人たちに事情は筒抜けだ。そんな彼はひと目を避け、「神隠しの入り江」と呼ばれる立ち入り禁止の海岸に入り浸っていたが、ある日、入り江で倒れている若い女性を発見する。診療所に運ばれた彼女は意識を取り戻すと、野津みかげと名乗り、自分は2079年にいたと語る。19歳だという彼女と交流をしていくうち、未来からきたというみかげの言葉を裏付けるような事件が起こり……？ 名作『どこよりも遠い場所にいる君へ』の前日譚を描いた表題作に加え、シリーズからのスピンオフ短編3作を収録！

【著者プロフィール】

岩手県出身。2008年、『いつまでも』で第17回ロマン大賞を受賞し、同作を改題した『屋上ボーイズ』で集英社コバルト文庫よりデビュー。代表作に『パラ・スター』『カラフル』（ともに集英社）『金環日蝕』（東京創元社）など。2025年には『カフネ』（講談社）で本屋大賞を受賞し、注目を集めた。

【書誌情報】

書名：『まだいない君に星の舟を』

著者名：阿部暁子

発売日：2026年6月19日（金）

定価：715円（10％税込）

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-08- 680703-6

発行：株式会社集英社

URL：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680703-6

■シリーズ既刊2冊にも注目！

本シリーズ第1弾の『どこよりも遠い場所にいる君へ』は、2026年10月9日（金）公開でアニメ映画化が決定しています。姉妹編『また君と出会う未来のために』と合わせてぜひご注目ください。

●『どこよりも遠い場所にいる君へ』

『どこよりも遠い場所にいる君へ』（阿部暁子・著） 書影 装画：syo5

【あらすじ】

ある秘密を抱えた月ヶ瀬和希は、知り合いのいない環境を求め離島の采岐島高校に進学した。

采岐島には「神隠しの入り江」と呼ばれる場所があり、夏の初め、和希はそこで少女が倒れているのを発見する。病院で意識をとり戻した少女の名は七緒、16歳。そして、身元不明。入り江で七緒がつぶやいた「1974年」という言葉は？ 感動のボーイ・ミーツ・ガール！

【書誌情報】

書名：『どこよりも遠い場所にいる君へ』

著者名：阿部暁子

発売日：2017年10月20日

定価：792円（10％税込）

ページ数：320ページ

ISBN：978-4-08-680154-6

発行：株式会社集英社

URL：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680154-6

アニメ映画公式URL：https://sh-anime.shochiku.co.jp/dokokimi-movie/

●『また君と出会う未来のために』

『また君と出会う未来のために』（阿部暁子・著）書影 装画：syo5

【あらすじ】

仙台の大学に通う青年・支倉爽太は、人には秘密にしている過去があった。

失意の底にいた小学校3年生の頃、幽霊が出ると噂のある海で溺れたことをきっかけに、遠い未来──2070年──へと時間を超えたことがあったのだ。

そして現代に戻れたあとも、未来で出会った年上の女性を忘れられずにいた。再会する方法など分かるはずもなく、気持ちを押し殺して大学とアルバイトに明け暮れていた爽太。

しかし、大学の室内楽サークルに入っている友人達の揉め事に関わる中で親しくなった八宮和希という青年に「おれは、過去から来た人に会ったことがある」と告げられて…?

大好評を博した『どこよりも遠い場所にいる君へ』に続く、様々な「出会い」の物語！

【書誌情報】

書名：『また君と出会う未来のために』

著者名：阿部暁子

発売日：2018年10月19日

定価：902円（10％税込）

ページ数：368ページ

ISBN：978-4-08-680214-7

発行：株式会社集英社

URL：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680214-7